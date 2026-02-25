Deviza
EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61% EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 187,36 +1,18% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 716,27 +1,08% BUX126 187,36 +1,18% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 716,27 +1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dubaj
európa
budapest
közel - kelet

Agytröszt választotta hazánkat európai bázisának, ők a Közel-Kelet sztárjai, akik Magyarországot hídnak látják

Európában terjeszkedik a Közel-Kelet egyik leggyorsabban növekvő kutatóközpontja, amely új irodát nyit a kontinensen. A választás Budapestre esett, amely a központ szándékai szerint hídként működhet Európa és a Közel-Kelet szakpolitikai és kutatási ökoszisztémái között.
VG
2026.02.25, 10:21
Frissítve: 2026.02.25, 10:40

Az Al Habtoor Kutatóközpont (AHRC) bejelentette: európai jelenlétét Budapesten építi ki, a dubaji és kairói központjaira támaszkodva. A döntés mérföldkő a szervezet globális terjeszkedésében, és egyben azt is jelzi, hogy a kutatóintézet hosszú távú szerepet szán Közép-Európának a nemzetközi szakpolitikai párbeszédben.

Al Habtoor Research Centre Team Budapest
Európai bázist nyit Budapesten az Al Habtoor Kutatóközpont / Fotó: Al Habtoor

A budapesti iroda az AHRC meglévő, Dubajban és Kairóban működő központjainak integrált kiterjesztéseként jön létre. Feladata az lesz, hogy erősítse az együttműködést európai egyetemekkel, kutatóintézetekkel és szakpolitikai műhelyekkel, miközben a Közel-Kelet és Európa közötti tudástranszfert intézményes keretek közé emeli.

A terjeszkedés illeszkedik az AHRC 2026-os víziójához, amely a Béke és Építkezés Éve elnevezést kapta. A stratégia szakít a kizárólag válságkövető elemzésekkel, és a konstruktív kormányzásra, a preventív béketeremtésre, valamint a hosszú távú stabilitást támogató szakpolitikai megoldásokra helyezi a hangsúlyt. Ez a megközelítés az európai döntéshozatalban is egyre nagyobb teret nyer, különösen a biztonságpolitika és a gazdasági ellenálló képesség metszéspontján.

Budapest kiválasztását az intézet indoklása szerint a város földrajzi elhelyezkedése, aktív akadémiai élete és kelet–nyugati összekötő szerepe tette indokolttá. A főváros olyan kutatási témák számára kínál platformot, mint a mesterséges intelligencia irányítása, a geopolitikai gazdaságtan, az egészségügyi és demográfiai átalakulások, valamint a jövőorientált tudományok – mind olyan területek, amelyek az európai szakpolitikai viták középpontjában állnak.

Az AHRC hangsúlyozza: a budapesti jelenlét nem pusztán földrajzi bővülés, hanem intézményi újrapozicionálás.

Az egységes „Konstruktív Biztonság a Békéért” kutatási keretrendszerben a központ olyan kérdésekre fókuszál, mint a nukleáris és biológiai biztonság, az élelmezésbiztonság és a felelős technológiai irányítás, amelyek Európában is közvetlen gazdasági és társadalmi következményekkel járnak.

Európai bázisként szolgál majd Budapest

A budapesti iroda első évében a tervek szerint a régiók közötti szakpolitikai párbeszéd erősítése, közös kutatási programok indítása, valamint európai és közel-keleti intézmények közötti együttműködések állnak a középpontban. Emellett fiatal európai kutatók számára is új lehetőségek nyílnak feltörekvő területeken, miközben

  • konferenciák,
  • workshopok
  • és kerekasztal-beszélgetések

is helyet kapnak Budapesten. 

A szervezet szerint a főváros nem csupán európai bázisként funkcionál majd, hanem olyan platformként, amelyen keresztül az európai szereplők aktívan bekapcsolódhatnak globális kutatási hálózatokba. Ez különösen értékes lehet egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai széttagoltság és a technológiai gyorsulás új típusú kormányzási válaszokat követel.

Khalaf Ahmad Al Habtoor, az Al Habtoor csoport alapító elnöke szerint a budapesti terjeszkedés azt az elvet tükrözi, hogy

a tudásnak aktívan hozzá kell járulnia a békéhez és a stabilitáshoz.

Megfogalmazása szerint Magyarország intellektuális kaput jelent Európa felé, Budapest pedig nem csupán helyszín, hanem találkozási pont a különböző régiók gondolkodása között. Azza Hashem, az AHRC ügyvezető igazgatója úgy látja: az európai iroda megerősíti a központ hozzáférését az uniós szakpolitikai és akadémiai hálózatokhoz, miközben megmarad az egységes intézményi keretrendszer. Céljuk, hogy

  • az előrelátást korai figyelmeztetéssé,
  • a figyelmeztetést pedig megvalósítható szakpolitikai javaslatokká

alakítsák. A budapesti jelenléttel az Al Habtoor Kutatóközpont azt az üzenetet közvetíti, hogy a béke, a stabilitás és a kormányzási innováció nem regionális kérdések, hanem globális felelősségek – amelyekhez strukturált kutatásra, intézményi együttműködésre és hosszú távú gondolkodásra van szükség.

A sztárok kedvence a fővárosi luxusszálloda: Forma–1-es pilóták, az Iron Maiden és a Guns N’ Roses tagjai is ezt a hotelt választották – a zsebükbe is kellett nyúlniuk

Az Al Habtoor Palace Budapest első éve alapján világos piaci pozíciót vett fel: szűk célcsoport, magas árak, kiemelt vendégkör. A sztárvendégek és a többmilliós lakosztályok nem kiegészítő elemei, hanem alapjai ennek a stratégiának. A szálloda a következő években is folytatni kívánja a megkezdett utat, a születésnap alkalmából pedig számos kedvezmény közül válogathatnak a vendégek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu