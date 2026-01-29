Brüsszel 83 ezermilliárd forinttal növelné a befizetéseket a büdzsébe, és egy sor adót is kivetne

Az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti időszakra szóló hosszú távú költségvetése körül egyre élesebb viták bontakoznak ki, miután az Európai Számvevőszék január végén közzétette véleményét a tervezett kiadási és bevételi szabályokról. A számvevők értékelése szerint a történelmi léptékűre tervezett brüsszeli költségvetés ellenére a tagállamok pénzügyi terhei nemhogy csökkennének, hanem érdemben nőnének: a nemzeti befizetések összege a jelenlegi ciklushoz képest mintegy 48 százalékkal emelkedne, miközben az unió új bevételi források – gyakorlatilag új adók – bevezetését is tervezi.

Nagyobb EU-büdzsé, drágább EU-tagság? Az új brüsszeli költségvetés új terheket hozhat Magyarországnak / Fotó: Zwiebackesser

A túlzott egyszerűsítés az átláthatóság rovására fog menni

A következő többéves pénzügyi keret, vagyis az uniós költségvetés hétéves ciklusát meghatározó rendszer összesen mintegy 2 ezermilliárd eurót (nagyjából 800 ezermilliárd forintot) tenne ki. Ez közel 59 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi időszakhoz képest, miközben az Európai Unió összesített bruttó nemzeti jövedelméhez mérten továbbra is viszonylag alacsony, 1,26 százalékos arányt képviselne. A költségvetési javaslatot az Európai Bizottság 2025 júliusában mutatta be, az adminisztráció egyszerűsítését célzó reformcsomag részeként, ám a számvevőszéki vélemény szerint

a méret növekedése nem jár együtt a tagállami terhek csökkenésével.

A bizottság a következő ciklusban jelentősen átalakítaná a költségvetés szerkezetét is: a jelenlegi hét fő kiadási fejezet helyett mindössze négy maradna, miközben a különálló programok száma 52-ről 16-ra csökkenne.

Az indoklás szerint az egyszerűbb struktúra rugalmasabb és hatékonyabb működést tenne lehetővé, az Európai Számvevőszék azonban arra figyelmeztet, hogy a túlzott egyszerűsítés az átláthatóság rovására mehet, és megnehezítheti annak nyomon követését, hogy a megemelt befizetésekből származó forrásokat pontosan mire költi az unió.

A költségvetési viták egyik legérzékenyebb pontja, hogy a bizottság a növekvő tagállami befizetések mellett új, úgynevezett saját bevételi forrásokat is bevezetne. A tervek szerint ilyen lenne

a be nem szedett elektronikaihulladék-díjakból származó bevétel,

a dohánytermékek jövedéki adójának uniós szintű bevonása,

valamint egy új vállalati hozzájárulás, amely az évi 100 millió eurót meghaladó árbevételű cégeket érintené.

Ezek a bevételek a már meglévő forrásokat – például a karbonvámot és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert – egészítenék ki, és a bizottság számításai szerint évente mintegy 58 milliárd euróval (közel 23 ezermilliárd forinttal) növelnék a költségvetés bevételi oldalát. A számvevőszék ugyanakkor hangsúlyozza: mindezek ellenére a tagállamoknak továbbra is az új források döntő részét saját befizetéseikből kellene előteremteniük.