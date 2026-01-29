Azonnal megszólalt Zelenszkij az ukrán tűzszünetről: "Köszönjük, Trump elnök!"

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij világossá tette, hogy országa elvárja az amerikai-orosz megállapodás azonnali végrehajtását, amely szerint Kijevet egy hétig nem lövik. A tűzszünet célja a hideg téli időszakban az áramellátás és a civilek biztonságának biztosítása.

Trump bejelentése után Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna elvárja Vlagyimir Putyintól a megállapodás betartását / Fotó: AFP

Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és más partnerek erőfeszítései létfontosságúak a biztonság fenntartásában, és hozzájárulhatnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez.

A részletek szerint a tűzszünet egy hétig érvényes, és kizárólag Kijevre vonatkozik.

Trump kabinetjének csütörtöki ülésén az amerikai elnök elmondta, személyesen kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne lőjék a várost ebben az időszakban, és Putyin beleegyezett. A lépés precedens nélküli az ukrajnai háború során, ugyanakkor számos technikai és operatív részlet még tisztázásra vár.

A tűzszünet hátterében a rendkívüli hideg időjárás áll. Az áramellátás fenntartása Kijevben és más városokban létfontosságú, hiszen a fűtés és a létfenntartó infrastruktúra működése közvetlenül függ tőle. Zelenszkij kiemelte, hogy a tűzszünet lehetőséget teremt az ukrán civilek életének megóvására, miközben a diplomáciai tárgyalások folytatódnak az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a részleteket egyeztették.

Zelenszkij: be kell tartani a megállapodást

A nemzetközi sajtó szerint az ukrán vezetés üdvözölte Trump kezdeményezését, ugyanakkor óvatosan hangsúlyozta, hogy a bejelentés önmagában nem oldja meg a konfliktust. A részleges tűzszünet lehetőséget ad a humanitárius segélyek biztonságos eljuttatására, és rövid távon enyhítheti a lakosság helyzetét, de a hosszú távú béke csak a politikai megoldásokon múlik.

Elemzők szerint a tűzszünet kommunikációs jelentőséggel is bír: Trump bejelentése nem csupán humanitárius célokat szolgál, hanem politikai üzenet is az amerikai és nemzetközi közvélemény felé. Zelenszkij nyilatkozata egyértelműen hangsúlyozza, hogy Ukrajna kész a további együttműködésre, de elvárja, hogy a megállapodás ne maradjon pusztán szóban. A következő napokban kiderül, mennyire tartják be az orosz fél részéről a tűzszünetet, és milyen hatással lesz ez a háborús helyzet alakulására.