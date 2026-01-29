Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott: az EU kimondta, hogy nem áll készen a békére – „A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel!"
„A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel Brüsszelben” – jelentette ki Szijjártó Péter a sajtó előtt.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a külügyi tanács ülésén kimondták, hogy „az EU nem áll készem a békére”. A politikus hangsúlyozta, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök kész a béke érdekében megmozdulni, addig az Európai Unió háborúzni akar.
„Ennek nyílt kimondása először most történt meg” – jelentette ki. Hozzáette, hogy a tanács ülésén az is elhangzott, hogy az Egyesült Államok kihívást jelen az Európai Unió számára, hiszen Washington célja megosztani az uniót.
A miniszter arról is beszélt, hogy az unióban azt a készítik elő, hogy
- az Európai Beruházási Bank forrásaiból Ukrajna felfegyverzésére költhessenek,
- illetve az ukrajnai energiai rendszert támogató alapba még több pénzt fektethessenek.
„Tehát az 1500 milliárdos ukrán jóvátételi terven felül újabb követelésekkel álltak elő. Röpködtek a százmilliók és az eurómilliárdok” – mondta. Arról is beszélt, hogy az unió ukrán földön zajló katonai kiképzésekben is részt venne. „Ez egy NATO–Oroszország-konfliktushoz vezetne, amely harmadik világháborút eredményezne” – jelentette ki.
Az Európai Központi Bank friss kutatása szerint az ukrajnai háború miatti energiaár-robbanás hatását jelentősen alábecsülték , ami hozzájárult ahhoz, hogy az euróövezeti infláció 2022-ben 10 százalék fölé emelkedett. Az EKB közgazdásza és a barcelonai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont munkatársa közös kutatásukban arra a következtetésre jutottak, hogy egy viszonylag mérsékelt ársokk is rendkívül erős inflációs hullámot indíthat el.
Arról is írtunk, hogy hiába kap Ukrajna 90 milliárd euró hitelt az EU-tól, ennek csak az egyharmadát használhatja fel költségvetési célokra. Az ukrán költségvetés nem számolt a katonáknak külön megszavazott juttatásokkal, így borítékolható, hogy más forrásbevonásokra is szükség lesz.
Az idei évre körülbelül 26 milliárd dollár pénzügyi támogatás van megerősítve.
- További 2 milliárd dollárt a Nemzetközi Valutaalappal kötött négyéves megállapodás alapján kellene megkapnia Ukrajnának,
- ehhez jön 15 milliárd euró az EU-tól.
- Összesen ez nagyjából 45,3 milliárd dollár.
Ez elvileg elegendő lenne, de tekintettel arra, hogy a megszavazott költségvetés nem számol a külön törvényben a katonáknak biztosított 300 milliárd hrivnyával, nyilvánvaló, hogy további 5-7 milliárd dollárra lesz szükség.