Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott: az EU kimondta, hogy nem áll készen a békére – „A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel!"

„A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel Brüsszelben” – jelentette ki Szijjártó Péter a sajtó előtt.

Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott / Fotó: Soós Lajos

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a külügyi tanács ülésén kimondták, hogy „az EU nem áll készem a békére”. A politikus hangsúlyozta, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök kész a béke érdekében megmozdulni, addig az Európai Unió háborúzni akar.

„Ennek nyílt kimondása először most történt meg” – jelentette ki. Hozzáette, hogy a tanács ülésén az is elhangzott, hogy az Egyesült Államok kihívást jelen az Európai Unió számára, hiszen Washington célja megosztani az uniót.

A miniszter arról is beszélt, hogy az unióban azt a készítik elő, hogy

az Európai Beruházási Bank forrásaiból Ukrajna felfegyverzésére költhessenek,

illetve az ukrajnai energiai rendszert támogató alapba még több pénzt fektethessenek.

„Tehát az 1500 milliárdos ukrán jóvátételi terven felül újabb követelésekkel álltak elő. Röpködtek a százmilliók és az eurómilliárdok” – mondta. Arról is beszélt, hogy az unió ukrán földön zajló katonai kiképzésekben is részt venne. „Ez egy NATO–Oroszország-konfliktushoz vezetne, amely harmadik világháborút eredményezne” – jelentette ki.

Az Európai Központi Bank friss kutatása szerint az ukrajnai háború miatti energiaár-robbanás hatását jelentősen alábecsülték , ami hozzájárult ahhoz, hogy az euróövezeti infláció 2022-ben 10 százalék fölé emelkedett. Az EKB közgazdásza és a barcelonai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont munkatársa közös kutatásukban arra a következtetésre jutottak, hogy egy viszonylag mérsékelt ársokk is rendkívül erős inflációs hullámot indíthat el.

Arról is írtunk, hogy hiába kap Ukrajna 90 milliárd euró hitelt az EU-tól, ennek csak az egyharmadát használhatja fel költségvetési célokra. Az ukrán költségvetés nem számolt a katonáknak külön megszavazott juttatásokkal, így borítékolható, hogy más forrásbevonásokra is szükség lesz.

Az idei évre körülbelül 26 milliárd dollár pénzügyi támogatás van megerősítve.

További 2 milliárd dollárt a Nemzetközi Valutaalappal kötött négyéves megállapodás alapján kellene megkapnia Ukrajnának,

ehhez jön 15 milliárd euró az EU-tól.

Összesen ez nagyjából 45,3 milliárd dollár.

Ez elvileg elegendő lenne, de tekintettel arra, hogy a megszavazott költségvetés nem számol a külön törvényben a katonáknak biztosított 300 milliárd hrivnyával, nyilvánvaló, hogy további 5-7 milliárd dollárra lesz szükség.