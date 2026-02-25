Az energiaéhes adatközpontok dobják meg az E.ON profitját, gőzerővel folyik a hálózatfejlesztés

Számolatlanul önti az eurómilliárdokat a távvezeték-hálózat fejlesztésébe az e téren Magyarországon is aktív E.ON, amely ezúttal egy öt évre szóló, 48 milliárdos összköltségű programot hirdetett a tavalyi évet lezáró gyorsjelentése mellé.

Az E.ON éves átlagban közel tízmilliárd eurót fordít vezetékes hálózatának modernizálására és bővítésére / Fotó: Janis Abolins / Shutterstock

A német energetikai óriásvállalat ezen belül kiemelt fókuszt szentel az irdatlan árammennyiséget igénylő, a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások kiszolgálását végző adatközpontok biztonságos energiaellátására. Emellett

a megújuló energiaforrások optimális kihasználását,

az energiatárolási projektek bővítését

és az energiaellátás biztonságát

tűzte zászlajára Európa legnagyobb távvezetékhálózat-üzemeltetője, amely még nem végzett a 2024 és 2028 közötti ötéves terv beruházásaival, melyekre 43 milliárd eurót szánt.

Az E.ON az MI-boom nagy nyertesei közé tartozik

Az újabb fejlesztési hullám 2026–2030-ra vonatkozó kidolgozása eközben gőzerővel folyik, ennek keretében 40 milliárd euró megy majd el a kritikus infrastruktúrának számító vezetékhálózat 1,6 millió kilométerének felújítására. Az országrészekre kiterjedő áramszünetek elkerülése is a kulcsfontosságú feladatok közé tartozik.

A német energiafelügyelet a beruházásokat gyakorlatilag jóváhagyta, s megfelelő szintű megtérülési mutatókat is hozzárendelt, így azt az árban érvényesíteni tudja majd a konszern. Korábban e téren jelentős eltérések voltak, az engedélyezett megtérülés ugyanis nem ösztökélte az E.ON-t a fejlesztések elvégzésére.

Ez azonban már a múlt. Az E.ON az MI-boom nyertesei közé tartozik, hasonlóan a legtöbb közművállalathoz, s mindent megtesz, hogy ez így is maradjon. A társaság részvényárfolyama is tükrözi ezt, a kurzus csak az idén 16 százalékot emelkedett, felülmúlva a közüzemi szektort lefedő STXE 600 index 12 százalékos erősödését.

Nem díjazta a piac a konzervatív profitprognózist

S hogy miért nem erősödött még jobban az árfolyam, azt elemzők a ma reggel publikált gyorsjelentéshez fűzött idei prognózisára vezetik vissza, amelyben az E.ON 9,4–9,6 milliárd euró közötti profitot vetített előre az alaptevékenységéhez kapcsolódóan, s ezt az LSEG londoni tőzsdecsoport 9,5 milliárd eurós alapnyereséget saccoló elemzői túl konzervatív becslésnek tartották, különösen a 2025-ös üzleti évben elért 9,8 milliárdos profit után.