Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,52 -0,23% GBP/HUF441,5 -0,09% CHF/HUF413,91 +0,12% PLN/HUF91,17 -0,08% RON/HUF75,4 -0,04% CZK/HUF15,79 -0,06% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,52 -0,23% GBP/HUF441,5 -0,09% CHF/HUF413,91 +0,12% PLN/HUF91,17 -0,08% RON/HUF75,4 -0,04% CZK/HUF15,79 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
oroszország
kijev
davos
Donald Trump
Zelenszkij

Zelenszkij mégis elhagyja a fagyos Kijevet, Davosba tart, miután Trump elintézte a fontosabb ügyet

Miután Trump először azt állította az újságíróknak, hogy január 21-én találkozik Zelenszkijjel, egy Fehér Ház-jelentés szerint helyesbített. A Zelenszkij-Trump találkozóra így minden előrejelzés szerint egy nappal később kerülhet sor.
VG
2026.01.22, 08:27
Frissítve: 2026.01.22, 08:58

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak elmondta, hogy január 22-én találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel a svájci Davosban, az ukrajnai háború lezárásáról szóló, folyamatban lévő béketárgyalások közepette — közölte a Politico

Mini package : One year of Trump zelenszkij presidency
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump korábban már találkozott, azonban akkor nem jutottak eredményre. / Fotó: AFP

Zelenszkij meggondolhatta magát

Miután Trump először azt állította az újságíróknak, hogy január 21-én találkozik Zelenszkijjel, egy Fehér Ház-jelentés szerint helyesbített, és azt sugallta, hogy a találkozóra egy nappal később kerül sor. Két bennfentes akkor a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a találkozó várhatóan meg fog történni.

Mielőtt Trump és Zelenszkij találkozójáról beszélünk, felmerült a fontos kérdés, hogy valóban sor kerül-e rá Davosban. Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy nem tervez Davosba utazni az éves Világgazdasági Fórumra, és inkább Ukrajnában marad, miután Oroszország nemrégiben végrehajtott támadása tovább mélyítheti az energiaválságot.

Zelenszkij a nemzetközi platformokon is igyekszik minél sürgetőbben kommunikálni a háborúról, a RIA Novosztyi hírügynökség arról számolt be, hogy a Zelenszkij irodáját az online tárgyalások során szándékosan elsötétítik, hogy áramszünet hatását keltsék, és bemutassák a kijevi rezsim fejének állítólagos egységét az áramhiánnyal küzdő ukrán lakosokkal.

Kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett, de minden bármikor megváltozhat

– nyilatkozta Zelenszkij január 20-án újságíróknak.

Zelenszkij hozzátette, hogy fontolóra veheti a davosi konferencián való részvételt, ha kilátásba helyezik a Kijevnek szánt további légvédelmi rendszerekről és energetikai segélycsomagokról szóló döntések megszületését. Az ukrán elnöki hivatal nem erősítette meg, hogy a találkozóra sor kerül. Zelenszkij nem volt Davosban január 21-én.

A Politico arról számolt be, hogy Zelenszkij és Trump találkozójára várhatóan Trump Gázai Béketanácsának ülését követően kerül sor.

Az amerikaiak már Moszkvában tárgyalnak

Az Axios beszámolója szerint a január 22-i találkozóra Steve Witkoff különmegbízott Moszkvába utazik, ahol külön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban megerősítette Putyin és Witkoff január 22-i találkozójának terveit – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A Kreml korábban kijelentette, hogy készen áll fogadni Witkoffot és Kushnert Moszkvában, hogy folytassák az ukrajnai békefolyamatokról szóló megbeszéléseket, bár a dátumot eddig nem tűzték ki. A várható találkozók előtt Trump azt nyilatkozta, hogy szerinte minden fél „viszonylag közel” van a megállapodáshoz.

Azt hiszem, Oroszország megállapodást akar kötni, azt hiszem, Ukrajna megállapodást akar kötni

– mondta Trump a Világgazdasági Fórumon. Kijev közölte, hogy az ukrán és nyugati tisztviselők közötti tárgyalássorozat eredményeként kidolgozott békejavaslat „90 százalékban kész”, annak ellenére, hogy a legvitatottabb pontok közül néhány, például a részben megszállt Donbász régió sorsa, továbbra is megoldatlan.

Akár napi 15–20 órás áramszünetek: súlyosbodik az ukrajnai energiaválság — Zelenszkij tehetetlen

Kényszer hozta találkozó alakulhat ki Trump és Zelenszkij között

Az elnök találkozója a tárgyalások nyilvánvaló patthelyzetében jön létre. Oroszország továbbra is rakétákkal és drónokkal bombázza Ukrajna energiainfrastruktúráját. Kijevben az áramellátás bizonytalan, és mivel ez a tél rendkívül hidegre sikeredett – a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt –, Kijevben egyre nagyobb az aggodalom, hogy az ország hogyan tud kitartani a nyugati szövetségesek, köztük az Egyesült Államok jelentős segítségnyújtása nélkül a légvédelem terén.

Steve Witkoff különmegbízott, valamint Trump tanácsadója és veje, Jared Kushner csütörtökön Moszkvába utaznak, ahol találkozni fognak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezután az Egyesült Arab Emírségekbe utaznak.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország komolyan gondolja-e a megállapodást, Witkoff azt válaszolta, hogy Putyin meghívta őket Moszkvába.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu