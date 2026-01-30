Az egész világ azt találgatja, kit jelöl Trump az amerikai jegybank következő elnökének, beszakadt az arany és az ezüst árfolyama

Gyengült a részvénypiac a pénteki ázsiai kereskedelemben, ezzel párhuzamosan a dollár árfolyama és a kötvényhozamok meredeken emelkedtek, miután az amerikai elnök, Donald Trump közölte, hogy véglegesítette választását az új jegybankelnökre. A sajtóértesülések szerint a legesélyesebb jelölt Kevin Warsh.

A vártnál kevésbé lehet galamb a Fed következő elnöke – a részvénypiac nem örül a kevésbé olcsó pénznek / Fotó: Anadolu via AFP

Warsh, aki korábban a Fed kormányzója volt, az alacsonyabb kamatok híveként ismert, ugyanakkor a felmerült nevek közül az egyik kevésbé radikális választásnak tartják, óvatosabb állásponton van a többi jelölthöz képest a nagyarányú monetáris lazítással kapcsolatban.

Nagy változás jöhet az amerikai jegybank élén

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe volt, hogy 1,3 százalék mínuszban is járt, folytatva az előző napi gyengülést, ami az elmúlt egy hónap legnagyobb egynapos visszaesését jelentette.

Az S&P 500 e-mini határidős kontraktusai 0,4 százalékkal,

a Nasdaq e-mini határidős ügyletei 0,5 százalékkal csökkentek,

a nemesfémek árfolyama zuhant.

Az előzmény: a Reuters egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Warsh csütörtökön a Fehér Házban járt, ahol Trumppal találkozott. A Bloomberg szintén azt jelentette, hogy a Trump-kormányzat Warsh jelölésére készül a Fed következő elnökének.

Warsh nyilvánosan is többször elmondta, hogy az alacsonyabb kamatokat részesíti előnyben

– mondta Damien Boey, a sydney-i Wilson Asset Management portfólióstratégája. „Ugyanakkor az alacsonyabb kamatokért cserébe azt szeretné, ha a Fed mérlege kisebb lenne – tette hozzá. – A piacok most úgy reagálnak, mintha azt kérdeznék: milyen lenne a világ egy kisebb Fed-mérleggel?”

Mindez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy az amerikai jegybank kevesebb eszközt tartana a mérlegében, vagyis visszafogja a korábban felhalmozott állampapír- és egyéb értékpapír-állományát. Röviden: az amerikai jegybank kevesebbé avatkozik be a pénzpiacokba, kevesebb pénzt pumpál a rendszerbe.

Az előrejelzési piacnak számító Polymarket oldalon annak valószínűsége, hogy Trump Warshot jelöli a jegybank élére, 35 százalékról 92 százalékra ugrott.

Az amerikai dollárindex, amely a zöldhasú erejét hat devizából álló kosárral szemben méri, legutóbb 0,3 százalékkal 96,481 pontra emelkedett, részben ledolgozva a közelmúltbeli gyengülést.