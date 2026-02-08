Deviza
Rezsistop: kinek jár, mennyi, mikor és hogyan? – pontokba szedtük

Egyszerűnek tűnik, hogy a januári többletfűtés miatt 30 százalékos kedvezmény jár a lakosságnak, azonban számos olyan egyedi helyzet van, amelyben a lakossági felhasználókat kérdése merülhet fel. A Világgazdaság ezért sorra vette a rezsistop kapcsán felmerülő kérdéseket, és azokra meg is adta a választ a kormányrendeletben olvashatók alapján.
B. H. L.
2026.02.08, 07:10

A hideg január után a fűtés többletköltségeinek megtérítése következik a kormány döntése alapján. Az egyszeri, 30 százalékos támogatás a rezsicsökkentés részeként juttatott támogatáson felül jelentkezik. A Világgazdaság a lakossági felhasználók számára összeállított egy 31 pontból álló rezsistop kérdezz-feleleket.

rezsistop
Rezsistop: kinek jár, mennyi, mikor és hogyan? – pontokba szedtük/Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Összesen mekkora a rezsistop költsége?

55 milliárd forint.

Mekkora a támogatás mértéke?

A kedvezmény 30 százalékos, de a számításának módja függ az adott számlázás jellegétől.

Mennyi ideig jár a kedvezmény?

Kizárólag a 2026 januári felhasználás alapján, tehát egy hónapig.

Kik a támogatás kedvezményezettjei?

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági áram-, gáz- és távhőhasználók.

A fával fűtők nem kapnak segítséget?

Ők az ingyenes szociális tűzifaprogramon keresztül kaptak tűzifát, amelyet a települési önkormányzat igényelt számunkra.

Ha egy háztartásban van áram, gáz és távfűtés is, mindhárom esetben jár a támogatás?

Nem, csak a fűtési módhoz kapcsolódóan, a fenti esetben tehát csak a távfűtés után. Ahol nincs távfűtés, ott a támogatás alapértelmezésben a gázfűtés után kapható, de a felhasználó a gáz- helyett igényelhet áramtámogatást is, de ezt külön kell igényelnie.

A gáztámogatás a legösszetettebb

Minden gázhasználó jogosult a kedvezményre?

Nem: ahol nincs gázmérő, a felhasználó pedig átalányt fizet, nem jogosult a támogatásra. Azért nem, mert az ilyen ügyfél a gázt nem fűtésre, hanem csak főzésre használja, a rezsistop célja pedig a januárban megemelkedett fűtési kiadás mérséklése.

Jogosultak a kedvezményre az előre fizető mérőt használók is?

Igen.

Hogyan számolják ki azok kedvezményét, akik havonta bediktálják a felhasználásukat?

Ha fogyasztó a 2026. január 1. és 31. közötti földgáz fogyasztásáról egy vagy több havi elszámoló számlát kap, részére a számlában az egyetemes szolgáltató a 2026. január 1. és 31. közötti földgáz fogyasztásáról a 2026. januárban fogyasztott mennyiség 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt ad.

Hogyan számolják ki az egyenletes mennyiségen vagy hőmérsékletfüggő mennyiségen alapuló részszámlás lakossági fogyasztó kedvezményét, ha a fogyasztó a 2026. január 1. és 2026. január 31. közötti földgáz fogyasztásáról egy vagy több részszámlát kap?

Számára az egyetemes szolgáltató a 2026. évi elszámoló számlában biztosítja a mennyiségi kedvezményt.

Hogyan érinti a kedvezmény azt a felhasználót, aki tavaly nem fogyasztott többet az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségnél, de most januárban átlépte a sávhatárt?

Ha a felhasználó a 2025-re vonatkozó éves leolvasás utáni elszámoló számlájában szereplő mennyiség egy évre vetített értéke nem haladta meg, akkor az egyetemes szolgáltató a 2026. évi éves leolvasás utáni elszámoló számlában sem állapíthat meg a sávhatár szerinti mennyiséghez tartozó ellenértéknél nagyobb fizetési kötelezettséget. Ezáltal a lakossági fogyasztónak biztosított kedvezmény mértéke a sávhatár feletti fogyasztásának mértékéig nő.

Hogyan érinti a kedvezmény azt a nagycsaládos felhasználót, aki tavaly nem fogyasztott többet az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségnél és a nagycsaládosoknak többletként engedélyezett mennyiségnél, de most januárban átlépte a sávhatárt?

A helyzet az előbbi: ha tavaly nem volt túllépés, akkor az egyetemes szolgáltató a 2026. évi éves leolvasás utáni elszámoló számlában sem állapíthat meg a sávhatár szerinti mennyiséghez tartozónál nagyobb fizetési kötelezettséget. A lakossági fogyasztónak járó kedvezmény most is a sávhatár feletti fogyasztásának mértékéig nő.

