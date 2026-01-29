Valami fatális baj van a német szélkerekekkel, már Merzék is kénytelenek voltak elismerni – az ág is húzza őket?

Évek óta záporoznak a hírek a megroppant versenyképességű Németország energiaproblémáról. Arról talán kevesebbet hallottunk, hogy a zöldátalakulás üdvösségének tartott szélenergia is jégre futott náluk, ami most nagy robajjal be is szakadt alattuk. A német kormány aukciókon versenyezteti a jogot a szélfarmok építésére és működtetésére az Északi- és a Balti-tengeren. Ezeket szerdán 2026-ra mind elhalasztották: ennyi volt, kérem, ha nem megy, ne erőltessük.

Német szélenergia: szívesen áttérnének rá, de elszállt a szél, legalábbis a beruházásokban / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ez nem csak egyéves szünetet jelent, hiszen a legutóbbi aukció augusztusban befuccsolt, senki nem jelentkezett rá. Mivel a szélenergia kulcsszerepet tölt be a német energiamodellben, szakmaiasan energiamixben, ez nem kis probléma. Amit nem árt továbbgondolnunk, mert ha a német ipar megfázik, még Magyarország is tüsszent, márpedig Európa évek óta visszhangzik a tüsszentésektől.

A német autóipar és más szektorok versenyképességének megroggyanását márpedig jelentős részben az energia megdrágulása okozta, gondolhatnánk is, hogy szegény németeket még az ág is húzza, ha nem jórészt a saját döntéseiken múlott volna. Csak rövid felsorolásszerűen ennyi fronton kerültek bajba, illetve sodorták bajba európai partnereiket is:

Az atomerőműveket mind becsukták, egy még Angela Merkel kancellár idején hozott döntéssel, de attól még veszik az atomenergiát a franciáktól. Pont így mondtak le a szén- és a gázenergiáról is, a fogadkozás ellenére mind a kettőt még mindig használják.

Elsődleges gázforrásuk az Északi Áramlaton érkező orosz gáz lett volna, ezeket a vezetékeket azonban 2022-ben felrobbantották, mint utólag kiderült, az ukránok, akiktől Berlin nem kártérítést követel, hanem hatalmas összegeket küld nekik, ahelyett hogy a versenyképesség javítására fordítaná őket.

A gáz és az áram ára is megugrott az elmúlt években, az áram nagykereskedelmi ára például a korábbi átlag háromszorosára. Most pedig itt a szélfarmprobléma.

Német szélenergia: nagyon szeretik, a klímavédelemmel együtt, de meg kéne termelni

Friedrich Merz kancellár kormánya szerdán jóváhagyta a gazdasági minisztérium által javasolt jogszabály-módosítást, amely az idei aukciókat 2027-re tolja át – közölte a minisztérium szóvivője a Bloomberg jelentése szerint.