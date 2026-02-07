A sztárok kedvence a fővárosi luxusszálloda: Forma-1-es pilóták, az Iron Maiden és a Guns N' Roses tagjai is ezt a hotelt választották – a zsebükbe is kellett nyúlniuk

Az Al Habtoor Palace Budapest rövid idő alatt a fővárosi luxusszálloda-piac egyik legdrágább és leginkább keresett szereplőjévé vált, ahol a sztárvendégek jelenléte és a prémiumlakosztályok árazása egyaránt komoly üzleti üzenetet hordoz.

A szálloda impozáns előtere / Fotó: Daniel Herendi

Sztárvendégek és milliós lakosztályok: mit mutat az Al Habtoor Palace első éve a budapesti luxuspiacról?

Az első működési év alapján nem a kihasználtság, hanem az árazás és a vendégösszetétel mutatja meg legjobban, hová pozicionálta magát az Al Habtoor Palace Budapest a fővárosi szállodapiacon. A belvárosi luxusszálloda a nyitás óta következetesen a legfelső árszegmensre céloz, ahol a sztárvendégek jelenléte és a többmilliós lakosztályárak már nem kivételnek, hanem üzleti eszköznek számítanak.

A hotel közlése szerint az első évben a nemzetközi üzleti vendégek mellett kifejezetten erős volt a kiemelt státuszú látogatók aránya, ami közvetlenül hatott a prémium besorolású szobakategóriák iránti keresletre.

Sztárvendégek mint piaci jelzés

A nyitást követő időszakban a szálloda vendégei között több nemzetközi híresség is megjelent. A menedzsment tájékoztatása szerint a budapesti koncertjeik idején

az Iron Maiden

és a Guns N’ Roses

tagjai is itt szálltak meg. Ezek az időszakok a luxusszállodák piacán jellemzően nemcsak presztízsértékkel bírnak, hanem azonnali bevételi hatással is járnak: ilyenkor a legdrágább lakosztályok kelnek el.

Hasonló szerepet töltött be a nyári versenyhétvége is, amikor a Magyar Nagydíj idején több Formula–1-versenyző választotta a belvárosi hotelt. Egy friss beszámoló szerint a Ferrari fiatal pilótája, Andrea Kimi Antonelli is a szállodában szállt meg budapesti tartózkodása során, ami jól jelzi, hogy a hotel a nemzetközi sportelit látókörébe is bekerült.

A luxuspiacon ezek a vendégek nem reklámértékkel bírnak elsősorban, hanem indokolják és fenntarthatóvá teszik a kiemelkedő árszinteket. A hotel emellett felkerült a magyar szállodák csütörtökön közzétett Michelin-listájára is.

Lakosztályárak: hol húzódik a felső határ?

Az Al Habtoor Palace Budapest összesen közel 200 szobával és 29 lakosztállyal működik. A kínálat felső végén találhatók azok a suite-ek, amelyek már nem a budapesti átlaghoz, hanem nemzetközi luxusárakhoz igazodnak.