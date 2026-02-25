Deviza
Palóc André
Szalai Piroska

Ezt nagyon nem így tervezték Von der Leyenék: amíg Európa gazdasága fékez, a magyar háztartások tartják magukat

Az európai gazdaság lassulása és a versenyképességi problémák közvetlen hatással vannak a nemzeti mozgástérre is. A kérdés az, hogy ebben a környezetben miként alakul a magyar gazdaság teljesítménye és a háztartások anyagi helyzete. Erre keresték a választ a kormányzat vezető gazdasági szakértői a Századvég konferenciáján.
VG
2026.02.25, 10:10
Frissítve: 2026.02.25, 10:43

Az európai gazdasági lassulás már nem ciklikus jelenség, hanem tartós szerkezeti problémák következménye, amelyek a háború és az elmúlt évek döntései miatt tovább mélyültek – erről beszéltek a résztvevők a Századvég konferenciáján, az „Európa lejtmenetben – a magyar gazdaság és háztartások helyzete” című kerekasztal-beszélgetésen.

BRUSSELS-EUROPEAN-COMMISSION Von der Leyen magyar gazdaság európa
Ezt nagyon nem így tervezték Von der Leyenék: amíg Európa gazdasága fékez, a magyar háztartások tartják magukat / Fotó: Hans Lucas via AFP

Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke szerint az európai politikai vezetés elszakadt az állampolgárok gazdasági érdekeitől. A források jelentős része – megfogalmazása szerint mintegy 200 milliárd euró – nem a versenyképesség javítására, hanem külső finanszírozási célokra ment el, miközben az európai gazdaság fejlesztéséhez a Draghi-jelentés alapján évente több százmilliárd eurónyi többletforrásra lenne szükség.

A beszélgetésben többször elhangzott: miközben Európa globális gazdasági súlya az elmúlt évtizedekben érdemben csökkent, az uniós döntéshozatal nem tudott hatékony választ adni erre a folyamatra. Bánki Erik szerint az is jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy

a korábbi helyreállítási források felhasználása sem hozott érdemi fordulatot a gazdasági teljesítményben.

Kovács Árpád, a miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai növekedési problémák nem új keletűek, de az elmúlt években egyértelműen romló pályára került az unió. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Magyarországon a háború előtti időszakban a gazdasági növekedés kimagasló volt, és még a legnehezebb években is sikerült elkerülni a tartós recessziót.

Míg Európában a legtöbb helyen romlottak a mutatók, a magyarok átlagkeresete nőtt

A hazai gazdaság és a háztartások helyzete kapcsán Kovács Árpád kiemelte: miközben többi európai országban romlottak az életkörülményeket jelző mutatók, Magyarországon a reálkeresetek és a lakossági jövedelmek hosszabb távon növekedni tudtak. A

  • GDP nominális bővülése
  • és a jövedelempolitika

együttesen lehetővé tette, hogy a háztartások vásárlóereje ne essen vissza úgy, mint számos más uniós tagállamban, sőt.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormányzati döntések oldaláról közelítette meg a kérdést. Elmondása szerint a gazdaságpolitika tudatosan a foglalkoztatás, a reáljövedelmek és a családtámogatások védelmét helyezte előtérbe, még egy gyenge európai növekedési környezetben is. Hangsúlyozta: 2010 óta a reálkeresetek összességében jelentősen emelkedtek, miközben a foglalkoztatási szint az uniós átlag felett maradt.

 

A beszélgetés során Szalai Piroska részletesen ismertette a háztartások helyzetének alakulását. Elmondta:

2010-ben a lakosság több mint egyharmada élt szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával, mára azonban több mint egymillió ember tudott kilépni ebből a helyzetből.

A gyerekes háztartások esetében különösen jelentős javulás következett be, ami a komplex családtámogatási rendszer eredménye.

 

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai bizonytalanság erősíti a háztartások óvatosságát. A megtakarítási hajlandóság nőtt, miközben a gazdasági szereplők egyre inkább a biztonságot keresik a beruházások helyett. Ez a jelenség rövid távon stabilitást adhat, hosszabb távon azonban fékezheti a növekedést. 

Megállapították, hogy Magyarország gazdasági mozgástere szűkebb egy lassuló Európában, ugyanakkor a háztartások helyzetét célzó intézkedések mérsékelték a külső sokkok hatását. A kérdés az, hogy az európai gazdasági környezet tartós gyengélkedése mellett meddig tartható fenn ez az egyensúly, és mikor lesz szükség új növekedési forrásokra.

