Négy év pusztítás és halál: fotógaléria az orosz–ukrán háborúról

Az orosz–ukrán háború 2022.február 24-én robbant ki, amikor Oroszország teljes körű katonai támadást indított Ukrajna ellen. A konfliktus súlyos humanitárius válságot idézett elő, milliókat kényszerített lakóhelyük elhagyására, és alapjaiban formálta át Európa biztonságpolitikai helyzetét. Az AFP hírügynökség fényképei közül válogattuk össze fotógalériánkat.