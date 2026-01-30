Az elrettentés új szintjére lépnek a norvégok: csak egy cég képes olyan rakétát gyártani, amit berendeltek – a Rheinmetall labdába sem rúghatott

Norvégia a dél-koreai Hanwha Chunmoo nevű rakétatüzérségi rendszerét választotta egy 19 milliárd norvég koronás, mintegy 2 milliárd dolláros szerződés keretében. A döntés mérföldkő: a norvég hadsereg most először jut szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő eszközhöz.

Norvégia 16 indítórendszert és nagy mennyiségű, akár 500 kilométeres hatótávú rakétát vásárol a dél-koreai Hanwhától / Fotó: AFP

Norvégia a dél-koreai Hanwha mellett döntött nagy hatótávolságú precíziós rakétatüzérségi képességeinek kiépítésében.

A 19 milliárd norvég koronás megállapodás 16 indítórendszert tartalmaz, „nagy mennyiségű” rakétákkal, beleértve akár 500 kilométeres hatótávolságú lőszereket is.

A szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós tűzerő jelentősen kibővíti a norvég fegyveres erők képességeit, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hadi beruházásnak számít a skandináv országban. A döntést a Norvég Védelmi Anyagellátó Ügynökség által lefolytatott verseny alapján hozták meg.

Európában egyre több ország ismeri fel a mélységi csapás jelentőségét. Dánia tavaly ősszel jelezte elrettentési igényét, Németország az amerikai Typhon rendszer iránt érdeklődött, Franciaország pedig még idén tesztelné a HIMARS hazai alternatíváját. A háttérben az ukrajnai háború tapasztalatai állnak, különösen az orosz tömeges drón- és rakétatámadások.

A Rheinmetall sem felelt meg a norvég elvárásoknak

Az üzlet egyik legnagyobb érdekessége, hogy bár rengeteg európai fegyvergyártó is pályázott, végül egy ázsiai beszállító mellett döntött a kormány – a DefenseNews értesülései alapján azért, mert a többi pályázó nem tudott hasonló hatótávot felmutatni a rendszereikkel.

A Chunmoo így többek között a francia-német KNDS, a némt Rheinmetall, valamint az amerikai HIMARS ajánlatait is megelőzte. Tore O. Sandvik védelmi miniszter hangsúlyozta:

A cél a norvég védelem gyors megerősítése, valamint a hiteles elrettentés, és a Hanwha volt az еgyetlen beszállító, amely teljesítményben, szállítási időben és költségkeretben is megfelelt.

Norvégia szerint a Chunmoo európai ellátási biztonságát erősíti, hogy Lengyelország már vásárolja a rendszert, és helyi rakétagyártási szerződést kötött a Hanwhával. A terv az, hogy a lengyelországi gyártásból kapják a rakétákat az európai felhasználók, köztük Norvégia is.