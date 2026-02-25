Durván bekezdett a forint, a dolláron és az eurón is nagyot ütött a magyar pénz – a pesti tőzsdét a Richter húzza lefelé
A nemzetközi hangulat javulásának dacára kisebb csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén, a forint viszont remek formában vágott neki a napnak. A vezető hazai részvényindex, a BUX 0,1 százalékkal, 124 557 pontra fordult le kilenc órakor.
A magyar blue chip részvények közül
- az OTP árfolyama 0,3 százalékkal, 39 030 forintra erősödött,
- a Mol részvényei 0,1 százalékkal, 3478 forintra drágultak,
- a Richter kurzusa ugyanakkor 1,4 százalékkal, 11 690 fointa esett.
- A Magyar Telekom papírjai 0,3 százalékkal, 2045 forintra emelkedtek.
A távközlési vállalat ma, késő délután teszi közzé negyedik negyedéves eredményszámait, és emellett a tavalyi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről is tájékoztatást adhat. A piaci várakozások alapján a vállalat bevételei ismét növekedésnek indulhattak az őszi megtorpanás után, és nyeresége is tovább hízhatott.
A forint szárnyra kapott szerda reggel a főbb devizákkal szemben, az erősödést a jegybank tegnapi kamatcsökkentés után elhangzott, óvatos kommunikációja is támogatta, amely szerint továbbra is adatvezérelten, a makrogazdasági adatokat figyelembe véve döntenek a kamatokról. Varga Mihály MNB-elnök közölte azt is, a mostani kamatvágás nem egy kamatvágási ciklus megkezdését jelenti, nem köteleződtek el előre meghatározott kamatpálya mellett.
Az euró jegyzése 0,4 százalékkal került lejjebb, a tőzsdenyitáskor a 377-es szint letörésével próbálkozott a keresztárfolyam.
A dollárhoz képest 0,65 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a kurzus 321,4-ről egészen 319,4-ig robogott lefelé.
A régiós devizákkal szemben is tekintélyes erősödést tud felmutatni a magyar pénz. A lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,4 százalékkal lett olcsóbb.