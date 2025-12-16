Deviza
tankolás
gázolaj
benzin

Ez szinte hihetetlen: kijöttek az üzemanyagárak és nem hisszük el, ami megint történt

Ugyan a Brent is olcsóbb lett, és a forint is erősödött, de ekkora árcsökkenésre nem lehetett számítani. Érdemes várni a tankolással reggelig.
Andor Attila
2025.12.16, 11:33
Frissítve: 2025.12.16, 12:27

Szinte karácsonyi ajándékot kapnak az autósok a Moltól. Senki sem várta ugyanis, hogy ilyen mértékben csökkentsék az üzemanyagárakat. Mindkét fajta olcsóbb lesz holnaptól, szerdától a benzin és a gázolaj is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a Holtankoljak.  

Tankolás
Tankolás: holnaptól ismét csökken az üzemanyagok ára / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Kedden az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter

Fenti átlagárak csökkenhetnek tehát tovább. 

Jelentős árcsökkentő szériában van a magyar olajcég: utoljára december 12-én és 10-én nyúltak mindkét üzemanyagfajta árához, rendre 3, illetve 2 forintos csökkentésekről döntve. Összesen tehát az elmúlt héten 5-5 forinttal mérséklődött mindkét típus ára, ehhez jön hozzá a holnaptól érvényes, újabb 5-5 forint.

A Mol újabb árcsökkentésről szóló döntésének egyfelől a forint-dollár keresztárfolyam alakulása, másfelől az irányadó Brent olajfajta hordónkénti jegyzésének ára adhat alapot.

Jól teljesített ugyanis a forint,

a magyar fizetőeszköz az elmúlt öt napban erősödött a dollárral szemben, míg december 10-én 330 forint fölött kellett fizetni egy dollárért, addig kedd délelőtt 327 forint alatt állt a jegyzés.

A Brent is olcsóbb lett: 60 dollár alatt, 59,60 dollár körül kellett fizetni hordójáért kedd délelőtt, míg 10-én 2,60 dolláron cserélt gazdát.

Visszájára fordítana mindent a karbonadó 

Karbonadó bevezetését tervezi az Európai Parlament. Az új uniós elképzelés jelentős áremelkedéseket okozna Magyarországon. Az Európai Unió karbonadóval sújtaná az európai háztartások fűtési és hűtési energiafelhasználását, valamint üzemanyag-fogyasztását. Az intézkedés következményeként a magyarok áram- és gázszámlái a jelenlegi 3,9-szeresére emelkednének, ami évente 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. 

A benzin és a gázolaj literenkénti ára pedig 870 forint fölé emelkedne, ami a közlekedési kiadások növekedése mellett fokozná az inflációt

– írta elemzésében a Századvég.
Kiemelték, hogy az Európai Parlament november 13-án megszavazta a 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési célról szóló klímarendeletet, amelynek egyik fontos eszközét a lakossági fűtésre-hűtésre, közlekedésre, valamint mezőgazdasági tevékenységre bevezetendő, 2028-ban induló kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentené. Az eszköz lényegét tekintve egy karbonadó, amely a fogyasztás visszafogása érdekében, mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat, illetve a háztartások és a gazdák energiaköltségeit.

A Századvég elemzése szerint ez a lépés észérvekkel nehezen indokolható, mivel az Európai Unió a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás csupán 6 százalékáért felelős, azonban a polgárai már most is jóval többet fizetnek a rezsiért, illetve az üzemanyagért, mint a más nagy régiókban élők.

 

