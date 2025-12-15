Deviza
kinevezés
petr pavel
Csehország
kormányalakítás
Andrej Babis

Megalakult Andrej Babis új kormánya Csehországban

Petr Pavel cseh köztársasági elnök hétfőn Prágában kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit, ezzel négy év után visszatért a miniszterelnöki posztra az októberi választás győztese.
VG/MTI
2025.12.15, 12:56

Kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit hétfőn Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választáson győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok Pártja alkotja. Babisnak négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfői első ülésén hoznak döntést.

Andrej Babis ANO Csehország
Megalakult Andrej Babis új kormánya Csehországban / Fotó: Lukas Kabon / AFP

Az ANO nyolc, az Autósok négy minisztériumot fog irányítani, míg az SPD három tárcát vezet. A külügyminiszter élére kinevezett Petr Macinka (Autósok) ideiglenesen a környezetvédelmi tárca irányítását is megkapta.

A kormányprogramról január 13-án szavaz a parlamenti alsóház.

Mint lapunk múlt héten megírta, négy év után visszatért a hatalomba Andrej Babis. Ez a harmadik kormányfői megbízatása. Választási győzelmét annak köszönheti, hogy sikeresen meglovagolta a csehek elégedetlenségét. Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígért a választóknak, azzal vádolta az előző kormányt, hogy elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Ezt a folyamatot akarja visszafordítani.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kedden kinevezte kormányfőnek az októberi képviselőházi választáson győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Babis azonnal letette a hivatali esküt, így immár hivatalosan is ő vezeti az országot, a célja pedig megvalósítani kampányígéretét, véget vetni a gazdasági megszorítások éveinek.

A kinevezése előtt az üzletember feloldotta a vállalkozói és politikai szerepvállalása közötti összeférhetetlenséget, lemondott az Agrofert Holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Babis 71 éves, ő Csehország legidősebb hivatalban lévő kormányfője, 

aki 16 tagú, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok mozgalom által alkotott koalíciós kormány élén irányítja majd az országot a három párt októberben kötött megállapodásának megfelelően.

A koalíciónak 108 képviselője van a 200 tagú alsóházban.
 

