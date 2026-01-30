Orbán Viktor felháborodott: „hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni au emberek a jövedelmükből?”

„Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés mai rendszerét és annak mai mértékét fönt tudja tartani orosz gáz nélkül, az nem mond igazat” – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor interjúja a Kossuth rádióban / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő szerint ma a forrása a rezsicsökkentésnek éppen az, hogy olcsó orosz energiát használnak fel, az ebből keletkezett extraprofitot pedig elvonják a cégektől és azt osztják szét az emberektől. „Ha ez nincs, akkor nincs forrása a rezsicsökkentésnek. Akkor ki kell fizetni a piaci árat, úgy ahogy kifizetik mindenhol Európában” – mondta.

Hozzátette, ha az orosz enregiához hozzányúl bárki, akkor az egész rendszer a fej tetejére állna, és akkor kezdődik a családoknak egy alkalmazkodási periódus, „hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni abból a jövedelmükből, amely nyilván nem tud ugyanilyen gyorsan növekedni” – fogalmazott.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy januárban a szokatlan hideg miatt 30 százalékkal ugrott meg a lakosság fűtésszámlája, ami több százezer családot érint. Elmondta, hogy a kormány dilemmában volt, hogy a csak a legrászorultabbakkal kell foglalkoznia, vagy mindenkinek könnyíteni kell a terhein.

Végül a kormány úgy döntött, hogy

minden fogyasztónál az elfogyasztott mennyiség 30 százalékát átvállalja az emberektől.

A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop: ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.

Hozzátette: nem az extra hideg miatt bevezetett rezsistop, hanem az egész rezsicsökkentés is tétje a az április választásoknak. Brüsszelben ugyanis vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását.

Azt is mondta a kormányfő, hogy Ukrajna finanszírozásából 5700 milliárd forint jutna Magyarországra: ez egy magyar háztartásra vetítve 1 millió 400 ezer forintos terhet jelentene. Orbán Viktor szerint Ukrajna uniós tagsága is veszélyt jelente: ha Ukrajna ma tag lenne, akkor most háború lenne Európában