Idén húszéves az egyik legismertebb magyar védjegy, kizárt, hogy ezzel ne találkozott volna mindenki

A Magyar Termék Nonprofit Kft. 2025 nyarán 1040 fős reprezentatív mintán végzett kutatást , melyből kiderült, hogy a magyar emberek nemcsak hogy felismerik a hazai eredetű termékeket, de egyre jobban bíznak bennük. Az idén húszéves Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyét a fogyasztók 90 százaléka ismeri, és közel 75 százaléka rendszeresen vásárolja. A Magyar Termék 2006-ban 13 cég összefogásával indult, ma már 250 vállalkozás közel 6000 terméke tartozik a védjegyrendszer alá, amelyek éves szinten 4700 milliárd forint árbevételt generálnak, és több mint 48 ezer munkavállalónak biztosítanak megélhetést.

Idén húszéves az egyik legismertebb magyar védjegyrendszer / Fotó: Magyar Termék Nonprofit Kft.

Védjegy: nem csak a fogyasztóknak, a vállalkozásoknak is előnyös ez a tanúsítás

A minőségjelölésen túl másról is szó van. Mégpedig arról, hogy a védjegy a termékminőség révén érték átadására is alkalmas a fogyasztók számára, s nem pusztán élelmiszerek, hanem bármely, a minősítésnek megfelelni képes termék esetén – írja az Origo a témával foglalkozó összeállításában. A lap a vállalkozásnál kapott betekintést a védjegyrendszer működtetéséről. Cikkükben kitérnek rá, hogy a Magyar Termék védjegy önmaga garanciája, azaz a következetes kritériumrendszerben kiállított, logóval jelzett tanúsítások egyúttal a tanúsítási rendszer függetlenségéről, megbízhatóságáról is jelzést adnak a fogyasztónak. Ebben a tanúsítási rendszerben (tartva a védjegyelnevezések írásmódját):

Magyar Termék: elvárás szerint csaknem 100 százalékban hazai összetevőből, Magyarországon készült termék

Hazai Termék: összetevőinek több mint 50 százaléka magyar eredetű, és a feldolgozás minden munkafolyamata Magyarországon zajlik.

Hazai Feldolgozású Termék: a feldolgozás itthon történik, de az összetevők többsége külföldi eredetű.

Magyar Szolgáltatás: olyan szolgáltatás, mely 75 százaléknál magasabb mértékben tartalmaz magyar hozzáadott értéket.

Kiváló Termék: legalább két minőségi tulajdonsága, valamint egy komplex szempontrendszerű értékelés alapján kiemelkedően magas minőséget képvisel.

A minősítés minden esetben szigorú, független szakvéleményekre támaszkodik, a Magyar Termék Nonprofit Kft.-nél pedig gondosan ápolják a kapcsolatot a védjegybirtokosokkal, amikor azok minősítést szereznek egy vagy több termékre. Nem csak a rendszeres felülvizsgálat miatt, hiszen – miként Benedek Eszter, a nonprofit vállalkozás ügyvezetője jelezte – a cég „nem hatóság, hanem partner”. Hanem azért is, mert a tanúsítási program iránt érdeklődőket és az abba már bekapcsolódott vállalatokat rendszeres szakmai rendezvényekkel támogatják.