Nem találja ki, melyik magyar város számít az egyik legvonzóbbnak egész Európában

A rangos nemzetközi város- és kulturális magazin, a Time Out ezúttal is felállította azon úti célok rangsorát, amelyek többek között kiváló ár-érték arányt és gazdag kulturális életet kínálnak az odalátogatók számára. Miskolc igencsak előkelő helyet foglal el a felfedezésre érdemes európai városok listáján.
Világgazdaság
2026.01.18., 13:36

Miskolc az egyetlen magyar város, amely bekerült a  Time Out utazási portál nemzetközi rangsorába, méghozzá a negyedik helyre – számolt be az Origo. A Bükk-hegység lábánál fekvő város többek között olyan ismert európai úti célokat előzött meg, mint Zágráb, Krakkó és Graz. 

20240119 Szárazlábas túra a Miskolctapolcai Barlangfürdőben
Miskolc egyik nevezetessége a Miskolctapolcai barlangfürdő / Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Miskolc: egy átalakult város a Bükk-hegység lábánál 

A Time Out szerint Miskolc az elmúlt években figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül, és Magyarország egyik legsokoldalúbb városi úti céljává vált. A magazin zöld, élhető városként írja le, ahol a városi élmények és a természet közelsége tökéletesen megfér egymás mellett.

A Time Out kiemeli a város sokszínű kínálatát, amely magában foglalja az erős gyógy- és fürdőkultúrát, a magas színvonalú gasztronómiát, az évszázados kulturális örökséget, valamint az öko- és aktív turizmusra fektetett egyre nagyobb hangsúlyt. 

Ezek az elemek együttesen olyan úti célt hoznak létre, amely egyaránt vonzó a városlátogatók, a természet szerelmesei és a wellness turisták számára. 

Könnyű megközelíthetőség modern tömegközlekedéssel 

A modern villamoshálózat és a hatékony városi buszjáratok gyors kapcsolatot biztosítanak a vasútállomás, a városközpont és a közeli természeti látnivalók között. Ez különösen könnyen megközelíthetővé teszi Miskolcot a vonattal érkező vagy rövid tartózkodást autó nélkül tervező látogatók számára – teszi hozzá a Daily News Hungary.

Lillafüred és a festői szabadtéri látnivalók Miskolc-Lillafüred a város egyik kiemelt úti céljaként szerepel. 

A Hámori-tó, a Szinva-vízesés, a libegő, a Zsófia-kilátó és a környező túraútvonalak látványos tájakat és könnyen elérhető kirándulási lehetőségeket kínálnak. Ezeket a látnivalókat természeti különlegességként mutatják be, amelyeket a tömegturizmus nagyrészt érintetlenül hagyott. 

A Time Out által az idei évre a legjobb ár-érték arányúnak ítélt európai városi úti célok listáját ide kattintva tekintheti meg.

