Deviza
EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF319,59 +0,51% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF416,15 +0,04% PLN/HUF90,55 +0,08% RON/HUF74,81 +0,21% CZK/HUF15,66 +0,12% EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF319,59 +0,51% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF416,15 +0,04% PLN/HUF90,55 +0,08% RON/HUF74,81 +0,21% CZK/HUF15,66 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 344,85 +0,36% MTELEKOM1 996 +1,3% MOL3 924 +0,56% OTP40 220 -0,07% RICHTER10 740 +1,21% OPUS551 0% ANY7 500 -0,8% AUTOWALLIS168 +1,49% WABERERS5 380 0% BUMIX10 304,19 +0,15% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,45 -0,2% BUX128 344,85 +0,36% MTELEKOM1 996 +1,3% MOL3 924 +0,56% OTP40 220 -0,07% RICHTER10 740 +1,21% OPUS551 0% ANY7 500 -0,8% AUTOWALLIS168 +1,49% WABERERS5 380 0% BUMIX10 304,19 +0,15% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,45 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bérnövekedés
fizikai munka
fizetés
órabér

Ebben a régióban a legjobb és a legrosszabb a fizetés Magyarországon: hatalmas a különbség a munkások órabére között – kiderültek a pontos számok

Jelentősen lassult a bérnövekedés üteme a fizikai dolgozók körében 2025-ben. Bár az átlagos bruttó órabér tovább emelkedett, a korábbi kétszámjegyű növekedés már a múlté. A munkások órabére így tovább nőtt, de a dinamika érezhetően mérséklődött.
VG/MTI
2026.01.30, 06:47
Frissítve: 2026.01.30, 06:48

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások órabére átlagosan bruttó 2290 forint volt 2025-ben a negyedik negyedévben, ami 7,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2130 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary pénteken az MTI-vel. A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel.

Ebben a régióban a legjobb és a legrosszabb a fizetés Magyarországon: hatalmas a különbség a munkások órabére között – kiderültek a pontos számok
Ebben a régióban a legjobb és a legrosszabb a fizetés Magyarországon: hatalmas a különbség a munkások órabére között – kiderültek a pontos számok / Fotó: Béres Attila

Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója közleményben rámutatott, hogy tavaly jelentősen lassult a bérnövekedés üteme a fizikai dolgozók körében, a megelőző évben még bőven kétszámjegyű emelkedés 2025-re 8 százalék alatti szintre csökkent. Ugyanakkor ez az érték továbbra is 3-4 százalékos reálbérnövekedést biztosított ebben a szegmensben.

A szakember hozzátette, szintén eltérés a korábbiakhoz képest, hogy a tavaly év elején végrehajtott béremeléseknek év közben csak elvétve volt folytatása: 

az első negyedéves 2250 forinthoz képest év végéig már alig változott a fizikai bruttó órabér országos átlaga. 

Változásra csak most, a minimálbér-emeléssel egy időben végrehajtott béremelések nyomán kerül majd sor, várakozásaik szerint az emelések átlagos mértéke 6-7 százalékos lehet idén a kékgalléros munkavállalók körében.

A közlemény szerint 2025 végére már csak két régióban - Észak-Magyarországon, illetve a Dél-Dunántúlon - maradt kevéssel 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér. Miközben a Közép-Dunántúlon a dolgozók már jellemzően 2500 forint körüli órabérrel számolhatnak, ez az érték a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarországon pedig átlépte a 3000 forintos szintet is.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. 

A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 negyedik negyedévében átlagosan 7,1 százalék volt éves összevetésben.

Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben ismertette, a szellemi középvezetők körében tapasztalt bérnövekedés tavaly szintén meghaladta a 7 százalékot. Úgy tűnik, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez a mérték is elegendő volt a munkaerő megtartásához ebben a szegmensben: a fluktuáció mind kilépési, mind belépési oldalon igen alacsony, 1,5 százalékos szinten maradt. Várakozásuk szerint idén 5,5-6 százalék között alakul a középvezetői bérek emelkedése, ami néhány százalékos reálbér-növekedést eredményezhet - tájékoztatott a szakember.

A Moore Hungary adatai szerint az országos szinten már több mint 60 ezer embert foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetőinél a béremelések átlagos mértéke a megelőző év 5,3 százalékos értékével szemben tavaly újból elérte a 9 százalékot. Ez abban is tükröződik, hogy a belépési forgalom 12 hónap alatt 3,5-ről 5,4 százalékosra nőtt, miközben a kilépők aránya 0,8 százalékos mélypontra esett.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu