Azonnal megszólalt Zelenszkij az ukrán tűzszünetről: "Köszönjük, Trump elnök!"

Donald Trump bejelentése szerint Vlagyimir Putyin beleegyezett, hogy egy hétig ne támadja Kijevet. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna elvárja a megállapodás betartását, miközben a diplomáciai egyeztetések folytatódnak.
VG/MTI
2026.01.29, 21:42

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij világossá tette, hogy országa elvárja az amerikai-orosz megállapodás azonnali végrehajtását, amely szerint Kijevet egy hétig nem lövik. A tűzszünet célja a hideg téli időszakban az áramellátás és a civilek biztonságának biztosítása.

Trump says arranging Putin-Zelensky summit békecsúcs zelenszkij
Trump bejelentése után Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna elvárja Vlagyimir Putyintól a megállapodás betartását / Fotó: AFP

Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és más partnerek erőfeszítései létfontosságúak a biztonság fenntartásában, és hozzájárulhatnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez.

A részletek szerint a tűzszünet egy hétig érvényes, és kizárólag Kijevre vonatkozik. 

Trump kabinetjének csütörtöki ülésén az amerikai elnök elmondta, személyesen kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne lőjék a várost ebben az időszakban, és Putyin beleegyezett. A lépés precedens nélküli az ukrajnai háború során, ugyanakkor számos technikai és operatív részlet még tisztázásra vár.

A tűzszünet hátterében a rendkívüli hideg időjárás áll. Az áramellátás fenntartása Kijevben és más városokban létfontosságú, hiszen a fűtés és a létfenntartó infrastruktúra működése közvetlenül függ tőle. Zelenszkij kiemelte, hogy a tűzszünet lehetőséget teremt az ukrán civilek életének megóvására, miközben a diplomáciai tárgyalások folytatódnak az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a részleteket egyeztették.

Zelenszkij: be kell tartani a megállapodást

A nemzetközi sajtó szerint az ukrán vezetés üdvözölte Trump kezdeményezését, ugyanakkor óvatosan hangsúlyozta, hogy a bejelentés önmagában nem oldja meg a konfliktust. A részleges tűzszünet lehetőséget ad a humanitárius segélyek biztonságos eljuttatására, és rövid távon enyhítheti a lakosság helyzetét, de a hosszú távú béke csak a politikai megoldásokon múlik.

Elemzők szerint a tűzszünet kommunikációs jelentőséggel is bír: Trump bejelentése nem csupán humanitárius célokat szolgál, hanem politikai üzenet is az amerikai és nemzetközi közvélemény felé. Zelenszkij nyilatkozata egyértelműen hangsúlyozza, hogy Ukrajna kész a további együttműködésre, de elvárja, hogy a megállapodás ne maradjon pusztán szóban. A következő napokban kiderül, mennyire tartják be az orosz fél részéről a tűzszünetet, és milyen hatással lesz ez a háborús helyzet alakulására.

Az ukrán vezetés és a nemzetközi közösség most abban bízik, hogy a hétre szóló tűzszünet ténylegesen érvénybe lép, és példát mutathat a további feszültségcsökkentő intézkedésekhez a konfliktus során. A diplomáciai manőverek, a hideg idő és az amerikai közvetítés együtt teremtik meg azt a ritka lehetőséget, amely rövid távon a civilek biztonságát szolgálhatja.

Rendkívüli: Trump áttörést ért el, Putyin belement – korlátozott tűzszünet lép életbe Ukrajnában

Ez példátlan engedmény a háború során, ugyanakkor számos kérdés még tisztázatlan. Az biztosnak tűnik, hogy korlátozott tűzszünet jön létre Ukrajnában az oroszok részéről.

 

