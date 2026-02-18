Deviza
Barátság kőolajvezeték
Szlovákia
Mol
Slovnaft

Barátság-botrány: szükséghelyzetet hirdettek a szomszédban, amit mi csak fontolgatunk, ők villámgyorsan meglépték – a Molt is érinti

Szlovákiában szükséghelyzetet hirdettek a Barátság kőolajvezetéken érkező olajszállítás leállása miatt. A Slovnaft pozsonyi finomítója 250 ezer tonna nyersolajat kap az ország stratégiai készletéből.
VG
2026.02.18, 12:01
Frissítve: 2026.02.18, 12:09

Szükséghelyzetet hirdetttek Szlovákiában a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, és ezzel egyidejűleg a Fico-kormány az ország stratégiai kőolajkészleteinek felszabadításáról is döntött szerda délelőtti ülésén a Slovnaft finomítója számára – írja a Parameter.

slovnaft, olaj, Barátság kőolajvezeték, Mol
A stratégiai kőolajkészlet felszabadításáról döntött Szlovákia, 250 ezer tonna olajat kap a Slovnaft pozsonyi finomítója / Fotó: AFP

Az orosz olajat Szlovákiában a Mol-leány Slovnaft pozsonyi finomítója dolgozza fel, amely kérelmezte a szlovák kormánytól az állami tartalékokból származó olaj biztosítását. Erre bólintott rá szerdán hivatalosan is a pozsonyi kabinet.

A Mol irányítása alá tartozó, a pozsonyi finomítót üzemeltető Slovnaft 250 ezer tonna kőolajat kap az Állami Tartalékalaptól.

A szlovák gazdasági minisztérium korábbi közlése szerint az országnak 90 napra elegendő stratégiai olajtartaléka van, amit az Állami Tartalékalap kezel.

Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Barátság kőolajvezeték január végi leállása nehéz helyzetbe hozta északi szomszédunkat is. Szlovákiának a szomszédos Csehország is segítő kezet nyújthat az olajbeszerzésre, miután Magyarországhoz hasonlóan északi szomszédunkhoz sem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erről tárgyalt Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter kedden, Pozsonyban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A tárcavezető szerint a jelenlegi megállapodás csak kisebb mennyiségű nyersanyag szállítását tenné lehetővé Szlovákiába, nagyobb mennyiség szállításához műszaki módosításokra lenne szükség.

A Mol is lépett, 250 ezer tonna olajat kér a kormánytól

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát ért támadás miatt január 27. óta nem érkezik olaj Oroszország felől Magyarországra és Szlovákiába. A Mol a hét elején jelentette be, hogy – a Slovnafthoz szlovákiai kezdeményezéséhez hasonlóan – a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében.

A magyar olajtársaság közlése szerint itthon első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

A Mol ezzel egyidejűleg megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását, ennek hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol csoport finomítóiba.

Magyarország számára az Adria-kőolajvezeték a Barátság egyetlen, érdemi alternatívája.

 

