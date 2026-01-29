Deviza
BUX127 745,87 -0,39% MTELEKOM1 974 -1,32% MOL3 892 +1,08% OTP40 080 -0,67% RICHTER10 720 -0,84% OPUS549 -1,09% ANY7 520 -0,8% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,49% BUMIX10 271,76 +0,26% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 683,47 -0,56%
Idén húszéves az egyik legismertebb magyar védjegy, kizárt, hogy ezzel ne találkozott volna mindenki

Idén húszéves a Magyar Termék Nonprofit Kft., vagyis a nonprofit vállalkozás két évtizede foglalkozik azzal, hogy a „magyar” jelölés a polcokon ne csak állítás, hanem ellenőrzött tartalom legyen. A vállalkozás által működtetett védjegyrendszer két évtized alatt több mint 250 hazai vállalkozással alakított ki együttműködést, és mára a vásárlók számára is egyértelmű kapaszkodót jelent a termékek eredetének megállapításakor.
VG
2026.01.29, 15:30
Frissítve: 2026.01.29, 15:46

A Magyar Termék Nonprofit Kft. 2025 nyarán 1040 fős reprezentatív mintán végzett kutatást , melyből kiderült, hogy a magyar emberek nemcsak hogy felismerik a hazai eredetű termékeket, de egyre jobban bíznak bennük. Az idén húszéves Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyét a fogyasztók 90 százaléka ismeri, és közel 75 százaléka rendszeresen vásárolja. A Magyar Termék 2006-ban 13 cég összefogásával indult, ma már 250 vállalkozás közel 6000 terméke tartozik a védjegyrendszer alá, amelyek éves szinten 4700 milliárd forint árbevételt generálnak, és több mint 48 ezer munkavállalónak biztosítanak megélhetést. 

Magyar Termék Nonprofit Kft., védjegy
Idén húszéves az egyik legismertebb magyar védjegyrendszer / Fotó: Magyar Termék Nonprofit Kft.

Védjegy: nem csak a fogyasztóknak, a vállalkozásoknak is előnyös ez a tanúsítás

A minőségjelölésen túl másról is szó van. Mégpedig arról, hogy a védjegy a termékminőség révén érték átadására is alkalmas a fogyasztók számára, s nem pusztán élelmiszerek, hanem bármely, a minősítésnek megfelelni képes termék esetén írja az Origo a témával foglalkozó összeállításában. A lap a vállalkozásnál kapott betekintést a védjegyrendszer működtetéséről. Cikkükben kitérnek rá, hogy a Magyar Termék védjegy önmaga garanciája, azaz a következetes kritériumrendszerben kiállított, logóval jelzett tanúsítások egyúttal a tanúsítási rendszer függetlenségéről, megbízhatóságáról is jelzést adnak a fogyasztónak. Ebben a tanúsítási rendszerben (tartva a védjegyelnevezések írásmódját):

  • Magyar Termék: elvárás szerint csaknem 100 százalékban hazai összetevőből, Magyarországon készült termék
  • Hazai Termék: összetevőinek több mint 50 százaléka magyar eredetű, és a feldolgozás minden munkafolyamata Magyarországon zajlik.
  • Hazai Feldolgozású Termék: a feldolgozás itthon történik, de az összetevők többsége külföldi eredetű.
  • Magyar Szolgáltatás: olyan szolgáltatás, mely 75 százaléknál magasabb mértékben tartalmaz magyar hozzáadott értéket.
  • Kiváló Termék: legalább két minőségi tulajdonsága, valamint egy komplex szempontrendszerű értékelés alapján kiemelkedően magas minőséget képvisel.

A minősítés minden esetben szigorú, független szakvéleményekre támaszkodik, a Magyar Termék Nonprofit Kft.-nél pedig gondosan ápolják a kapcsolatot a védjegybirtokosokkal, amikor azok minősítést szereznek egy vagy több termékre. Nem csak a rendszeres felülvizsgálat miatt, hiszen – miként Benedek Eszter, a nonprofit vállalkozás ügyvezetője jelezte – a cég „nem hatóság, hanem partner”. Hanem azért is, mert a tanúsítási program iránt érdeklődőket és az abba már bekapcsolódott vállalatokat rendszeres szakmai rendezvényekkel támogatják.

Fotó: Magyar Termák Nonprofit Kft.

„Az edukációban kell erősnek lennünk, abban, hogy a fiatalabbak legyenek tisztában azokkal a fundamentális alapokkal, amelyekre építkezhetnek. Bár a Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyeit nem csak élelmiszerek kaphatják meg, de ilyen alapot jelentenek országunk kiváló adottságai a minőségi élelmiszerek előállításához” – ezt Bodrogai Ferenc, a Piszke Papír tulajdonosa, a védjegyrendszer alapítója fogalmazta meg a lapnak.

Míg fogyasztói oldalon szó szerint jól kitapintható előny, ha vásárláskor egy Magyar Termék vagy Hazai Termék védjegyes terméket veszünk le a polcról és helyezünk kosarunkba, addig a vállalati oldalon lehet-e valamilyen mérési módszerrel megragadni a védjegyhasználat üzleti eredményeit? A rövid válasz az, hogy afféle aggregált számot erről közölni nem lehet (a módszertani lehetetlenség miatt), a hosszabb pedig az, hogy a védjegyes termékeket szállító vállalatok egészen biztosan számíthatnak arra, hogy a védjegy megléte segíti az értékelésüket.

„Az elmúlt húsz évben valódi közösséggé formálódtunk: a gyártók, a kereskedők és a fogyasztók együttműködésévé, akik közösen képesek hatással lenni a piac működésére. A jubileumi év büszkeség, ám egyre nagyobb felelősség is. Célunk, hogy partnereink érezzék, nemcsak védjegyhasználatot, hanem folyamatos szakmai és értékesítési támogatást, professzionális kommunikációt is biztosítunk számukra” fogalmazott Benedek Eszter, aki azt is elmondta: a cégnél is törekednek arra, hogy minél több vállalatot szólítsanak meg a védjegyes tanúsítás lehetőségével, de a védjegyrendszer mostanra olyan súlyt képvisel, hogy rengetegen keresik meg őket előzetes kapcsolat nélkül is.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. által kiadott videó:

