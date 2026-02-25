Zelenszkij olyan helyről kapott figyelmeztetést, amit nem hagyhat figyelmen kívül: ne merje, amit a magyarokkal tett
Az amerikai külügyminisztérium közölte az ukrán kormánnyal, hogy ne támadja az orosz energetikai infrastruktúra amerikai érdekeltségeit. A formális, hivatalos üzenetről, demarche-ról Olha Sztefanisina, Ukrajna washingtoni nagykövete számolt be kedden az amerikai fővárosban, de részleteket nem közölt arról, hogy behívatták-e emiatt a külügyminisztériumba.
A Reuters tudósítása szerint az amerikai üzenetre azután került sor, hogy az ukránok még novemberben támadást indítottak a novorosszijszki kikötő ellen, ahonnan az orosz olajexport ötöde útnak indul. Az akció azonban a nagykövet szavai szerint „hatással volt az amerikai és kazah gazdasági érdekekre” is.
A hírügynökség emlékeztetett, hogy a kazah olaj legnagyobb részét is a kikötőn keresztül exportálják. A nagykövet azonban hangsúlyozta, hogy
a diplomáciai üzenet kizárólag az amerikai érdekeltségekre összpontosított,
azt nem kérte, hogy minden támadást állítsanak le az orosz katonai és energetikai infrastruktúra ellen.
Az amerikai külügyminisztérium nem kommentálta a bejelentést.
Lapunk már hetekkel ezelőtt jelezte: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vékony jégre lépett, és várhatóan ezt nem ússza meg.
Az orosz energetikai infrastruktúra amerikai része tabu
A nagykövet a háború kirobbantásának negyedik évfordulóján tartott sajtótájékoztatón beszélt. Szerinte ez az eset egyértelműen megmutatta: Ukrajna a Szovjetunió összeomlása után elnyert függetlensége ellenére évtizedek alatt sem tudott hasonlóan szoros gazdasági kapcsolatokat kiépíteni az Egyesült Államokkal, de elszántan törekszik ennek a megváltoztatására.
Nagykövetként a munkája középpontjában az Egyesült Államokkal való együttműködés áll a békemegállapodás elérése érdekében, valamint annak biztosítása, hogy
Washington fenntartható és tartós amerikai gazdasági érdekeket építsen ki Ukrajnában,
tette hozzá, mert ez az egyik legerősebb biztonsági garanciát jelentené az országnak.
A novemberi támadás két, az orosz árnyékflottához tartozó tankert, valamint a Caspian Pipeline Consortium (CPC) novorosszijszki terminálját érte. Az volt vele Ukrajna célja, hogy megfossza a Kremlt az olaj- és gázbevételektől, amelyekkel a háborút finanszírozza, bár Kijev hivatalosan nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy felelős a támadásért.
Novorosszijszk Kazahsztánnak is fontos
A CPC működteti a Kazahsztán északnyugati részéből a kikötőig futó vezetéket, amely jelentős mennyiségű orosz mellett a kazah olaj mintegy 80 százalékának exportját biztosítja. Résztulajdonosa a Chevron és az Exxon is.
Három nagy kazah mezőről származó olaj fut benne, és e mezőkben részesedéssel rendelkeznek a legnagyobb amerikai olajipari vállalatok,
- a Chevron
- és az ExxonMobil,
- valamint a Shell,
emlékeztetett a Seattle Times.
A terminál elleni támadás miatt Kazahsztán kénytelen volt jelentősen csökkenteni az olaj és feldolgozott termék kivitelét.
Az amerikai érdek a legfontosabb
A Bloomberg tudósításában kiemelte, hogy Washington más esetekben is nyilvánvalóvá tette az amerikai érdekek védelmét. Amikor például tavaly szankciókat vetettek ki a Lukoilra, akkor is megengedték az orosz vállalatnak, hogy megtartsa az érdekeltségét a PCP-ben, részben az amerikai érdekek védelmében.
A brit Financial Times tudósítása szerint egyébként ukrán illetékesek frusztráltak, amiért az amerikai adminisztráció viszonylag keveset bírálja az ukrajnai amerikai érdekeltségek elleni orosz támadásokat.
A lap emlékeztetett, hogy tavaly júniusban súlyos károk érték a Boeing kijevi irodáit. A városban működő Amerikai Kereskedelmi Kamara januárban kiadott jelentése szerint a háború négy éve alatt az Ukrajnában működő amerikai cégek 47 százalékát érték károk, de 90 százalékuk teljes kapacitással működik.