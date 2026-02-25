Súlyos fordulat: Zelenszkij és Brüsszel EU-terve halálos döfést, Orbán Viktor új szövetségest kapott

Az ukrajnai háború negyedik évfordulójához közeledve Zelenszkij ismét napirendre vette Kijev európai uniós csatlakozásának tervét — közölte a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jó viszonyt ápolnak / Fotó: AFP

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2027-es céldátumot sürget, több tagállam – köztük Ausztria – óvatosságra int, és a bővítési folyamat szabályainak következetes betartását hangsúlyozza.

Ausztria egyre jobban kihátrál Zelenszkij mesterterve mögül

Claudia Bauer, Ausztria Európa-ügyi minisztere a Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása „nemcsak ambiciózus, hanem irreális” célkitűzés. Hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak világos szabályai és feltételei vannak a tagság elnyerésére, amelyek minden tagjelöltre egyformán vonatkoznak.

Nem alkalmazhatunk kettős mércét, nem lehet gyorsítópálya

– jelezte.

Ausztria véleményének időzítése egyáltalán nem véletlen

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából tett kijevi látogatásán Volodimir Zelenszkij ismét sürgette, hogy az EU jelöljön ki konkrét dátumot az ország csatlakozására, akár már 2027-re. Az ukrán álláspont szerint a politikai elköteleződés és a háborús erőfeszítések indokolttá teszik a felgyorsított integrációt.

Az Európai Bizottság azonban a vártnál visszafogottabban reagált.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi látogatásán jelezte: megérti, hogy Ukrajna számára fontos egy világos céldátum, ugyanakkor „önmagukban a dátumok nem lehetségesek” az uniós oldalról. A bővítési folyamat a teljesítményalapú elvre épül, vagyis a csatlakozás ütemét a reformok előrehaladása határozza meg.

Erre várt Magyarország: közös nyilatkozatot tett Zelenszkij és Ursula von der Leyen a Barátság vezetékről – súlyos üzenetet küldtek Orbán Viktornak

Jelentős átalakításokra van szükség az Európai Unióban

Ausztria érvelése szerint Ukrajna esetében a csatlakozási tárgyalások még el sem kezdődtek, miközben

különösen az igazságszolgáltatás,

a korrupcióellenes intézkedések

és a közigazgatási reformok terén

jelentős átalakításokra van szükség. Bauer példaként Montenegrót említette, amely 2012-ben kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, és jelenlegi célja, hogy 2028-ra váljon taggá.

A nyugat-balkáni országok évek óta tartó folyamata jól mutatja, hogy a bővítés hagyományosan hosszú és technikailag összetett eljárás.

A kérdés ugyanakkor nem pusztán technikai, hanem politikai természetű is. Az EU-n belül több tagállam attól tart, hogy Ukrajna gyorsított felvétele precedenst teremtene, és háttérbe szorítaná a többi tagjelölt – köztük a nyugat-balkáni országok és Moldova – csatlakozási esélyeit.

Összesen kilenc ország vár jelenleg a tagságra, és a háború nyomán felerősödött politikai figyelem egyensúlyi feszültségeket okoz a bővítési politikában.

Orbán Viktor ráfeküdt a vétógombra, ami egyre szimpatikusabb Ausztriának is

A folyamatot tovább nehezíti, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez a tagállamok egyhangú döntése szükséges. Orbán Viktor magyar miniszterelnök eddig több alkalommal is vétót helyezett kilátásba vagy alkalmazott Ukrajnával kapcsolatos uniós döntéseknél, beleértve a szankciós csomagokat és a Kijevnek szánt pénzügyi támogatásokat.

A bővítési folyamat blokkolása részben kétoldalú vitákra, részben energetikai és kisebbségpolitikai kérdésekre vezethető vissza.

Bauer ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a kétoldalú vagy belpolitikai kérdéseknek nincs helyük az európai döntéshozatalban, különösen akkor, amikor az Ukrajnának szánt támogatás és az Oroszországgal szembeni fellépés stratégiai jelentőségű. Az osztrák álláspont tehát kettős: miközben elutasítja a gyorsított csatlakozást, bírálja azokat a lépéseket is, amelyek teljesen blokkolnák a közös uniós fellépést.