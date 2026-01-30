Az elrettentés új szintjére lépnek a norvégok: csak egy cég képes olyan rakétát gyártani, amit berendeltek – a Rheinmetall labdába sem rúghatott
Norvégia a dél-koreai Hanwha Chunmoo nevű rakétatüzérségi rendszerét választotta egy 19 milliárd norvég koronás, mintegy 2 milliárd dolláros szerződés keretében. A döntés mérföldkő: a norvég hadsereg most először jut szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő eszközhöz.
A 19 milliárd norvég koronás megállapodás 16 indítórendszert tartalmaz, „nagy mennyiségű” rakétákkal, beleértve akár 500 kilométeres hatótávolságú lőszereket is.
A szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós tűzerő jelentősen kibővíti a norvég fegyveres erők képességeit, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hadi beruházásnak számít a skandináv országban. A döntést a Norvég Védelmi Anyagellátó Ügynökség által lefolytatott verseny alapján hozták meg.
Európában egyre több ország ismeri fel a mélységi csapás jelentőségét. Dánia tavaly ősszel jelezte elrettentési igényét, Németország az amerikai Typhon rendszer iránt érdeklődött, Franciaország pedig még idén tesztelné a HIMARS hazai alternatíváját. A háttérben az ukrajnai háború tapasztalatai állnak, különösen az orosz tömeges drón- és rakétatámadások.
A Rheinmetall sem felelt meg a norvég elvárásoknak
Az üzlet egyik legnagyobb érdekessége, hogy bár rengeteg európai fegyvergyártó is pályázott, végül egy ázsiai beszállító mellett döntött a kormány – a DefenseNews értesülései alapján azért, mert a többi pályázó nem tudott hasonló hatótávot felmutatni a rendszereikkel.
A Chunmoo így többek között a francia-német KNDS, a némt Rheinmetall, valamint az amerikai HIMARS ajánlatait is megelőzte. Tore O. Sandvik védelmi miniszter hangsúlyozta:
A cél a norvég védelem gyors megerősítése, valamint a hiteles elrettentés, és a Hanwha volt az еgyetlen beszállító, amely teljesítményben, szállítási időben és költségkeretben is megfelelt.
Norvégia szerint a Chunmoo európai ellátási biztonságát erősíti, hogy Lengyelország már vásárolja a rendszert, és helyi rakétagyártási szerződést kötött a Hanwhával. A terv az, hogy a lengyelországi gyártásból kapják a rakétákat az európai felhasználók, köztük Norvégia is.
Az indítórendszerek szállítása 2028–2029-ben indul, ami lehetővé teszi a kiképzést. A rakéták 2030–2031-ben érkeznek, így a teljes rendszer négy éven belül válhat hadra foghatóvá.
A végső értékelés szerint a Chunmoo volt az еgyetlen ajánlat, amely minden feltételt teljesített, és a norvég fegyveres erők úgy ítélték meg, hogy a dél-koreai rendszer gyorsabban és olcsóbban szállítható, mint az alternatívák.
Oslo és Berlin finanszírozza két Patriot rendszer vásárlását Ukrajnának
Németország és Norvégia fizeti és szállítja az ukrán légvédelem támogatásához szükséges rendszereket. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint azonban hónapokig tart, míg Ukrajna megkapja a Patriot rakétákat.