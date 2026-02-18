Deviza
Távhősök, figyelem: pluszkedvezmény is jár a rezsistop keretében

A távhővel fűtött, és a rezsistop-intézkedés keretében 30 százalékos távhőárkedvezményre jogosult háztartások kaphatnak egy további, általuk választott kedvezményt is. Április végéig azonban lépniük kell a rezsistop szabályai szerint.
2026.02.18, 10:57
Frissítve: 2026.02.18, 13:05

Az MVM megkezdte a lakossági ügyfelek kiértesítését arról, hogy hogyan juthatnak hozzá ahhoz a költségtérítéshez, amelyről a kormány döntése alapján a szolgáltató csökkenti a januári nagy hidegben megugrott fűtésszámlájukat. Van, aki minden intézkedés nélkül hozzájut a rezsistop-támogatáshoz, van, akinek április 30-ig értesítenie kell az MVM-et, hogy a felkínált lehetőségek közül melyiket választotta.

Rezsistop: figyelem, van, akinek nyilatkoznia érdemes! / Fotó: Stramp / Shutterstock

Annak érdekében senkinek semmit nem kell tennie, hogy hozzájusson a 30 százalékos távhőár-támogatáshoz, illetve a fűtésre használt földgáz mennyisége utáni 30 százalékos támogatáshoz. Van azonban két további lehetőség is, az egyik a távfűtéses lakásban élőket, a másik azokat a villannyal fűtőket érinti, akiknek a lakásába a földgáz is be van vezetve.

Döntenie kell a távfűtéses lakásban élőnek

A távfűtött lakásban élőknek is jár az áram- vagy a földgázhasználatuk utáni, 30 százalékos mennyiségi kedvezmény. Ezzel a jogszabály a rezsistopot érő, azon kifogás élét igyekszik elvenni, miszerint esetleg kedvezőtlenebb a távhősöknek adandó 30 százalékos számlakedvezmény az árammal vagy gázzal fűtőknek ítélt 30 százalékos mennyiségi kedvezménynél. Az alapszabály azonban továbbra is az, hogy e pluszvisszatérítés a földgáz használata után jár. 

Ha ez megfelel a távfűtéses lakásban élőnek, akkor semmi dolga, az MVM majd intézkedik a visszatérítésről. 

Ha nem felel meg, akkor ki kell töltenie az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy gázkedvezmény helyett inkább áramkedvezményt szeretne. Azt, hogy erről hogyan nyilatkozhat, az MVM pontosan leírja az e-mailben kiküldött, illetve később majd postán is célba juttatandó tájékoztatójában. Mindazonáltal egyszerű lesz:  nyilatkozni kell az MVM által rendelkezésre bocsátott  űrlapon, és csak azon az alábbiak szerint:

Melyik rezsistop a kedvezőbb?

A nem távfűtött lakásban élők a korábban már többször elhangzottak szerint szintén választhatnak. Ha a gázártámogatást szeretnék megkapni, akkor ismét semmi dolguk, mert a gázfűtéses lakások túlsúlya miatt a jogszabályt ezt a támogatás kezeli alapértelmezésnek. Ha a háztartás árammal fűt, vagy más okból az áramár-kedvezményt tartja kedvezőbbnek, akkor viszont erről nyilatkoznia kell. A nyilatkozat menete azonban pontosan ugyanaz, mint a távfűtéses lakásban élők esetében, nincs is hozzá külön nyomtatványt. A rezsistop szabálya tehát leegyszerűsítve a következő:

  • a távfűtéses lakásban élők automatikusan megkapják a távhőár-kedvezményt és mellé a gázhasználat utáni mennyiségi kedvezményt,
  • de ha a távhősök a gázszámlájuk helyett az áramszámlájukat akarják csökkenteni, egy külön nyilatkozat után arra is mód van.
  • A távfűtés nélküli háztartások alapértelmezésben megkapják a mennyiségi gázkedvezményt,
  • de ha arról nyilatkoznak, akkor gázkedvezmény helyett áramkedvezményt kapnak.

Papírkosárba a számlával!

Az április 30-as nyilatkozattételi határidő köti a felhasználókat, ám felmerülhet más kérdés is. 

Az egyik, hogy mit kezdjünk az MVM által a rezsistoprendelet előtt kiküldött számlákkal. Az MVM erre már korábban válaszolt: semmit, ne fizessük be. Majd küld helyette újat, amely már megfelel a rezsistop szabályainak. 

És mit tegyünk, ha az MVM már érvényesítette számunkra a rezsistop szabályai szerinti gázkezdvezményt, de mi áramkedvezményt szeretnénk, és erről hamarosan nyilatkoznánk? A válasz: nyugodtan nyilatkozzunk, minden a kívánságunk szerint fog történni! Az MVM majd utólag korrigálja a kedvezmény érvényesítését.

Még néhány fontos részlet

Az MVM leírja többek között, hogy a lakossági ügyfél akkor jogosult villamos energia mennyiségi kedvezményre, ha

  • felhasználási helyén nincs egyetemes földgázszolgáltatás, vagy
  • van egyetemes földgázszolgáltatás, de nincs gázóra (tűzhelyátalány) vagy
  • van egyetemes földgázszolgáltatás, de földgáz mennyiségi kedvezményt nem kíván igénybe venni.

A fűtési kedvezményt tehát a lakossági felhasználó egy adott felhasználási helyen vagy csak földgáz-, vagy csak villamosenergia-szolgáltatásra, egy mérőre veheti igénybe.

Ha valaki április 30-ig nem nyilatkozik arról, hogy a kedvezményt az áram esetében kívánja igénybe venni, akkor az arra vonatkozó jogosultsága megszűnik. A visszaküldött nyilatkozat utólag nem módosítható és nem vonható vissza. Továbbá:

  • a gázszámlán a vevő (fizető) azonosító száma a számla harmadik oldalának tetején található,
  • a mérési pont azonosítója a számla harmadik oldalán, a számlarészletező táblázat felett van,
  • a villanyszámlán a vevő (fizető) azonosító száma a számla harmadik oldalának tetején található,
  • a mérő gyári száma pedig a számla harmadik oldalán a számlarészletező táblázat elején.

 

 

 

