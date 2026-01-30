Kaja Kallas apját szolgálta, ingyen utazgatott Katarba, Brüsszel kirúgta – jöhet rendet tenni az EU-szuperelnök?

A lassan négyéves Katargate korrupciós botrányt melegíti fel egy friss fejlemény Brüsszelben. Véletlenül esik egybe, vagy nem, ki tudja, a megszaporodott hírekkel, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője közt rossz a levegő, mindenesetre az Európai Bizottság egy olyan karrierbürokratát tett lapátra a csütörtöki hír szerint, aki szintén észt és az apján keresztül kapcsolatba hozható Kallasszal. Ez annak a sarkában történik, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az EU-vezetés radikális intézményi átalakítására tett javaslatot.

Korrupció Brüsszelben: az Észtországból kött csúcsbürokrata repült, de másképp – érdekes időzítéssel Fotó: Bangkok Post via AFP

Az Euractive két meg nem nevezett uniós tisztviselőre hivatkozva jelenti: az Európai Bizottság biztosai csütörtökön úgy döntöttek, hogy megszüntetik a brüsszeli székhelyű uniós vezető tisztviselő, Henrik Hololei szerződését, miután egy belső vizsgálat megállapította, hogy feltételezhetően közigazgatási szabályszegéseket követett el – közölte két uniós tisztviselő.

Korrupció Brüsszelben: Hololei története többéves, de csak áthelyezték, most meg menesztették

A Hololei elleni vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) egy 2023-as vizsgálatának bizalmas megállapításai indították el, amelyek szerint Hololei egy jelentős katari légiközlekedési megállapodással kapcsolatos bizalmas információkat osztott meg. A francia Libération arról is beszámolt, hogy a vádak szerint ajándékokat fogadott el.

A vezető tisztviselő elleni fellépésről az Európai Bizottság biztosainak testületi ülését követő tájékoztatón Henna Virkkunen ügyvezető alelnök számolt be. Nevet nem említett, de forrásai a lapnak megerősítették, hogy Hololeitől van szó, aki korábban a mobilitásért és közlekedésért felelős főigazgatóság (DG MOVE) főigazgatója volt.

Ahogy a Katargate maga is többéves, nem vadonatúj ez a történet sem, lapunk már három éve beszámolt a botrányos leleplezésről, hogy a katari futball vb környékén az Európai Bizottság tisztviselői több száz alkalommal repülhettek ingyen, amit lobbisták, tanácsadók és ügyvédi irodák finanszíroztak. Hololei neve már akkor konkrétan szerepelt a hírekben. A hosszú ideje az uniós végrehajtó hatalomban, valamint szülőhazájában, Észtországban is ismert Hololeit legutóbb a nemzetközi partnerségekért felelős főigazgatóságra helyezték át hors classe tanácsadói pozícióba, fizetéscsökkentéssel – írja az Euractive. Most menesztették.