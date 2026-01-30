A szárnyaló török piacnál is izgalmasabb lehet idén az isztánbull

Az elmúlt hónapok azt mutatják, hogy néhány erősebb trend van jelenleg a piacokon: ilyen a dollár szinte folyamatos gyengülése és a nyersanyagok szárnyalása. Az olaj talán az egyetlen kivétel, ami inkább csak stagnál vagy oldalaz 60 és 70 dollár között. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedet éppen az alapkamat csökkentésre próbálják rákényszeríteni, egy csökkenő inflációs környezetben, ami talán még tovább gyengítheti a zöldhasút.

Törökországban mindig közbeszól a politika / Fotó: AFP

Nem árt az óvatosság a janicsárok földjén

Ha meg kéne neveznem, hogy mi a legideálisabb környezet a fejlődő/feltörekvő piacok számára, pont a fentebb leírtakat mondanám.

Nem csoda, hogy a fejlődő piacok többsége szárnyal.

Igy van ez a török piaccal is, ahol az év/év alapú inflációs mutató a tavalyi 40 százalék feletti szintről akár 20 százalék alá is mérséklődhet jövőre. A török gazdaság számára az infláció visszaszorulása, a gyengébb dollár és a mérsékelt olajár a tökéletes egyveleg. Nem csoda, ha idén már USD-ben mérve majdnem 20 százalékot menetelt a török piac vezető irányadó indexe a XU100-as, pedig még csak januárt írunk. A befektetők már többször láttak lehetőséget a török piacban, de sokan vannak azok, akik több alkalommal is megégették magukat azzal, hogy a „janicsárok földjére" merészkedtek.

Szinte

mindig ugyanaz a történet vége a törököknél,

hogy valami olyan belpolitikai (nem igazán demokratikus) esemény rázza meg a piacokat, amely teljes befektetői kiábránduláshoz vezet. Nem tudom, hogy ezúttal másképpen lesz-e („This time is different”), de nagyon mélyről lemaradóként indult meg idén ez a piac, talán sikerül 2026-ban a török tőzsdének újra visszanyerni a külföldiek bizalmát?!

Azért vázoltam fel ezt így bevezetőként, mert Törökország jó példája annak, ami miatt óvatosnak kell lennünk minden fejlődő piaci befektetésünknél, és csak a nagyobb országkockázatnak megfelelő pozícióméretet érdemes felvenni ilyen esetekben.

Fókuszban az isztánok

Mi a legvonzóbb és legizgalmasabb befektetési célpont a feltörekvő országok közül számomra 2026-ban? Véleményem szerint: Kazahsztán és Üzbegisztán. Talán mindenki emlékszik, hogy az OTP is vett egy bankot a térségben (az Ipotekat) Üzbegisztánban 2022 végén. Akkor nem értettem, mit keres egy magyar bank Üzbegisztánban, ami azért nem a szomszédunkban van. Ez a hír felkeltette az érdeklődésemet, és egy kicsit elkezdtem jobban foglalkozni az „isztánokkal”. Amit érdemes kiemelni ezekkel az országokkal kapcsolatban, hogy

nagyon jó a demográfiájuk.

Kazahsztánban jelenleg 21 millióan élnek, de ez a szám 2030-ra 22,5 fölé nő, míg Üzbegisztánban a mostani 37,4 milliós népesség 40 millióra emelkedik majd az évtízed végére. Ennek egyrészt kulturális okai is vannak, de szerepet játszik az is, hogy a szociális és jóléti ellátási rendszerek nem túl fejlettek. A politikai berendezkedés mindkét országban erősen centralizált, autoriter elemekkel, tehát közel sincs demokrácia. Ugyanakkor mindkét országban elindultak a piacgazdaság kialakításának irányába, és jelentős reformokat is bevezettek ennek érdekében. Nem csoda tehát, ha a növekvő népesség és a piaci szemléletű reformok együtt meghozták az eredményeket. Mindkét állam