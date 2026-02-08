A hideg január után a fűtés többletköltségeinek megtérítése következik a kormány döntése alapján. Az egyszeri, 30 százalékos támogatás a rezsicsökkentés részeként juttatott támogatáson felül jelentkezik. A Világgazdaság a lakossági felhasználók számára összeállított egy 31 pontból álló rezsistop kérdezz-feleleket.

Rezsistop: kinek jár, mennyi, mikor és hogyan? – pontokba szedtük/Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Összesen mekkora a rezsistop költsége?

55 milliárd forint.

Mekkora a támogatás mértéke?

A kedvezmény 30 százalékos, de a számításának módja függ az adott számlázás jellegétől.

Mennyi ideig jár a kedvezmény?

Kizárólag a 2026 januári felhasználás alapján, tehát egy hónapig.

Kik a támogatás kedvezményezettjei?

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági áram-, gáz- és távhőhasználók.

A fával fűtők nem kapnak segítséget?

Ők az ingyenes szociális tűzifaprogramon keresztül kaptak tűzifát, amelyet a települési önkormányzat igényelt számunkra.

Ha egy háztartásban van áram, gáz és távfűtés is, mindhárom esetben jár a támogatás?

Nem, csak a fűtési módhoz kapcsolódóan, a fenti esetben tehát csak a távfűtés után. Ahol nincs távfűtés, ott a támogatás alapértelmezésben a gázfűtés után kapható, de a felhasználó a gáz- helyett igényelhet áramtámogatást is, de ezt külön kell igényelnie.

A gáztámogatás a legösszetettebb

Minden gázhasználó jogosult a kedvezményre?

Nem: ahol nincs gázmérő, a felhasználó pedig átalányt fizet, nem jogosult a támogatásra. Azért nem, mert az ilyen ügyfél a gázt nem fűtésre, hanem csak főzésre használja, a rezsistop célja pedig a januárban megemelkedett fűtési kiadás mérséklése.

Jogosultak a kedvezményre az előre fizető mérőt használók is?

Igen.

Hogyan számolják ki azok kedvezményét, akik havonta bediktálják a felhasználásukat?

Ha fogyasztó a 2026. január 1. és 31. közötti földgáz fogyasztásáról egy vagy több havi elszámoló számlát kap, részére a számlában az egyetemes szolgáltató a 2026. január 1. és 31. közötti földgáz fogyasztásáról a 2026. januárban fogyasztott mennyiség 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt ad.

Hogyan számolják ki az egyenletes mennyiségen vagy hőmérsékletfüggő mennyiségen alapuló részszámlás lakossági fogyasztó kedvezményét, ha a fogyasztó a 2026. január 1. és 2026. január 31. közötti földgáz fogyasztásáról egy vagy több részszámlát kap?