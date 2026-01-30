Rendkívüli helyzet Kárpátalján: ezrek maradhatnak gáz nélkül a fagyban, új csövet fúrhatnak át a Tisza alatt – teljes készültségben az ukránok

A hirtelen hóolvadás és a Tisza vízszintjének megemelkedése miatt az áradás alámosta egy gázvezeték tartóoszlopát a Beregszászi járáshoz tartozó Hetény közelében – olvasható a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Facebook-oldalán.

Rendkívüli helyzet Kárpátalján / Fotó: NurPhoto via AFP

A szerkezet megdőlt, és közel 5800 fogyasztó stabil gázellátását veszélyezteti 17 településen.

Az érintett települések: Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás-Zabolottya és Akli-Klinove.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója személyesen koordinálja az operatív törzs munkáját, folyamatos kapcsolatot tartva a gázszolgáltatóval, az áramszolgáltatóval, a mentőegységekkel és a helyi hatóságokkal.

A helyszínen, a Tiszapéterfalvai kistérségben jelenleg Rosztiszlav Pricak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője irányítja a munkálatokat. Minden szükséges erőt és eszközt mozgósítottak, hogy elkerüljék a katasztrófát.

Olekszandr Muzicsenko elnökhelyettes vezetésével a Regionális Technogén-ökológiai Biztonsági és Rendkívüli Helyzetek Bizottsága soron kívüli ülést tartott, ahol jóváhagyták a vészhelyzeti intézkedési tervet.

A poszt szerint az elsődleges cél a cső rögzítése és az időnyerés a javításhoz. A szakemberek már építik a töltést a Tiszán keresztül, hogy a nehézgépek hozzáférjenek a sérült oszlophoz.

Párhuzamosan több mérnöki megoldáson dolgoznak: egy ideiglenes áthidalás létrehozásától kezdve egészen a folyómeder alatti új vezeték fúrásáig.

Az érintett falvakban garantálják a zavartalan áramellátást, a munkálatok ideje alatt itt szüneteltetik az áramkorlátozást. Az áramszolgáltató megerősített ügyeleti szolgálattal készül a megnövekedett terhelésre.

A lakóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint készüljenek fel az alternatív (kályhás) fűtésre és a palackos gáz használatára.

A katasztrófavédelem és a helyi hatóságok további úgynevezett legyőzhetetlenségi pontokat és melegedőket állítanak fel. Külön algoritmusok biztosítják, hogy az egészségügyi intézmények és az iskolák zavartalanul működhessenek tovább.