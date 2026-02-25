Összefog a Pentagon az AI atyjával, hogy létrehozzák a legpusztítóbb szuperfegyvereket — a kulcsszó: Anthropic

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma és a vezető mesterségesintelligencia- (AI) fejlesztők közötti együttműködés új szakaszba léphet, amikor Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egyeztetést tervez Dario Amodeivel, az Anthropic vezérigazgatójával – értesült a Defense News védelempolitikai szakportál.

Dario Amodei az Anthropic vezérigazgatója és az AI-fejlesztés fontos alakja / Fotó: Denis Balibouse / Reuters

A találkozó tétje az, milyen szerepet kap a mesterséges intelligencia a hadsereg működésében, és hol húzódnak a technológiai, etikai és politikai határok.

Az AI katonai alkalmazása nem egyszerű kérdéskör

A védelmi tárca tavaly nyáron négy technológiai vállalattal – Anthropic, Google, OpenAI és xAI – kötött, egyenként legfeljebb 200 millió dollár (mintegy 72 milliárd forint) értékű szerződést mesterségesintelligencia-megoldások fejlesztésére. A cél egy belső katonai hálózat, a GenAI.mil kiépítése, amely a szolgálati feladatoktól a döntéstámogatásig több területen használná az új modelleket.

Az Anthropic különleges helyzetben van: a vállalat az első, amely engedélyt kapott minősített katonai hálózatokon való működésre, és olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Palantir Technologies. A többi három szereplő egyelőre nem minősített környezetben tesztelheti rendszereit.

Hegseth januárban a SpaceX texasi eseményén arról beszélt, hogy a Pentagon nem kíván olyan mesterségesintelligencia-modelleket alkalmazni, amelyek nem teszik lehetővé a háborúk megvívását, és hangsúlyozta: az amerikai katonai AI

nem lesz ideológiai korlátok közé szorítva.

Ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy az xAI Grok nevű chatbotja csatlakozik a rendszerhez, míg február elején az OpenAI is közölte, hogy egy testre szabott ChatGPT-változatot biztosít nem minősített katonai feladatokra.

Dario Amodei óvatossága

Az Anthropic alapítói 2021-ben váltak ki az OpenAI-ból, és vállalatukat a biztonságközpontú fejlesztés ígéretével pozicionálták. Amodei az elmúlt hónapokban több írásában is arra figyelmeztetett: a mesterséges intelligencia 2026-ra közelebb kerülhet a valós és súlyos kockázatokhoz, mint néhány évvel ezelőtt.

Kiemelte az autonóm fegyverrendszerek és az AI-alapú tömeges megfigyelés veszélyeit, különösen akkor, ha azok megfelelő kontroll nélkül működnek.

A vezérigazgató szerint egy nagy teljesítményű rendszer képes lehet több milliárd kommunikációs adat elemzésére, közvéleménytrendek és akár „lojalitási mintázatok” azonosítására is. E technológia nemcsak katonai, hanem belbiztonsági és polgári jogi kérdéseket is felvet, ami magyarázza az Anthropic óvatosabb álláspontját.