Deviza
EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0% EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szállodaipar
iron maiden
Forma-1-es versenyző
hotel
születésnap

A sztárok kedvence a fővárosi luxusszálloda: Forma-1-es pilóták, az Iron Maiden és a Guns N' Roses tagjai is ezt a hotelt választották – a zsebükbe is kellett nyúlniuk

Az Al Habtoor Palace Budapest első éve alapján világos piaci pozíciót vett fel: szűk célcsoport, magas árak, kiemelt vendégkör. A sztárvendégek és a többmilliós lakosztályok nem kiegészítő elemei, hanem alapjai ennek a stratégiának. A szálloda a következő években is folytatni kívánja a megkezdett utat, a születésnap alkalmából pedig számos kedvezmény közül válogathatnak a vendégek.
Zováthi Domokos
2026.02.07, 17:17
Frissítve: 2026.02.07, 17:39

Az Al Habtoor Palace Budapest rövid idő alatt a fővárosi luxusszálloda-piac egyik legdrágább és leginkább keresett szereplőjévé vált, ahol a sztárvendégek jelenléte és a prémiumlakosztályok árazása egyaránt komoly üzleti üzenetet hordoz.

Al Habtoor Palace Budapest szálloda hotel
A szálloda impozáns előtere / Fotó: Daniel Herendi

Sztárvendégek és milliós lakosztályok: mit mutat az Al Habtoor Palace első éve a budapesti luxuspiacról?

Az első működési év alapján nem a kihasználtság, hanem az árazás és a vendégösszetétel mutatja meg legjobban, hová pozicionálta magát az Al Habtoor Palace Budapest a fővárosi szállodapiacon. A belvárosi luxusszálloda a nyitás óta következetesen a legfelső árszegmensre céloz, ahol a sztárvendégek jelenléte és a többmilliós lakosztályárak már nem kivételnek, hanem üzleti eszköznek számítanak.

A hotel közlése szerint az első évben a nemzetközi üzleti vendégek mellett kifejezetten erős volt a kiemelt státuszú látogatók aránya, ami közvetlenül hatott a prémium besorolású szobakategóriák iránti keresletre.

Sztárvendégek mint piaci jelzés

A nyitást követő időszakban a szálloda vendégei között több nemzetközi híresség is megjelent. A menedzsment tájékoztatása szerint a budapesti koncertjeik idején

  • az Iron Maiden
  • és a Guns N’ Roses

tagjai is itt szálltak meg. Ezek az időszakok a luxusszállodák piacán jellemzően nemcsak presztízsértékkel bírnak, hanem azonnali bevételi hatással is járnak: ilyenkor a legdrágább lakosztályok kelnek el.

Hasonló szerepet töltött be a nyári versenyhétvége is, amikor a Magyar Nagydíj idején több Formula–1-versenyző választotta a belvárosi hotelt. Egy friss beszámoló szerint a Ferrari fiatal pilótája, Andrea Kimi Antonelli is a szállodában szállt meg budapesti tartózkodása során, ami jól jelzi, hogy a hotel a nemzetközi sportelit látókörébe is bekerült.

A luxuspiacon ezek a vendégek nem reklámértékkel bírnak elsősorban, hanem indokolják és fenntarthatóvá teszik a kiemelkedő árszinteket. A hotel emellett felkerült a magyar szállodák csütörtökön közzétett Michelin-listájára is.

Lakosztályárak: hol húzódik a felső határ?

Az Al Habtoor Palace Budapest összesen közel 200 szobával és 29 lakosztállyal működik. A kínálat felső végén találhatók azok a suite-ek, amelyek már nem a budapesti átlaghoz, hanem nemzetközi luxusárakhoz igazodnak.

A legnagyobb és legexkluzívabb kategóriába tartozik a Nora Suite, amely mintegy 100 négyzetméteres, külön nappalival és panorámás kilátással rendelkezik. A legdrágább lakosztályukért éjszakánként akár tízezer eurót – mintegy 4 millió forintot – kell fizetni, de természetesen vannak ennél jóval olcsóbb lehetőségek is.

A kínálatban szerepel a Skyline Suite is, nagyjából 60 négyzetméteres alapterülettel, városi panorámával, valamint a Palace Suite, amely kisebb mérete ellenére a prémiumkategóriát képviseli. A felső kategóriás lakosztályok ára adókkal és szezonális eltérésekkel együtt jellemzően több százezer forinttól több millió forintig terjed éjszakánként.

Ez az árszint a budapesti piacon továbbra is szűk célcsoportot jelent, ugyanakkor az első év tapasztalatai alapján létező és fizetőképes keresletre épít.

Al Habtoor Palace Budapest szálloda hotel
Fotó: Al Habtoor Palace Budapest

Ezt várja a következő évben a szálloda

Az Al Habtoor Palace Budapest az elkövetkező évben szeretné még szorosabbá tenni kapcsolatát a nemzetközi vendégekkel és a helyi közösséggel egyaránt. A fókusz továbbra is a vendégélmény tökéletesítésén lesz: finomhangolt szolgáltatások, különleges kulináris élmények, valamint izgalmas kulturális és társasági programok várják majd a látogatókat– mondta Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest General Managere. A következő évben továbbra is

  • a személyre szabott élményekre,
  • a vendégek igényeinek előrelátására

és olyan programokra koncentrálunk, amelyek nemcsak az Al Habtoor Palace-t, de a város karakterét is tükrözik – tette hozzá. A szálloda filozófiájának középpontjában továbbra is az áll, hogy a dubaji vendégszeretetet és precizitást Budapestre hozzák. Egy évforduló nemcsak arra jó, hogy visszatekintsünk, hanem arra is, hogy elgondolkozzunk, mit építettünk együtt az elmúlt évben – mondta Rahim Abu Omar.

Al Habtoor Palace Budapest szálloda hotel
Fotó: Al Habtoor Palace Budapest

Az Al Habtoor Palace Budapestről

A szálloda Budapest belvárosában, az Erzsébet tér közelében működik, az egykori Adriai Biztosító Társulat 20. század elején épült székházában. Az épületben korábban a The Ritz-Carlton Budapest üzemelt, amely 2024 végén került új tulajdonosi és márkastruktúrába.

A jelenlegi szálloda 170 szobával és 29 lakosztállyal várja a vendégeket, amelyek közül több a város központjára és a Szent István-bazilikára nyújt kilátást. A prémiumkínálatot a felső kategóriás lakosztályok adják, amelyek ára kiemelt időszakokban elérheti a több millió forintot éjszakánként.

A hotel gasztronómiai és rendezvényfunkciói mellett wellnessrészleggel is rendelkezik, beltéri medencével és fitneszteremmel. Az Al Habtoor Palace Budapest a nemzetközi Al Habtoor csoport luxusportfóliójának része, és a budapesti szállodapiacon a legfelső árszegmensben pozicionálja magát.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu