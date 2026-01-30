Kaja Kallas apját szolgálta, ingyen utazgatott Katarba, Brüsszel kirúgta – jöhet rendet tenni az EU-szuperelnök?
A lassan négyéves Katargate korrupciós botrányt melegíti fel egy friss fejlemény Brüsszelben. Véletlenül esik egybe, vagy nem, ki tudja, a megszaporodott hírekkel, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője közt rossz a levegő, mindenesetre az Európai Bizottság egy olyan karrierbürokratát tett lapátra a csütörtöki hír szerint, aki szintén észt és az apján keresztül kapcsolatba hozható Kallasszal. Ez annak a sarkában történik, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az EU-vezetés radikális intézményi átalakítására tett javaslatot.
Az Euractive két meg nem nevezett uniós tisztviselőre hivatkozva jelenti: az Európai Bizottság biztosai csütörtökön úgy döntöttek, hogy megszüntetik a brüsszeli székhelyű uniós vezető tisztviselő, Henrik Hololei szerződését, miután egy belső vizsgálat megállapította, hogy feltételezhetően közigazgatási szabályszegéseket követett el – közölte két uniós tisztviselő.
Korrupció Brüsszelben: Hololei története többéves, de csak áthelyezték, most meg menesztették
A Hololei elleni vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) egy 2023-as vizsgálatának bizalmas megállapításai indították el, amelyek szerint Hololei egy jelentős katari légiközlekedési megállapodással kapcsolatos bizalmas információkat osztott meg. A francia Libération arról is beszámolt, hogy a vádak szerint ajándékokat fogadott el.
A vezető tisztviselő elleni fellépésről az Európai Bizottság biztosainak testületi ülését követő tájékoztatón Henna Virkkunen ügyvezető alelnök számolt be. Nevet nem említett, de forrásai a lapnak megerősítették, hogy Hololeitől van szó, aki korábban a mobilitásért és közlekedésért felelős főigazgatóság (DG MOVE) főigazgatója volt.
Ahogy a Katargate maga is többéves, nem vadonatúj ez a történet sem, lapunk már három éve beszámolt a botrányos leleplezésről, hogy a katari futball vb környékén az Európai Bizottság tisztviselői több száz alkalommal repülhettek ingyen, amit lobbisták, tanácsadók és ügyvédi irodák finanszíroztak. Hololei neve már akkor konkrétan szerepelt a hírekben. A hosszú ideje az uniós végrehajtó hatalomban, valamint szülőhazájában, Észtországban is ismert Hololeit legutóbb a nemzetközi partnerségekért felelős főigazgatóságra helyezték át hors classe tanácsadói pozícióba, fizetéscsökkentéssel – írja az Euractive. Most menesztették.
Hololei ügyében az Európai Bizottságot korábban bírálatok érték, amiért nem lépett fel, különösen azt követően, hogy az uniós ügyészek 2024 végén megállapították: fennállnak a korrupciós vádakkal kapcsolatos büntetőeljárás megindításának feltételei – emlékeztet a hírportál.
Kallas és a korrupció egy lapon
Véletlen, vagy nem, menesztésének híre egybeesik a megszaporodott hírekkel arról, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas közt rossz a viszony, az utóbbi sajtóejelentések szerint magánbeszélgetéseiben még diktátornak is titulálta az elnököt.
Hololei Észtországból jött, akár csak Kaja Kallas, ahol gazdasági miniszter is volt még negyed évszázada. Ezt követően lett karrierbürokrata Brüsszelben, és fontos pozíciókat nyert el: volt a bizottság főtitkár-helyettese és főigazgatóság-vezető is: mindkettő tábornoki állás. Miután 2013-ig kilenc évig volt EU-biztosi kabinetfőnöke annál a Siim Kallasnál, aki Kaja Kallas apja, és a kányához hasonlóan miniszterelnöki pozíciót is töltött be hazájukban.
Katar jóval későbbi történet, és a korrupciós szál kapcsán nem bukkan fel sem Siim, sem Kaja Kallas neve, a friss fejlemény azonban alkalmat ad rá, hogy a brüsszeli korrupcióval egy lapon, s napon lehessen emlegetni a Kallas nevet.
Legyen elnöke az EU-nak – állt elő vele Manfred Weber
Hololei mizériájának híre annak a sarkában érkezik, hogy egy új európai uniós tisztség, az európai elnök posztjának létrehozását javasolta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője a Spiegel című német magazinnak adott interjújában, amelyből előzetesen szerdán tettek közzé részleteket hírügynökségek.
Ez egy eddig nem létező, rendkívül erős tisztség lenne. A külügyi tárca sorsáról nem szólnak a hírek, azt azonban érdemes tudni, hogy a félprezidenciális francia és az elnöki típusú amerikai rendszerben is a diplomácia "főparancsnoka" az elnök, ha van külügyminiszter is.
Kaja Kallas nem tudja megoldani Ukrajna ügyét, de van más megoldás – ajánlja a veterán EU-vezető
Az egybeeséseket tovább sorolva a nap másik friss Kallast illető híre, hogy a Euronewsnak azt nyilatkozta Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök-helyettes, volt kormányfő, hogy Európának kell valaki, aki képes tárgyalni Moszkvával, ha meg akarja oldani Ukrajna problémáját.
„Ha megoldást akarunk, beszélnünk kell velük” – mondta Bettel, aki 2015-ben Moszkvában még miniszterelnökként találkozott Vlagyimir Putyinnal (szót sem ejtve Orbán Viktor magyar kormányfő moszkvai útjáról, ami miatt kórusban estek neki az európai vezetők).
És ha én – Luxemburg képviseletében – ehhez túl kicsi vagyok, akkor Macron elnöknek vagy valaki másnak kellene képviselnie Európát, mert nem akarnak Kaja Kallasszal tárgyalni
– tette hozzá, az EU külpolitikai főképviselőjére utalva. Aztán így folytatta: „Ki képviseli Európát? Azt látom, hogy Kaja Kallas például nem volt ott Washingtonban, amikor megbeszélések folytak az elnökkel [Donald Trumppal]. Pedig ez az ő feladata”. Majd még azt is hozzátette: az EU-nak egy „közvetlenül megválasztott”, megfelelő „legitimitással” rendelkező vezetőre van szüksége.
„Vagy a Bizottság elnökének, vagy a Tanács elnökének olyasvalakinek kellene lennie, aki a választóktól is megkapta a legitimitást” – fogalmazott Bettel, azért hogy legyen egy
európai elnökünk, aki valóban erős személyiség.