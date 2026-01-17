Deviza
Óriási tévhit él a gyerektartásról – most kiderült az igazság, hogy mennyi a reális

A válás folyamatának egyik legélesebb konfliktusa a gyerektartás összege. Az apák és anyák gyakran teljesen más számokkal számolnak, így kénytelenek pereskedni a gyerektartás. De mennyit tartanak reálisnak ma a bíróságok Budapesten és vidéken, mikor emelhető vagy csökkenthető az összeg, és milyen súlyos tévhitek miatt csúsznak el újra és újra a megállapodások?
2026.01.17, 15:46

A gyermektartás összege sok szülő számára komoly viták forrása válás után. A fizetendő összeg több tényezőből áll össze, például a lakhatásból, rezsiből, élelmezésből és ruházkodásból. Gyakori probléma, hogy az apák alábecsülik a gyermeknevelés költségeit, míg az anyák sokszor irreálisan magas összeget tartanának indokoltnak. De mennyi a korrekt össeg 2026-ban? 

A gyerektartás összegében a szülőknek meg kell egyezniük úgy, hogy reálisan összeszámolják a költségeket/Fotó: Miljan Zivkovic / shutterstock (Képünk illusztráció)

Ezekben a helyzetekben az ügyvédek szerepe az, hogy segítsenek reális megállapodást kialakítani - mondta az Origónak dr. Túry Dániel Miklós ügyvéd. A gyermektartás pontos összegére nem lehet általános szabályt felállítani, mert minden eset egyedi. 

Egy átlagos budapesti kiskamasz esetében azonban ma körülbelül 100 ezer forint a jellemző gyermektartás. A korábban megállapított összegek gyakran ennél jóval alacsonyabbak.

Az ügyvéd elmondta, hogy az ország különböző részein eltérő a bírósági gyakorlat, egyes megyékben alacsonyabb összegeket állapítanak meg. Ötvenezer forint alatti gyermektartás ma már csak kivételes esetben fordul elő. A bíróság mindenekelőtt az úgynevezett indokolt szükségletet határozza meg. Ez magában foglalja 

  • az étkezést, 
  • a lakhatást, 
  • a ruházkodást, 
  • az oktatást 
  • és a fejlesztést is.
    Egy kamasz esetében Budapesten ez akár havi 180 ezer forint is lehet. A bíróság mindkét szülő jövedelmi és vagyoni helyzetét részletesen vizsgálja. Fontos szempont az is, hogy a családi pótlék és az adókedvezmények csökkentik a szükségletek mértékét.
    Arról is beszélt a szakértő, hogy elterjedt tévhit, hogy a gondozó szülőnek ugyanannyit kellene hozzátennie, mint a különélő szülőnek, de ez nem így van. Az is tévhit, hogy a gyermektartás felhasználásáról a gondozó szülőnek nem kell elszámolnia.
     

A gyerektartás összege módosításra szorulhat

Ha a körülmények jelentősen megváltoznak, a gyermektartás összege módosítható. Önmagában a különélő szülő jövedelmének növekedése nem indok az emelésre. Sok konfliktust okoz a valós jövedelmek eltitkolása és a feketemunka, de hogy miként lehet megegyezni arról további részleteket itt olvashat.

