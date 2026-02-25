Napokra kiesik az egyik legnagyobb magyar pályaudvar – így tervezzük utazásainkat márciusban
Márciusban két hétvégén is jelentős karbantartást végeznek a Déli pályaudvaron a MÁV szakemberei. Az állami vasúttársaság így készül fel arra, hogy a turisztikai szezon tavaszi indulásától már megbízhatóbb formában legyen a számos dunántúli kirándulóhelyet a fővárossal összekötő főpályaudvar.
A MÁV szerdai közleménye szerint a március 7–8-ra és 28–29-re betervezett karbantartás során szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. Ezen időszak alatt jellemzően Kelenföldig közlekednek a vonatok, és onnan fordulnak vissza. Kiemelték, hogy az utasok számára kevésbé látványos, de a vonatforgalom szempontjából fontos javításokat, karbantartásokat terveztek be a tavaszi időszakra.
A két hétvégén mintegy 100 szakember, valamint pályakarbantartó kisgépek, vasúti szerelvények, speciális gépláncok segítségével végzi el az általános és előre tervezett felújításokat, hogy megszüntessék és megelőzzék a sebességkorlátozásokat, megbízhatóbbá tegyék a váltók, biztosítóberendezések és a felsővezeték-hálózat működését.
Azonban a munkálatok ideje alatt nem tudja biztosítani a MÁV a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között, emiatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én jelentősen módosul a Déli pályaudvart érintő vasútvonalak menetrendje.
A Déli pályaudvar és Kelenföld között – jellemzően 15 percenként induló – MÁVbuszok segítik az utasokat az eljutásban.
Felhívták a figyelmet arra, hogy már pénteken késő este is számítani kell rövidebb útvonalon, Kelenföldig közlekedő vonatokra. Emellett néhány hétfő hajnali vonat szintén Kelenföldről indul.
Ráadásul a március 29-i óraátállítás miatt is változik néhány vonat közlekedése, az óraigazítást bevárva később indulnak Kelenföldről vagy köztes állomásról.
A MÁV kiemelte, hogy a karbantartás ideje alatt is biztosítják a gyalogosok közlekedését a metró felé az Alkotás utcai bejárat felől. A Déli pályaudvaron a pénztárak és a jegyautomaták üzemelni fognak, továbbá a mosdót is használhatják az utasok.
Ez történik márciusban a Déli pályaudvaron
A munkálatok kapcsán a közlekedési vállalat elmondta, hogy a vasúti pályahálózaton többek között sín, betonalj- és talpfacserét, továbbá zúzottkő-pótlást, ágyazatrostálást és -cserét, váltó- és vágányszabályozásokat terveztek be a szóban forgó két hétégére. Két peron végén mintegy 1500 négyzetméternyi felületen aszfaltoznak is. A felsővezeték-hálózat egy részét is átvizsgálják, és vezetékeket is cserélni fognak. A hidász szakemberek megvizsgálják az alagutat és a támfalakat. Kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat. Karbantartást és nagytakarítást végeznek az utasterekben, lépcsőkön, peronokon, perontetőkön és a peronbútorokon.
„Minden olyan feladatot elvégzünk, amellyel érzékelhetően csökkenthető a meghibásodások száma, ezáltal is megbízhatóbbá válik a közlekedés, mire megkezdődik az idei turisztikai szezon. A beruházás mintegy 150 millió forintos költségét saját forrásból finanszírozzuk. A zajjal járó felújításokat nappalra időzítjük, hogy éjszaka ne zavarjuk a térségben élők nyugalmát” – zárult a MÁV közleménye.
Váratlan fordulat: Lázár János tervei meghiúsultak, de a MÁV-vezér mégis bejelentette az egyik legnagyobb pályaudvar felújítását
Korábban már egyértelművé vált, hogy jelentős tőkebevonás nélkül nem lehet a fejállomásokat megújítani, és úgy tűnt, hogy az erre irányuló törekvés is megbicsaklott. A MÁV csoport vezérigazgatója nemrég azonban közölte, hogy a Déli pályaudvar esetében már dolgoznak a felújítás részletein.
A Déli pályaudvarnak két tekintetben is egy nagy fejlesztését készítjük elő
– fogalmazott Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója január végén. Hozzátette, hogy a nagy pályaudvarnál teljesen megújul a vasúttechnika, és felújítják az utasforgalmi tereket is.
Kiemelte, hogy a Déli pályaudvarnál még mindig emberi erővel működtetik a váltókat, mint ahogyan ezt tették a 19. században is, ezért egy korszerű rendszerrel cserélnék ki a váltók, jelzők működtetését.