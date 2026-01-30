Rendkívüli helyzet Kárpátalján: ezrek maradhatnak gáz nélkül a fagyban, új csövet fúrhatnak át a Tisza alatt – teljes készültségben az ukránok
A hirtelen hóolvadás és a Tisza vízszintjének megemelkedése miatt az áradás alámosta egy gázvezeték tartóoszlopát a Beregszászi járáshoz tartozó Hetény közelében – olvasható a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Facebook-oldalán.
A szerkezet megdőlt, és közel 5800 fogyasztó stabil gázellátását veszélyezteti 17 településen.
Az érintett települések: Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás-Zabolottya és Akli-Klinove.
Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója személyesen koordinálja az operatív törzs munkáját, folyamatos kapcsolatot tartva a gázszolgáltatóval, az áramszolgáltatóval, a mentőegységekkel és a helyi hatóságokkal.
A helyszínen, a Tiszapéterfalvai kistérségben jelenleg Rosztiszlav Pricak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője irányítja a munkálatokat. Minden szükséges erőt és eszközt mozgósítottak, hogy elkerüljék a katasztrófát.
Olekszandr Muzicsenko elnökhelyettes vezetésével a Regionális Technogén-ökológiai Biztonsági és Rendkívüli Helyzetek Bizottsága soron kívüli ülést tartott, ahol jóváhagyták a vészhelyzeti intézkedési tervet.
A poszt szerint az elsődleges cél a cső rögzítése és az időnyerés a javításhoz. A szakemberek már építik a töltést a Tiszán keresztül, hogy a nehézgépek hozzáférjenek a sérült oszlophoz.
Párhuzamosan több mérnöki megoldáson dolgoznak: egy ideiglenes áthidalás létrehozásától kezdve egészen a folyómeder alatti új vezeték fúrásáig.
Az érintett falvakban garantálják a zavartalan áramellátást, a munkálatok ideje alatt itt szüneteltetik az áramkorlátozást. Az áramszolgáltató megerősített ügyeleti szolgálattal készül a megnövekedett terhelésre.
A lakóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint készüljenek fel az alternatív (kályhás) fűtésre és a palackos gáz használatára.
A katasztrófavédelem és a helyi hatóságok további úgynevezett legyőzhetetlenségi pontokat és melegedőket állítanak fel. Külön algoritmusok biztosítják, hogy az egészségügyi intézmények és az iskolák zavartalanul működhessenek tovább.
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij világossá tette, hogy országa elvárja az amerikai–orosz megállapodás azonnali végrehajtását, amely szerint Kijevet egy hétig nem lövik. A tűzszünet célja a hideg téli időszakban az áramellátás és a civilek biztonságának biztosítása.