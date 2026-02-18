Ömlik a pénz a céges elektromos autókra: több tízmilliárdra nőtt a támogatási keret

Hatezer pályázó már pénzénél van, megemelt kerettel április közepéig fut a vállalati e-autó-támogatás – fogalmaz az energiaügyi minisztérium.

A nyerteseknek eddig összesen több mint 26 milliárd forintot fizettek ki,

amiből több mint 6700 elektromos személyautót, teherautót és kisbuszt vásároltak, járművenként átlagosan 3,9 millió forintos állami hozzájárulással.

Korábban megírtuk, hogy a támogatás maximum 25 millió forintos vételárig igényelhető, autónként 2,5–4 millió forint értékben.

A program keretösszegét február elején további ötmilliárd forinttal, 45 milliárd forintra emelték, így a forrás az induláshoz képest másfélszeresére nőtt. A kezdeményezés akár tízezer klímabarát jármű beszerzését is segítheti, csökkentve a hagyományos hajtású autók árelőnyét.

A meghosszabbított pályázat hozzájárult ahhoz is, hogy 2025 rekordév lett az elektromosautó-állomány bővülésében: 31 ezer tisztán elektromos jármű állt forgalomba, számuk decemberre meghaladta a százezret, ami két év alatt duplázódást, 2020 elejéhez képest pedig tizenháromszoros növekedést jelent.

A magyarországi közlekedésben a megújuló energia felhasználásának 2030-ra el kell érnie a 25 százalékot a kormány célja szerint.

Akkorra a hazai zöldautó-állomány a legfrissebb és óvatos előrejelzés szerint 225 ezerre nő, ez elektromos vagy hibrid járműveket is takar

– mondta korábban a Világgazdaságnak Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Ezen arány eléréséhez az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek legalább ötödének elektromos vagy hibrid meghajtásúnak kell lennie.

Ötször többet tölthetünk 2030-ra az elektromos pontokon

A múlt év nyarán több mint 3400 nyilvános töltőberendezés és mintegy kétszer annyi töltőpont üzemelt Magyarországon. E mutatók értéke 2030-ra 4500-ra, illetve 9000-re nőhet. A felhasznált energiamennyiség 2020-ról 2024-re megnégyszereződött, évi 2,2 gigawattóráról 8,7 gigawattórára emelkedett. A 2030-as várakozás 11,7 gigawattóra.

A vidéki elektromos töltőállomások telepítésében gondolkodó üzemeltetők 2025. június végéig pályázhattak egy másik kiírásra. Ha az öt jelentkező mindegyike sikerrel jár, akkor összesen több mint száz helyszínen létesíthetnek a lendületesen gyarapodó hazai zöldflotta kiszolgálására alkalmas, korszerű e-töltőket. A hálózat bővítése közelebb visz az országos lefedettség eléréséhez, kényelmesebbé, vonzóbbá teszi a tiszta és csendes gépkocsik használatát – emelte ki a Világgazdaságnak a minisztérium.