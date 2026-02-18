Távhősök, figyelem: pluszkedvezmény is jár a rezsistop keretében
Az MVM megkezdte a lakossági ügyfelek kiértesítését arról, hogy hogyan juthatnak hozzá ahhoz a költségtérítéshez, amelyről a kormány döntése alapján a szolgáltató csökkenti a januári nagy hidegben megugrott fűtésszámlájukat. Van, aki minden intézkedés nélkül hozzájut a rezsistop-támogatáshoz, van, akinek április 30-ig értesítenie kell az MVM-et, hogy a felkínált lehetőségek közül melyiket választotta.
Annak érdekében senkinek semmit nem kell tennie, hogy hozzájusson a 30 százalékos távhőár-támogatáshoz, illetve a fűtésre használt földgáz mennyisége utáni 30 százalékos támogatáshoz. Van azonban két további lehetőség is, az egyik a távfűtéses lakásban élőket, a másik azokat a villannyal fűtőket érinti, akiknek a lakásába a földgáz is be van vezetve.
Döntenie kell a távfűtéses lakásban élőnek
A távfűtött lakásban élőknek is jár az áram- vagy a földgázhasználatuk utáni, 30 százalékos mennyiségi kedvezmény. Ezzel a jogszabály a rezsistopot érő, azon kifogás élét igyekszik elvenni, miszerint esetleg kedvezőtlenebb a távhősöknek adandó 30 százalékos számlakedvezmény az árammal vagy gázzal fűtőknek ítélt 30 százalékos mennyiségi kedvezménynél. Az alapszabály azonban továbbra is az, hogy e pluszvisszatérítés a földgáz használata után jár.
Ha ez megfelel a távfűtéses lakásban élőnek, akkor semmi dolga, az MVM majd intézkedik a visszatérítésről.
Ha nem felel meg, akkor ki kell töltenie az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy gázkedvezmény helyett inkább áramkedvezményt szeretne. Azt, hogy erről hogyan nyilatkozhat, az MVM pontosan leírja az e-mailben kiküldött, illetve később majd postán is célba juttatandó tájékoztatójában. Mindazonáltal egyszerű lesz: nyilatkozni kell az MVM által rendelkezésre bocsátott űrlapon, és csak azon az alábbiak szerint:
- az MVM Next online ügyfélszolgálatán,
- az MVM Next mobilappban, a legfrissebb verzióra frissítése után,
- elektronikusan a rezsistopnyilatkozat oldalon.
Melyik rezsistop a kedvezőbb?
A nem távfűtött lakásban élők a korábban már többször elhangzottak szerint szintén választhatnak. Ha a gázártámogatást szeretnék megkapni, akkor ismét semmi dolguk, mert a gázfűtéses lakások túlsúlya miatt a jogszabályt ezt a támogatás kezeli alapértelmezésnek. Ha a háztartás árammal fűt, vagy más okból az áramár-kedvezményt tartja kedvezőbbnek, akkor viszont erről nyilatkoznia kell. A nyilatkozat menete azonban pontosan ugyanaz, mint a távfűtéses lakásban élők esetében, nincs is hozzá külön nyomtatványt. A rezsistop szabálya tehát leegyszerűsítve a következő:
- a távfűtéses lakásban élők automatikusan megkapják a távhőár-kedvezményt és mellé a gázhasználat utáni mennyiségi kedvezményt,
- de ha a távhősök a gázszámlájuk helyett az áramszámlájukat akarják csökkenteni, egy külön nyilatkozat után arra is mód van.
- A távfűtés nélküli háztartások alapértelmezésben megkapják a mennyiségi gázkedvezményt,
- de ha arról nyilatkoznak, akkor gázkedvezmény helyett áramkedvezményt kapnak.
Papírkosárba a számlával!
Az április 30-as nyilatkozattételi határidő köti a felhasználókat, ám felmerülhet más kérdés is.
Az egyik, hogy mit kezdjünk az MVM által a rezsistoprendelet előtt kiküldött számlákkal. Az MVM erre már korábban válaszolt: semmit, ne fizessük be. Majd küld helyette újat, amely már megfelel a rezsistop szabályainak.
És mit tegyünk, ha az MVM már érvényesítette számunkra a rezsistop szabályai szerinti gázkezdvezményt, de mi áramkedvezményt szeretnénk, és erről hamarosan nyilatkoznánk? A válasz: nyugodtan nyilatkozzunk, minden a kívánságunk szerint fog történni! Az MVM majd utólag korrigálja a kedvezmény érvényesítését.
Még néhány fontos részlet
Az MVM leírja többek között, hogy a lakossági ügyfél akkor jogosult villamos energia mennyiségi kedvezményre, ha
- felhasználási helyén nincs egyetemes földgázszolgáltatás, vagy
- van egyetemes földgázszolgáltatás, de nincs gázóra (tűzhelyátalány) vagy
- van egyetemes földgázszolgáltatás, de földgáz mennyiségi kedvezményt nem kíván igénybe venni.
A fűtési kedvezményt tehát a lakossági felhasználó egy adott felhasználási helyen vagy csak földgáz-, vagy csak villamosenergia-szolgáltatásra, egy mérőre veheti igénybe.
Ha valaki április 30-ig nem nyilatkozik arról, hogy a kedvezményt az áram esetében kívánja igénybe venni, akkor az arra vonatkozó jogosultsága megszűnik. A visszaküldött nyilatkozat utólag nem módosítható és nem vonható vissza. Továbbá:
- a gázszámlán a vevő (fizető) azonosító száma a számla harmadik oldalának tetején található,
- a mérési pont azonosítója a számla harmadik oldalán, a számlarészletező táblázat felett van,
- a villanyszámlán a vevő (fizető) azonosító száma a számla harmadik oldalának tetején található,
- a mérő gyári száma pedig a számla harmadik oldalán a számlarészletező táblázat elején.