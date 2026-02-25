Deviza
EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61% EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 166,31 +1,16% MTELEKOM2 055 +0,73% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 715,98 +1,07% BUX126 166,31 +1,16% MTELEKOM2 055 +0,73% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 715,98 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacnyitás
forint árfolyam
dollár
tőzsde
BUX
euró
Richter

Durván bekezdett a forint, a dolláron és az eurón is nagyot ütött a magyar pénz – a pesti tőzsdét a Richter húzza lefelé

Lefordult a BUX a pesti tőzsderajtkor, a Richter húzza lefelé a legfontosabb hazai részvényindexet. A forint bomba formában kezdte a napot, az euró és a dollár mellett a régiós pénzek is jóval olcsóbbak lettek.
K. T.
2026.02.25, 09:07
Frissítve: 2026.02.25, 10:33

A nemzetközi hangulat javulásának dacára kisebb csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén, a forint viszont remek formában vágott neki a napnak. A vezető hazai részvényindex, a BUX 0,1 százalékkal, 124 557 pontra fordult le kilenc órakor.

tőzsde, BUX, forint
Lefelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint belehúzott szerda reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar blue chip részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,3 százalékkal, 39 030 forintra erősödött,
  • a Mol részvényei 0,1 százalékkal, 3478 forintra drágultak,
  • a Richter kurzusa ugyanakkor 1,4 százalékkal, 11 690 fointa esett.
  • A Magyar Telekom papírjai 0,3 százalékkal, 2045 forintra emelkedtek.

A távközlési vállalat ma, késő délután teszi közzé negyedik negyedéves eredményszámait, és emellett a tavalyi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről is tájékoztatást adhat. A piaci várakozások alapján a vállalat bevételei ismét növekedésnek indulhattak az őszi megtorpanás után, és nyeresége is tovább hízhatott.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint szárnyra kapott szerda reggel a főbb devizákkal szemben, az erősödést a jegybank tegnapi kamatcsökkentés után elhangzott, óvatos kommunikációja is támogatta, amely szerint továbbra is adatvezérelten, a makrogazdasági adatokat figyelembe véve döntenek a kamatokról. Varga Mihály MNB-elnök közölte azt is, a mostani kamatvágás nem egy kamatvágási ciklus megkezdését jelenti, nem köteleződtek el előre meghatározott kamatpálya mellett. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró jegyzése 0,4 százalékkal került lejjebb, a tőzsdenyitáskor a 377-es szint letörésével próbálkozott a keresztárfolyam.

A dollárhoz képest 0,65 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a kurzus 321,4-ről egészen 319,4-ig robogott lefelé.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákkal szemben is tekintélyes erősödést tud felmutatni a magyar pénz. A lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,4 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1489 cikk

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu