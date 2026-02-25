Zelenszkij olyan helyről kapott figyelmeztetést, amit nem hagyhat figyelmen kívül: ne merje, amit a magyarokkal tett

Az amerikai külügyminisztérium közölte az ukrán kormánnyal, hogy ne támadja az orosz energetikai infrastruktúra amerikai érdekeltségeit. A formális, hivatalos üzenetről, demarche-ról Olha Sztefanisina, Ukrajna washingtoni nagykövete számolt be kedden az amerikai fővárosban, de részleteket nem közölt arról, hogy behívatták-e emiatt a külügyminisztériumba.

Az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat érintő amerikai figyelmeztetésről Ukrajna washingtoni nagykövete számolt be / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint az amerikai üzenetre azután került sor, hogy az ukránok még novemberben támadást indítottak a novorosszijszki kikötő ellen, ahonnan az orosz olajexport ötöde útnak indul. Az akció azonban a nagykövet szavai szerint „hatással volt az amerikai és kazah gazdasági érdekekre” is.

A hírügynökség emlékeztetett, hogy a kazah olaj legnagyobb részét is a kikötőn keresztül exportálják. A nagykövet azonban hangsúlyozta, hogy

a diplomáciai üzenet kizárólag az amerikai érdekeltségekre összpontosított,

azt nem kérte, hogy minden támadást állítsanak le az orosz katonai és energetikai infrastruktúra ellen.

Az amerikai külügyminisztérium nem kommentálta a bejelentést.

Lapunk már hetekkel ezelőtt jelezte: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vékony jégre lépett, és várhatóan ezt nem ússza meg.

Az orosz energetikai infrastruktúra amerikai része tabu

A nagykövet a háború kirobbantásának negyedik évfordulóján tartott sajtótájékoztatón beszélt. Szerinte ez az eset egyértelműen megmutatta: Ukrajna a Szovjetunió összeomlása után elnyert függetlensége ellenére évtizedek alatt sem tudott hasonlóan szoros gazdasági kapcsolatokat kiépíteni az Egyesült Államokkal, de elszántan törekszik ennek a megváltoztatására.

A novorosszijszki kikötő / Fotó: AFP

Nagykövetként a munkája középpontjában az Egyesült Államokkal való együttműködés áll a békemegállapodás elérése érdekében, valamint annak biztosítása, hogy

Washington fenntartható és tartós amerikai gazdasági érdekeket építsen ki Ukrajnában,

tette hozzá, mert ez az egyik legerősebb biztonsági garanciát jelentené az országnak.

A novemberi támadás két, az orosz árnyékflottához tartozó tankert, valamint a Caspian Pipeline Consortium (CPC) novorosszijszki terminálját érte. Az volt vele Ukrajna célja, hogy megfossza a Kremlt az olaj- és gázbevételektől, amelyekkel a háborút finanszírozza, bár Kijev hivatalosan nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy felelős a támadásért.