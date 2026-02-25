Még a napelemek is leizzadnak a héten: váratlan időjárási jelenséget jósolnak a szakértők

Általában napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, másutt nem várható csapadék az országban – közölte a HungaroMet az időjárásjelzésében.

Szerdán még napfürdőzhetünk és kimozdulhatunk

Az északnyugati szél szerda délelőtt még többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő. Késő estére mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő.

Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, másutt nem várható csapadék az országban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás.

A csütörtök hajnal változást hoz az időjárásban

A kezdetben még felhős tájakon is csökken a felhőzet és általában derült idő várható. Párásság, köd elsősorban a nyugati tájakon képződhet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, keleti szelet a keleti harmadban kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6, 0 fok között alakul, de az északkeleti szélcsendes tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Mikor jön a tavasz?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, bár melegszik az idő, frontokra is számítani kell a következő napokban, az örömteli viszont, hogy az Időkép szerint komoly lehűlés nem jön, sőt, tavaszias hangulatban indulhat a március. Kifejtik: a jövő héten a nyugatias áramlás lesz meghatározó Európa időjárásában. Az Atlanti-óceán térségében megerősödő zonális áramlás miatt egymást követik a mérsékelt övi ciklonok és frontjaik, amelyek enyhe, nedves levegőt szállítanak kontinensünk fölé, és a Kárpát-medencét is sorra elérik.

Hétfőn egy hidegfront vonul át Magyarországon, elszórtan esővel, záporokkal, sőt helyenként akár zivatar is kialakulhat.

A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül, időnként megerősödhet. „Látható, hogy a hétfői hidegfront nem hoz számottevő lehűlést. Az éjszakák túlnyomóan fagymentesek maradhatnak, a délutáni maximumok pedig többnyire 10 fok fölött alakulnak. A jelenlegi kilátások szerint tehát tavaszias idővel indul a március, újabb markáns lehűlés vagy jelentősebb havazás egyelőre nem körvonalazódik a modellekben” – olvasható az Időkép cikkében.