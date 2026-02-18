Meglepő helyre dugta a pénzt a távozó mágnás: ezek a legendás guru utolsó fogadásai

Kiderült, mik voltak a Berkshire Hathaway befektetései a tavalyi év végén, amikor még a legendás befektető Warren Buffett vezette a céget . A szabályozói közzététel szerint a holding csökkentette részvénycsomagját olyan tech óriásokban, mint az Amazon és az Apple, valamint a Bank of Americában meglévő részesedését is visszanyeste.

Warren Buffett nyugdíjba vonulása előtt bizalmat szavazott a New York Times részvényeinek / Fotó: AFP

Buffett még lát fantáziát a sajtóban

Ugyanakkor az omahai bölcs cége továbbra is lát fantáziát a sajtóban, így bevásárolt a New York Times részvényeiből, rögtön 5,1 millió darab erejéig. A lapkiadó részvényei mintegy 50 százalékot erősödtek az elmúlt év során, és a rali a Berkshire bevásárlása hatására tovább folytatódhat. A tech cégek világától némileg idegenkedő Buffett ezzel párhuzamosan Amazon-részvényeinek háromnegyedét eladta – derül ki a Bloomberg összefoglalójából.

Az Amazonban először 2019-ben szerzett részesedést a Berkshire, ám Buffett korábban arról is beszélt, hogy idióta volt, hogy nem vásárolt a cég részvényeiből hamarabb. Ma a holding kezében 2,3 millió Amazon-részvény van. A Berskshire részesedése a tavalyi negyedik negyedévben 7,1 százalékra csökkent a Bank of Americában és 1,5 százalékra az Apple-ben. Ezeket a pozíciókat Buffett 2024-ben kezdte el csökkenteni.

Ugyanakkor növelte részesedését a Chevronban és a Chubb biztosítótársaságban Buffett cége,

így az előbbi részvényeinek már 6,5, utóbbinak pedig 8,7 százalékát birtokolja. A Berkshire 2024 májusában hozta nyilvánosságra első pozícióját a biztosítóban, mely a tavalyi év végén azzal is a hírekbe került, hogy sajtóhírek szerint az American Insurance Group felvásárlására készül. A Chubb tagadta ezeket az értesüléseket.

A távozása előtti negyed években Buffett folytatta az új befektetések felkutatását, így 9,7 milliárd dollárért megvette az Occidental Petroleum petrokémiai üzletágát és 5,6 milliárdos pozíciót épített ki a Google-tulajdonos Alphabetben.