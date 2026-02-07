A sztárok kedvence a fővárosi luxusszálloda: Forma-1-es pilóták, az Iron Maiden és a Guns N' Roses tagjai is ezt a hotelt választották – a zsebükbe is kellett nyúlniuk
Az Al Habtoor Palace Budapest rövid idő alatt a fővárosi luxusszálloda-piac egyik legdrágább és leginkább keresett szereplőjévé vált, ahol a sztárvendégek jelenléte és a prémiumlakosztályok árazása egyaránt komoly üzleti üzenetet hordoz.
Sztárvendégek és milliós lakosztályok: mit mutat az Al Habtoor Palace első éve a budapesti luxuspiacról?
Az első működési év alapján nem a kihasználtság, hanem az árazás és a vendégösszetétel mutatja meg legjobban, hová pozicionálta magát az Al Habtoor Palace Budapest a fővárosi szállodapiacon. A belvárosi luxusszálloda a nyitás óta következetesen a legfelső árszegmensre céloz, ahol a sztárvendégek jelenléte és a többmilliós lakosztályárak már nem kivételnek, hanem üzleti eszköznek számítanak.
A hotel közlése szerint az első évben a nemzetközi üzleti vendégek mellett kifejezetten erős volt a kiemelt státuszú látogatók aránya, ami közvetlenül hatott a prémium besorolású szobakategóriák iránti keresletre.
Sztárvendégek mint piaci jelzés
A nyitást követő időszakban a szálloda vendégei között több nemzetközi híresség is megjelent. A menedzsment tájékoztatása szerint a budapesti koncertjeik idején
- az Iron Maiden
- és a Guns N’ Roses
tagjai is itt szálltak meg. Ezek az időszakok a luxusszállodák piacán jellemzően nemcsak presztízsértékkel bírnak, hanem azonnali bevételi hatással is járnak: ilyenkor a legdrágább lakosztályok kelnek el.
Hasonló szerepet töltött be a nyári versenyhétvége is, amikor a Magyar Nagydíj idején több Formula–1-versenyző választotta a belvárosi hotelt. Egy friss beszámoló szerint a Ferrari fiatal pilótája, Andrea Kimi Antonelli is a szállodában szállt meg budapesti tartózkodása során, ami jól jelzi, hogy a hotel a nemzetközi sportelit látókörébe is bekerült.
A luxuspiacon ezek a vendégek nem reklámértékkel bírnak elsősorban, hanem indokolják és fenntarthatóvá teszik a kiemelkedő árszinteket. A hotel emellett felkerült a magyar szállodák csütörtökön közzétett Michelin-listájára is.
Lakosztályárak: hol húzódik a felső határ?
Az Al Habtoor Palace Budapest összesen közel 200 szobával és 29 lakosztállyal működik. A kínálat felső végén találhatók azok a suite-ek, amelyek már nem a budapesti átlaghoz, hanem nemzetközi luxusárakhoz igazodnak.
A legnagyobb és legexkluzívabb kategóriába tartozik a Nora Suite, amely mintegy 100 négyzetméteres, külön nappalival és panorámás kilátással rendelkezik. A legdrágább lakosztályukért éjszakánként akár tízezer eurót – mintegy 4 millió forintot – kell fizetni, de természetesen vannak ennél jóval olcsóbb lehetőségek is.
A kínálatban szerepel a Skyline Suite is, nagyjából 60 négyzetméteres alapterülettel, városi panorámával, valamint a Palace Suite, amely kisebb mérete ellenére a prémiumkategóriát képviseli. A felső kategóriás lakosztályok ára adókkal és szezonális eltérésekkel együtt jellemzően több százezer forinttól több millió forintig terjed éjszakánként.
Ez az árszint a budapesti piacon továbbra is szűk célcsoportot jelent, ugyanakkor az első év tapasztalatai alapján létező és fizetőképes keresletre épít.
Ezt várja a következő évben a szálloda
Az Al Habtoor Palace Budapest az elkövetkező évben szeretné még szorosabbá tenni kapcsolatát a nemzetközi vendégekkel és a helyi közösséggel egyaránt. A fókusz továbbra is a vendégélmény tökéletesítésén lesz: finomhangolt szolgáltatások, különleges kulináris élmények, valamint izgalmas kulturális és társasági programok várják majd a látogatókat– mondta Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest General Managere. A következő évben továbbra is
- a személyre szabott élményekre,
- a vendégek igényeinek előrelátására
és olyan programokra koncentrálunk, amelyek nemcsak az Al Habtoor Palace-t, de a város karakterét is tükrözik – tette hozzá. A szálloda filozófiájának középpontjában továbbra is az áll, hogy a dubaji vendégszeretetet és precizitást Budapestre hozzák. Egy évforduló nemcsak arra jó, hogy visszatekintsünk, hanem arra is, hogy elgondolkozzunk, mit építettünk együtt az elmúlt évben – mondta Rahim Abu Omar.
Az Al Habtoor Palace Budapestről
A szálloda Budapest belvárosában, az Erzsébet tér közelében működik, az egykori Adriai Biztosító Társulat 20. század elején épült székházában. Az épületben korábban a The Ritz-Carlton Budapest üzemelt, amely 2024 végén került új tulajdonosi és márkastruktúrába.
A jelenlegi szálloda 170 szobával és 29 lakosztállyal várja a vendégeket, amelyek közül több a város központjára és a Szent István-bazilikára nyújt kilátást. A prémiumkínálatot a felső kategóriás lakosztályok adják, amelyek ára kiemelt időszakokban elérheti a több millió forintot éjszakánként.
A hotel gasztronómiai és rendezvényfunkciói mellett wellnessrészleggel is rendelkezik, beltéri medencével és fitneszteremmel. Az Al Habtoor Palace Budapest a nemzetközi Al Habtoor csoport luxusportfóliójának része, és a budapesti szállodapiacon a legfelső árszegmensben pozicionálja magát.