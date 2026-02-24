A kínai valuta és a többpólusú nemzetközi pénzügyi rendszer esélyei

A kínai gazdaság hosszú ideje meghatározó szereplője a világkereskedelemnek, az ország vezetőinek pedig régi célkitűzése, hogy mindez a fizetőeszközének használatában is tükröződjön. 2009 óta Peking számos kezdeményezést indított, hogy a renminbi használata jobban elterjedjen a nemzetközi gazdasági életben, és minél több állam használja tartalékdevizaként. A fizetőeszköz nemzetköziesítésével Pekingnek az is célja, hogy csökkenjen a kínai gazdaság függése az amerikai dollártól és a dolláralapú nemzetközi fizetési és elszámolási rendszertől. A két ország erősödő versenyében ez Kína számára egyre sürgetőbbé válik.

A kínai fizetőeszköz globális súlya érdemben nem változott az elmúlt években / Fotó: YoungPictures / Shutterstock

Peking erőfeszítései azonban kevés látványos eredményt hoztak eddig. A renminbi súlya Kína nemzetközi kereskedelmi tranzakcióiban növekszik, ami valamelyest csökkenti a dollárkitettséget. Ugyanakkor a kínai fizetőeszköz globális súlya érdemben nem változott az elmúlt években. 2020 decemberében a nemzetközi fizetési tranzakciók 1,88 százalékát bonyolították le a kínai valutában, 2025 decemberére ez az arány mindössze 2,73 százalékra emelkedett, szemben a dollár 50,49 százalékos részesedésével. A tartalékvaluta szerepét tekintve még ekkora előrelépést sem tudott elkönyvelni Kína, 2020 első és 2025 harmadik negyedévében gyakorlatilag ugyanakkora, 1,9 százalékos részesedéssel bírt a renminbi a világ tartalékvalutái között, míg a dollár megőrizte 57 százalék feletti részesedését.

Abban, hogy a renminbi súlya a nemzetközi gazdasági életben továbbra is viszonylag csekély, több tényező is közre játszik.

Egyrészt az IMF SDR-kosarában szereplő valuták közül egyedül a renminbi nem teljesen konvertibilis, emellett a kínai tőkepiacok még mindig fejletlenebbek, mint amerikai társaik.

A kínai vezetés továbbra is korlátozza a tőke be- és kiáramlását, a jegybank pedig kontroll alatt tartja a nemzeti valuta árfolyamát. Egy tartalékvaluta esetében kiemelt szerepe van a fizetőeszköz iránt megnyilvánuló bizalomnak és annak, hogy a valuta könnyen elérhető és teljesen konvertibilis legyen, márpedig a kínai pénzügypolitika sajátosságai miatt a renminbi ebből a szempontból kockázatokat hordoz.