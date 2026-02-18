„Az MNB ma megjelent statisztikája szerint 2025-ben a költségvetési hiány 4,7 százalék, az államadósság pedig 74,9 százalék volt” – írta Nagy Márton szerdán a Facebookon.

Megjöttek a friss számok a hiányról és az adósságról – Nagy Márton nem hagyta szó nélkül / Fotó: Kocsis Zoltán

A nemzetgazdasági miniszter a posztjában úgy fogalmazott, hogy „a pénzügyeink biztonságban, a költségvetési hiány csökkenő pályán”.

A nemzetgazdasági minisztérium korábban közzétette a 2025-ös részletes államháztartási jelentését, amely megerősítette: tavaly rekordot döntött a költségvetés pénzforgalmi hiánya. Decemberben egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forinttal nőtt a deficit, ami közel 700 milliárd forinttal haladta meg a novemberben – másodszor – módosított hiánycélt. Az éves pénzforgalmi hiány így 5738 milliárd forintra emelkedett.

A bevételi oldalon a 39 728 milliárd forintos előirányzathoz képest 39 191 milliárd forint folyt be, ami 101,2 százalékos teljesülést jelent. A kiadások azonban jóval meghaladták a tervet:

a 42 851 milliárdos előirányzat helyett 44 930 milliárd forintot költött el a kormány, 2080 milliárdos túllépéssel.

A számok jól mutatják a gazdaság kettősségét. A vállalati befizetések közel 10 százalékkal elmaradtak a tervezettől, ezen belül a társasági adóból 325 milliárd forinttal kevesebb érkezett a vártnál. Ezzel szemben a fogyasztáshoz kapcsolódó adók stabilan alakultak: áfából 8265 milliárd forint folyt be, mindössze 12 milliárdos elmaradással. Ez arra utal, hogy a belső fogyasztásban kevésbé látszik a gazdaság mindössze 0,5 százalékos tavalyi növekedése.

Jelentős kiesést okoztak ugyanakkor az uniós források: a tervezett 2235 milliárd forinttal szemben csak 816 milliárd érkezett.

A tárca szerint a decemberi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság likviditási okokra hivatkozva késve utalt.

Az év végi megugrásban szerepet játszott az állami vagyonhoz és beruházásokhoz kapcsolódó kiadások emelkedése is. Az állami vagyonnal összefüggő kifizetések az előirányzott 486 milliárd helyett 1034 milliárdra rúgtak, míg beruházásokra a tervezett 202 milliárd helyett 528 milliárdot fordítottak. A kamatkiadások 4197 milliárd forintot tettek ki.