Mi történik, ha a mennyiségi kedvezménynek megfelelő támogatás nagyobb, mint amennyit a kedvezményt tartalmazó első számla alapján fizetni kellene?

A fennmaradó mennyiségi kedvezmény a következő kibocsátott számlák fizetendő összegét csökkenti.

Mikor kapja meg a felhasználó a kedvezményt tartalmazó számlát?

Az éves leolvasás alapján kiállított elszámoló számla legkésőbb 2026. május 16-tól érkezik.

Mikor kapják a kedvezményt tartalmazó számlát azok a részszámlások, akiknél az éves leolvasásuk alapján 2026. május 16-a előtt esedékes az éves elszámoló számla?

Nekik az egyetemes szolgáltató a kibocsátás eredeti esedékessége után kiállított első részszámlában érvényesíti a kedvezményt.

Mikor kapják meg a támogatást az előre fizető mérővel rendelkező lakossági fogyasztó?

Legkésőbb 2026. március 31-éig egyszeri 7000 forint jóváírást kapnak, támogatásként.

Hogyan számolják ki a támogatás nagyságát a társasházban élő háztartások számára?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet esetében mérési pontonként – felhasználási helyenként – a sávhatárt és a kedvezményt a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni. A kedvezményt azonban nem a szolgáltató, hanem a társasház kezelője osztja el a lakosok között.

Mikor értesül a fogyasztó arról, hogy mekkora támogatást kap?

A mennyiségi kedvezményről az egyetemes szolgáltató 2026. február 15-ig általános írásos tájékoztatást küld a lakossági fogyasztónak. Írásos tájékoztatásnak számít elektronikus út is.

Az áramekedvezmény egyszerűbb, de azt kérni kell

Kérhet-e a lakossági fogyasztó gáz- helyett áramkedvezményt?

Igen, ezt 2026. április 30-ig jogosult igényelni a lakossági fogyasztó, vagy az annak minősülő felhasználó.

Mi történik, ha a fogyasztó kicsúszik az április 30-i határidőből?

Megszűnik a támogatásra vonatkozó jogosultsága.

Mekkora kedvezmény kapható az áram után?

Szintén 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár.

Kapnak támogatást az előre fizető mérőn vételező lakossági fogyasztók is?

Igen, akik a rendelet hatályba lépésének napján már rendelkeztek ilyen mérővel.

Minden lakossági áramfelhasználó jogosult lehet a kedvezményre?

Csak az, amelyik nem kap támogatást gázfogyasztóként, vagy távhő-használóként.

Mikor kapja meg a felhasználó az áramkedvezményt?

A felhasználó ezt igénylő nyilatkozata alapján az egyetemes szolgáltató a nyilatkozat feldolgozása utáni első számlában, de legkésőbb a 2026. május 16. utáni első elszámoló számlában érvényesíti a januári felhasználás alapján járó kedvezményt.

Mikor, és mekkora támogatást kapnak az előre fizető mérővel rendelkező lakossági áramfogyasztók?

Folyószámlaegyenlegükön legkésőbb 2026. március 31-ig egyszeri 7000 forint összeget támogatás jelenik meg.

Mikor értesül a lakossági fogyasztó a neki járó mennyiségi kedvezmény nagyságáról?

Erről az egyetemes szolgáltató február 15-ig általános írásos tájékoztatást küld. Írásos tájékoztatásnak minősül az elektronikus út is.

Mi a teendő, ha a lakossági fogyasztónak több mérési pontja is van?

A kedvezmény csak egy mérési pontra igényelhető, jelezni kell, hogy melyikre kéri a felhasználó.

Távhő: a rezsistop nem mennyiségi alapú 

Mekkora támogatás jár a lakossági távhő-felhasználónak?

A felhasználó a januári hőfelhasználásért megállapított szolgáltatási díj alapdíj nélküli részének 30 százalékkal csökkentett értékéről kap számlát.

Miért nem mennyiségi-alapú a távhőtámogatás is?

Mert a távhőnél nincs rezsihatár, azaz átlagfogyasztásként meghatározott, rezsicsökkentett áron igénybe vehető mennyiség.

Mikor kapja meg a távfőfelhasználó a támogatást tartalmazó számlát?

A számlát a szolgáltató legkésőbb a 2026. tavasszal induló elszámolás során állítja ki.

Mikor értesül arról a felhasználó, hogy mekkora távhőtámogatást kap?

A szolgáltató 2026. február 20-ig tájékoztatja a lakossági felhasználót és a lakossági díjfizetőt. Írásos tájékoztatás elektronikus út is.

 

