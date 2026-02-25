Agytröszt választotta hazánkat európai bázisának, ők a Közel-Kelet sztárjai, akik Magyarországot hídnak látják
Az Al Habtoor Kutatóközpont (AHRC) bejelentette: európai jelenlétét Budapesten építi ki, a dubaji és kairói központjaira támaszkodva. A döntés mérföldkő a szervezet globális terjeszkedésében, és egyben azt is jelzi, hogy a kutatóintézet hosszú távú szerepet szán Közép-Európának a nemzetközi szakpolitikai párbeszédben.
A budapesti iroda az AHRC meglévő, Dubajban és Kairóban működő központjainak integrált kiterjesztéseként jön létre. Feladata az lesz, hogy erősítse az együttműködést európai egyetemekkel, kutatóintézetekkel és szakpolitikai műhelyekkel, miközben a Közel-Kelet és Európa közötti tudástranszfert intézményes keretek közé emeli.
A terjeszkedés illeszkedik az AHRC 2026-os víziójához, amely a Béke és Építkezés Éve elnevezést kapta. A stratégia szakít a kizárólag válságkövető elemzésekkel, és a konstruktív kormányzásra, a preventív béketeremtésre, valamint a hosszú távú stabilitást támogató szakpolitikai megoldásokra helyezi a hangsúlyt. Ez a megközelítés az európai döntéshozatalban is egyre nagyobb teret nyer, különösen a biztonságpolitika és a gazdasági ellenálló képesség metszéspontján.
Budapest kiválasztását az intézet indoklása szerint a város földrajzi elhelyezkedése, aktív akadémiai élete és kelet–nyugati összekötő szerepe tette indokolttá. A főváros olyan kutatási témák számára kínál platformot, mint a mesterséges intelligencia irányítása, a geopolitikai gazdaságtan, az egészségügyi és demográfiai átalakulások, valamint a jövőorientált tudományok – mind olyan területek, amelyek az európai szakpolitikai viták középpontjában állnak.
Az AHRC hangsúlyozza: a budapesti jelenlét nem pusztán földrajzi bővülés, hanem intézményi újrapozicionálás.
Az egységes „Konstruktív Biztonság a Békéért” kutatási keretrendszerben a központ olyan kérdésekre fókuszál, mint a nukleáris és biológiai biztonság, az élelmezésbiztonság és a felelős technológiai irányítás, amelyek Európában is közvetlen gazdasági és társadalmi következményekkel járnak.
Európai bázisként szolgál majd Budapest
A budapesti iroda első évében a tervek szerint a régiók közötti szakpolitikai párbeszéd erősítése, közös kutatási programok indítása, valamint európai és közel-keleti intézmények közötti együttműködések állnak a középpontban. Emellett fiatal európai kutatók számára is új lehetőségek nyílnak feltörekvő területeken, miközben
- konferenciák,
- workshopok
- és kerekasztal-beszélgetések
is helyet kapnak Budapesten.
A szervezet szerint a főváros nem csupán európai bázisként funkcionál majd, hanem olyan platformként, amelyen keresztül az európai szereplők aktívan bekapcsolódhatnak globális kutatási hálózatokba. Ez különösen értékes lehet egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai széttagoltság és a technológiai gyorsulás új típusú kormányzási válaszokat követel.
Khalaf Ahmad Al Habtoor, az Al Habtoor csoport alapító elnöke szerint a budapesti terjeszkedés azt az elvet tükrözi, hogy
a tudásnak aktívan hozzá kell járulnia a békéhez és a stabilitáshoz.
Megfogalmazása szerint Magyarország intellektuális kaput jelent Európa felé, Budapest pedig nem csupán helyszín, hanem találkozási pont a különböző régiók gondolkodása között. Azza Hashem, az AHRC ügyvezető igazgatója úgy látja: az európai iroda megerősíti a központ hozzáférését az uniós szakpolitikai és akadémiai hálózatokhoz, miközben megmarad az egységes intézményi keretrendszer. Céljuk, hogy
- az előrelátást korai figyelmeztetéssé,
- a figyelmeztetést pedig megvalósítható szakpolitikai javaslatokká
alakítsák. A budapesti jelenléttel az Al Habtoor Kutatóközpont azt az üzenetet közvetíti, hogy a béke, a stabilitás és a kormányzási innováció nem regionális kérdések, hanem globális felelősségek – amelyekhez strukturált kutatásra, intézményi együttműködésre és hosszú távú gondolkodásra van szükség.
