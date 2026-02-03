Deviza
EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,63 +0,29% PLN/HUF90,14 -0,1% RON/HUF74,75 0% CZK/HUF15,64 -0,16% EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,63 +0,29% PLN/HUF90,14 -0,1% RON/HUF74,75 0% CZK/HUF15,64 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áremelkedés
élelmiszer áremelkedés
Európa
élelmiszer
élelmiszerár
élelmiszerbolt
drágulás
bolt

Vita lezárva: kiderült az igazság, mennyivel drágult az élelmiszer Magyarországon, az EU hozta nyilvánosságra – kijózanító számok

Ahhoz képest, hogy milyen vádak hangzanak el a magyarországi élelmiszerek drágulása miatt, ugyancsak kijózanító adatot közölt az Eurostat. A hazai élelmiszerdrágulás ugyanis kifejezetten kedvezően alakult 2025-ben, abszolút hozta az uniós átlagot, miközben a régióban számos országban is nagyobb áremelkedést mértek. Persze az itthoni boltokban is voltak kiugróan dráguló alapanyagok.
VG
2026.02.03, 19:49
Frissítve: 2026.02.03, 20:53

Európában az élelmiszerárak 2025-ben átlagosan 2,8 százalékkal, míg az eurózónában 2,1 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Egyes termékeknél azonban ennél jóval nagyobb volt a drágulás. Az Eurostat adatai szerint bizonyos élelmiszerek ára elérte a 10 százalékos növekedést is – mutatott rá az Euronews.

élelmiszer Customers shop at a supermarket in Budapest
Magyarországon az élelmiszerárak az európai átlagnak megfelelően emelkedtek tavaly / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Az élelmiszer-infláció tekintetében Törökország messze kiugró értéket mutatott: az árak 2025-ben 32,8 százalékkal emelkedtek, ami az ország szélesebb körű inflációs problémáit tükrözi. A második legnagyobb növekedést Koszovóban mérték, ott 7,6 százalékkal drágultak az élelmiszerek.

Magyarországon a tavalyi éves élelmiszer-infláció mindössze 2,9 százalék volt.

Ehhez képest az Európai Unión belül Romániában volt a legmagasabb az élelmiszer-infláció, 6,7 százalékkal. Kelet- és Délkelet-Európa több térségében 2025-ben is magas maradt a drágulás: Románia mellett Bulgáriában, a balti államokban és a Balkánon jellemzően 4–7 százalék közötti értékeket mértek, ami jóval meghaladja az uniós átlagot.

A csokoládé ára nőtt a leginkább

Az Eurostat által nyomon követett 64 alapvető élelmiszer 2025-ben 2024-hez képest három terméknél két számjegyű inflációt mértek. A csokoládé ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 17,8 százalékkal, ezt követte a fagyasztott gyümölcs 13 százalékkal, valamint a marha- és borjúhús, amelynek ára 10 százalékkal nőtt.

A csokoládé ára három országban is több mint 30 százalékkal nőtt: Lengyelországban 33, Litvániában 32, Észtországban pedig 32 százalékkal. A fagyasztott élelmiszerek esetében az éves infláció 2 százalék körül mozgott Izlandon, míg Észtországban elérte a 32 százalékot. 

Az európai átlag 18 százalékos áremelkedés volt, mint ahogyan Magyarországon is, míg az euróövezeti drágulás 16 százalékos volt.

A tojás ára nagyot nőtt Magyarországon

A legnagyobb drágulók mögött több más terméknél is jelentős áremelkedés volt tapasztalható. A tojás ára 8,4 százalékkal nőtt átlagosan, míg öt országban ez meghaladta a 20 százalékot. A legnagyobb növekedést Koszovóban regisztrálták, 30 százalékkal, ezt követte Csehország 29, Szlovákia 27, Portugália 21 és Magyarország 20 százalékkal.

A tojásárak inflációja Európán belül jelentős eltéréseket mutat: több országban minimális volt az emelkedés, néhány helyen pedig csökkenést is mértek. Az európai átlag 8, az euróövezeti pedig 6 százalék volt.

A vaj ára 8,3 százalékkal, míg a bárány- és kecskehús 7,2 százalékkal drágult. A cukor, lekvár és méz ára 6,8 százalékkal emelkedett, a friss teljes tejé pedig 5,7 százalékkal.

A gyökérzöldségekből készült termékek ára 5,5 százalékkal nőtt, a friss vagy hűtött gyümölcsöké 5,4 százalékkal, míg a gyümölcsök összességében 5,3 százalékkal drágultak.

Az étolajok és a tartósított gyümölcsök ára egyaránt 4,7 százalékkal emelkedett. A baromfihús 4,4 százalékkal, a szárított gyümölcsök és magvak pedig 4,2 százalékkal kerültek többe.

Mely termékek lettek olcsóbbak?

Az olívaolaj ára esett a legnagyobb mértékben, 22,9 százalékkal, miután az előző években meredeken emelkedett, így 2025 jelentős fordulatot hozott ezen a piacon. A cukor ára 11 százalékkal csökkent, míg az olajok és zsírok 5,4 százalékkal, a burgonya pedig 5,2 százalékkal lett olcsóbb.

Magyarországon ugyanakkor érezhetően jobban drágult az étolaj, mint a környező országokban. Emiatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu