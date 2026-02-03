Vita lezárva: kiderült az igazság, mennyivel drágult az élelmiszer Magyarországon, az EU hozta nyilvánosságra – kijózanító számok
Európában az élelmiszerárak 2025-ben átlagosan 2,8 százalékkal, míg az eurózónában 2,1 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Egyes termékeknél azonban ennél jóval nagyobb volt a drágulás. Az Eurostat adatai szerint bizonyos élelmiszerek ára elérte a 10 százalékos növekedést is – mutatott rá az Euronews.
Az élelmiszer-infláció tekintetében Törökország messze kiugró értéket mutatott: az árak 2025-ben 32,8 százalékkal emelkedtek, ami az ország szélesebb körű inflációs problémáit tükrözi. A második legnagyobb növekedést Koszovóban mérték, ott 7,6 százalékkal drágultak az élelmiszerek.
Magyarországon a tavalyi éves élelmiszer-infláció mindössze 2,9 százalék volt.
Ehhez képest az Európai Unión belül Romániában volt a legmagasabb az élelmiszer-infláció, 6,7 százalékkal. Kelet- és Délkelet-Európa több térségében 2025-ben is magas maradt a drágulás: Románia mellett Bulgáriában, a balti államokban és a Balkánon jellemzően 4–7 százalék közötti értékeket mértek, ami jóval meghaladja az uniós átlagot.
A csokoládé ára nőtt a leginkább
Az Eurostat által nyomon követett 64 alapvető élelmiszer 2025-ben 2024-hez képest három terméknél két számjegyű inflációt mértek. A csokoládé ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 17,8 százalékkal, ezt követte a fagyasztott gyümölcs 13 százalékkal, valamint a marha- és borjúhús, amelynek ára 10 százalékkal nőtt.
A csokoládé ára három országban is több mint 30 százalékkal nőtt: Lengyelországban 33, Litvániában 32, Észtországban pedig 32 százalékkal. A fagyasztott élelmiszerek esetében az éves infláció 2 százalék körül mozgott Izlandon, míg Észtországban elérte a 32 százalékot.
Az európai átlag 18 százalékos áremelkedés volt, mint ahogyan Magyarországon is, míg az euróövezeti drágulás 16 százalékos volt.
A tojás ára nagyot nőtt Magyarországon
A legnagyobb drágulók mögött több más terméknél is jelentős áremelkedés volt tapasztalható. A tojás ára 8,4 százalékkal nőtt átlagosan, míg öt országban ez meghaladta a 20 százalékot. A legnagyobb növekedést Koszovóban regisztrálták, 30 százalékkal, ezt követte Csehország 29, Szlovákia 27, Portugália 21 és Magyarország 20 százalékkal.
A tojásárak inflációja Európán belül jelentős eltéréseket mutat: több országban minimális volt az emelkedés, néhány helyen pedig csökkenést is mértek. Az európai átlag 8, az euróövezeti pedig 6 százalék volt.
A vaj ára 8,3 százalékkal, míg a bárány- és kecskehús 7,2 százalékkal drágult. A cukor, lekvár és méz ára 6,8 százalékkal emelkedett, a friss teljes tejé pedig 5,7 százalékkal.
A gyökérzöldségekből készült termékek ára 5,5 százalékkal nőtt, a friss vagy hűtött gyümölcsöké 5,4 százalékkal, míg a gyümölcsök összességében 5,3 százalékkal drágultak.
Az étolajok és a tartósított gyümölcsök ára egyaránt 4,7 százalékkal emelkedett. A baromfihús 4,4 százalékkal, a szárított gyümölcsök és magvak pedig 4,2 százalékkal kerültek többe.
Mely termékek lettek olcsóbbak?
Az olívaolaj ára esett a legnagyobb mértékben, 22,9 százalékkal, miután az előző években meredeken emelkedett, így 2025 jelentős fordulatot hozott ezen a piacon. A cukor ára 11 százalékkal csökkent, míg az olajok és zsírok 5,4 százalékkal, a burgonya pedig 5,2 százalékkal lett olcsóbb.
Magyarországon ugyanakkor érezhetően jobban drágult az étolaj, mint a környező országokban. Emiatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.