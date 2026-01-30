Orbán Viktor felháborodott: „hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni au emberek a jövedelmükből?”
„Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés mai rendszerét és annak mai mértékét fönt tudja tartani orosz gáz nélkül, az nem mond igazat” – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban.
A kormányfő szerint ma a forrása a rezsicsökkentésnek éppen az, hogy olcsó orosz energiát használnak fel, az ebből keletkezett extraprofitot pedig elvonják a cégektől és azt osztják szét az emberektől. „Ha ez nincs, akkor nincs forrása a rezsicsökkentésnek. Akkor ki kell fizetni a piaci árat, úgy ahogy kifizetik mindenhol Európában” – mondta.
Hozzátette, ha az orosz enregiához hozzányúl bárki, akkor az egész rendszer a fej tetejére állna, és akkor kezdődik a családoknak egy alkalmazkodási periódus, „hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni abból a jövedelmükből, amely nyilván nem tud ugyanilyen gyorsan növekedni” – fogalmazott.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy januárban a szokatlan hideg miatt 30 százalékkal ugrott meg a lakosság fűtésszámlája, ami több százezer családot érint. Elmondta, hogy a kormány dilemmában volt, hogy a csak a legrászorultabbakkal kell foglalkoznia, vagy mindenkinek könnyíteni kell a terhein.
Végül a kormány úgy döntött, hogy
minden fogyasztónál az elfogyasztott mennyiség 30 százalékát átvállalja az emberektől.
A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop: ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.
Hozzátette: nem az extra hideg miatt bevezetett rezsistop, hanem az egész rezsicsökkentés is tétje a az április választásoknak. Brüsszelben ugyanis vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását.
Azt is mondta a kormányfő, hogy Ukrajna finanszírozásából 5700 milliárd forint jutna Magyarországra: ez egy magyar háztartásra vetítve 1 millió 400 ezer forintos terhet jelentene. Orbán Viktor szerint Ukrajna uniós tagsága is veszélyt jelente: ha Ukrajna ma tag lenne, akkor most háború lenne Európában
„Ha tag valaki az Európai Unióba és háborúba keveredik, belevisz, belekever bennünket, és ezért Ukrajna tagsága nem csak gyorsítottan, semmilyen formában nem képzelhető el” – jelentette ki Orbán Viktor.
Véleménye szerint ráadásul tönkretenné a magyar gazdaságot, rögtön rövid távon a gazdákat, mert az eltérő szabályozások miatt olcsóbban és nagy mennyiségben készülő ukrán áruk megjelennek az európai piacon, és tönkreteszik az európai gazdák piacait. Legközelebb Ukrajnához mi vagyunk, ezért mi, közép-európaiak szenvedjük el ennek leginkább a következményeit – mondta.
Arról is beszélt, hogy a plusz fegyverpénzzel „a társadalom különleges részét” támogatják ezzel. Hozzátette, a rendvédelmisek azok, akik védik Magyarország biztonságát, és ha kell, az életüket is feláldozzák érte.
„Megérdemlik, hogy ezt az extra megkülönböztetést az ő javukra elvégezzük” – fogalmazott.