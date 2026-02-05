Ausztrália lesz a következő, Brüsszel újabb nagy szabadkereskedelmi megállapodás kötésére készül

Akár már februárban új szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével dicsekedhet Brüsszel, felgyorsulnak ugyanis a tárgyalások az Európai Unió és Ausztrália között. Don Farrell ausztrál kereskedelmi miniszter a jövő héten érkezik Brüsszelbe, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Canberrába repül még ebben a hónapban, hogy elhárítsa az esetleges utolsó akadályokat.

Ausztrália lehet az EU új szabadkereskedelmi partnere, Ursula von der Leyen ismét találkozik majd Anthony Albanese miniszterelnökkel (középen) / Fotó: AFP

Az EU és Ausztrália között 2018-ban kezdődtek, de öt évvel később megrekedtek a tárgyalások a mezőgazdasági termékeket érintő nézetelérések miatt, mert a 27-ek nem voltak hajlandók eléggé megnyitni a piacukat elsősorban a marhahús előtt.

Azóta azonban Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája miatt Brüsszel igyekszik minél több új partnert keresni, megszületett a szabadkereskedelmi megállapodás a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) és Indiával, a következő pedig minden jel szerint Ausztrália lesz, amellyel a ritkaföldfémek területén már együtt is működik az EU.

Németország támogatja a megállapodást

Az EU célja a megállapodásokkal új piacok biztosítása és a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálása. Ez utóbbit sürgette a jelenleg éppen Canberrában tárgyaló Johann Wadephul német külügyminiszter is.

„Diverzifikálnunk kell, olyan kockázatcsökkentő politikát folytatni, amely lehetővé teszi Németországnak és az Európai Uniónak, hogy ellenálljunk a nagyhatalmak által gyakorolt nyomásnak, és megőrizzük nemcsak gazdasági, hanem különösen politikai függetlenségünket” – idézte a szavait a Bloomberg.

Wadephul újságíróknak megerősítette, hogy szeretné, ha gyorsan megszületne a szabadkereskedelmi megállapodás,

erősödne a két fél közötti együttműködés az ellátási láncokat és a kritikus fontosságú ásványkincseket illetően.

Jövő héten érkezik Brüsszelbe Don Farrell ausztrál kereskedelmi miniszter / Fotó: AFP

Ez utóbbi különösen fontos a német ipar számára, mert tavaly jelentősen emelkedett az elektromos autóktól a szélerőművekig számtalan termék gyártásához kulcsfontosságú ritkaföldfémek beszerzési költsége.

Ráadásul hiába adta ki Peking december elején az első hosszabb távú, egy évre szóló exportengedélyeket, a német gyártók nem szerepeltek a kedvezményezettek között, a fegyvergyártókat, például a Rheinmetallt pedig nem is mentesítették a korlátozások alól.