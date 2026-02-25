Deviza
Négy év pusztítás és halál: fotógaléria az orosz–ukrán háborúról

Az orosz–ukrán háború 2022.február 24-én robbant ki, amikor Oroszország teljes körű katonai támadást indított Ukrajna ellen. A konfliktus súlyos humanitárius válságot idézett elő, milliókat kényszerített lakóhelyük elhagyására, és alapjaiban formálta át Európa biztonságpolitikai helyzetét. Az AFP hírügynökség fényképei közül válogattuk össze fotógalériánkat.
VG
2026.02.25, 10:04
Frissítve: 2026.02.25, 11:33
(FILES) Ukrainian servicemen of the 59th brigade mobile air defence unit fire a Soviet made ZU-23 anti-aircraft twin autocannon towards a Russian drone from a sunflower field, during an air attack near Pavlograd, Dnipropetrovsk region on July 19, 2025, am
(FILES) A man prepares to cover a damaged car with a plastic sheet at the site of heavily damaged residential buildings following a Russian air attack on the outskirts of Kyiv, on September 28, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. An overnight Russ
EDITORS NOTE: Graphic content / (FILES) Two men stand next to a body of their relative lying on the ground, killed as a result of a missile strike in Donetsk on January 21, 2024, amid the ongoing Russian-Ukrainian conflict. At least 25 people were killed
(FILES) Ukrainian doctor Ihor Kolodka (C) stands amid the rubble of the destroyed building of Ohmatdyt Children's Hospital following a Russian missile attack in the Ukrainian capital of Kyiv on July 8, 2024, amid Russian invasion in Ukraine. Russia launch
In this handout photograph taken and released by the press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces on February 8, 2026, a local resident stands next to burnt-out cars in the courtyard of a damaged resid
EDITORS NOTE: Graphic content / (FILES) Crosses are seen through smoke in the cemetery of Mykolaiv, southern Ukraine, on March 21, 2022. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
(FILES) Valentyna Guk stands on a roof of a heavily damaged building in the downtown of Kharkiv on March 7, 2025, amid the Russia invasion of Ukraine. (Photo by Ivan SAMOILOV / AFP)
(FILES) A Ukrainian member an Azov Brigade drone team - callsign Sava, 21 - launches a surveillance drone towards Russian positions, in the direction of Toretsk, eastern Donetsk region, on February 4, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. The Azov B
(FILES) A Ukrainian military vehicle drives from the direction of the border with Russia carrying blindfolded men in Russian military uniforms, in the Sumy region, on August 13, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. On August 6, 2024, Ukraine launch
(FILES) US President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky meet in the Oval Office of the White House in Washington, DC, February 28, 2025. Zelensky and Trump openly clashed in the White House on February 28 at a meeting where they were
(FILES) A cyclist passes by a destroyed building in the town of Borodianka, northwest of Kyiv, on April 6, 2022. The Russian retreat last week has left clues of the battle waged to keep a grip on Borodianka, just 50 kilometres (30 miles) north-west of the
A youth tries to remove frost from a frozen window as he rides a bus during a winter evening in Kyiv on January 15, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei GAPON / AFP)
(FILES) A father puts his hand on the window as he says goodbye to his daughter in front of an evacuation train at the central train station in Odessa on March 7, 2022. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
A local resident pets her dog at the site of a heavily damaged residential building following an air attack in Odesa on January 27, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)
People clear debris at the damaged Holy Dormition Monastery following an air attack in Odesa on January 28, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)
(FILES) Mourners bid farewell to Denys Galushko, a Ukrainian serviceman killed while fighting against Russian troops in Bakhmut, during his funeral at the Orthodox Saint Michael's Golden-Domed Monastery in Kyiv on January 12, 2023, amid the Russian invasi
Employees repair sections of the Darnytska combined heat and power plant damaged by Russian air strikes in Kyiv, on February 4, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Recent Russian strikes on Ukraine's power infrastructure have disrupted light, heat
(FILES) A military car drives on a road under anti-drone nets installed by Ukrainian servicemen at an undisclosed location in the eastern Donetsk region on July 8, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Roman PILIPEY / AFP)
Négy év pusztítás és halál: fotógaléria az orosz–ukrán háborúról
Fotó: AFP
1/21
Négy év pusztítás és halál: fotógaléria az orosz–ukrán háborúról

 

 

