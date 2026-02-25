Elbocsát az Aston Martin, a Forma-1-es csapatot megfejik egy trükkel, tán még James Bondot is kirúgnák

A nagyjából 3000 főt foglalkoztató Aston Martin Lagonda munkaerő-állományának ötödét, azaz mintegy 600 embert kényszerül leépíteni, mivel a gyengélkedő luxusautó-gyártó eddig képtelen volt a 2025-re tervezett nyereségességi fordulatot végrehajtani, ráadásul az amerikai vámtarifák tovább nehezítik a helyzetét – közölte a brit vállalat szerdán.

Leépítés az Aston Martinnál / Fotó: Raul Ariano

Kilőttek az Aston Martin részvényei

A létszámcsökkentéstől a menedzsment körülbelül 40 millió font megtakarítást vár, a költségek pedig körülbelül 15 millió fontot tesznek ki. Az Aston Martin már tavaly is csökkentette a létszámot, akkor azonban csak a munkaerő 5 százalékáról volt szó.

A piacnak tetszik a megtakarítás, az Aston Martin részvényei szerdán reggel 5 százalékkal drágultak a londoni tőzsdén, miután az elmúlt évben közel felére csökkent az árfolyam.

Tavaly ugyanis 493 millió font veszteséget könyvelt el a vállalat, amely idén a szabad cash flow javulására számít ugyan, ám az még mindig nem lesz pozitív, ami pedig a vállalat egyik legfontosabb célja lenne.

Amellett a James Bond-filmekből elhíresült autók gyártója arra törekszik, hogy véget vessen az évek óta tartó veszteségeknek, és lecsökkentse hatalmas adósságállományát. Az Aston Martint 2020-ban megmentő milliárdos, Lawrence Stroll terveit azonban állandóan meghiúsítják a termelés késedelmei, a minőségi problémák, a legnagyobb piacukon, az Egyesült Államokban megemelt vámok, valamint a kínai piac lassulása.

Mindezért az elmúlt egy évben a cég háromszor tett közzé profitwarningot, azaz figyelmeztetett a vártnál alacsonyabb nettó eredményre, amelyek közül a legutóbbi éppen múlt pénteken érkezett.

Furcsa szerződés a Forma–1-es csapattal

Az autógyártó egyébként tavaly 5448 luxusatót adott el, és a bevételei a megelőző évihez mérten 21 százalékkal, 1,26 milliárd fontra csökkentek. A vállalat szerint idén sem fognak számottevően több kocsit eladni, ám a pénzügyi teljesítményt javíthatja a húzós áron piacra dobott Valhalla hibrid szuperautó növekvő értékesítése. Emelkedhet ugyanis az eladott autók átlagos ára, ami 2025-ben 15 százalékkal, 209 ezer fontra esett vissza.