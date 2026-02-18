Deviza
együttműködés
richter
fimmcyte ag
tőzsde
endometriózis

Svájci céggel kutat a Richter – úttörő nőgyógyászati termék lehet az együttműködés gyümölcse

Kutatási együttműködési és opciós megállapodást kötött a magyar gyógyszergyártó a FimmCyte-tal. A Richter a svájci társasággal közösen fejleszti az úttörőnek számító, FMC2 jelű antitestet az endometriózis kezelésére.
K. T.
2026.02.18, 09:28
Frissítve: 2026.02.18, 10:14

Stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást írt alá a Richter Gedeon a svájci FimmCyte AG biotechnológiai vállalattal – jelentette be szerda reggel a magyar gyógyszeryártó társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az együttműködés célja a FimmCyte úttörőnek számító, FMC2 jelű antitestjének közös fejlesztése az endometriózis kezelésére.

Richter, nőgyógyászat, gyógyszerkutatás
Svájci céggel fejleszt nőgyógyászati gyógyszert a Richter / Fotó: Kallus György

Az együttműködés illeszkedik a Richter bővülő innovatív gyógyszerfejlesztési képességeihez és a nemrégiben létrehozott belgiumi nőgyógyászati K+F központjára épít, amely kulcsszerepet fog játszani a projekt előrehaladásában. 

Egyesíti tudását a Richter és a Fimmcyte

A megállapodás értelmében a felek közös kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, amelyek célja az FMC2 antitestének klinikai fejlesztési fázisba történő juttatása. Az FMC2 egy potenciálisan betegségmódosító hatású antitest, ami az első, az endometriózis okát kezelő terápia lehet. 

A felek teljes körűen megtárgyaltak és véglegesítettek egy kizárólagos és globális licencmegállapodást, mely az antitest jövőbeni fejlesztésére és forgalomba hozatalára irányul. 

A licencmegállapodás automatikusan hatályba lép, amennyiben a Richter a humán klinikai vizsgálatok megkezdését megelőzően bármely időpontban él kizárólagos opciós jogával. 

Ez a megállapodási struktúra egyértelmű és hatékony utat biztosít a preklinikai kutatástól a globális kereskedelmi hasznosításig, szükségtelenné téve további licencmegállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat, és lehetővé téve a klinikai fejlesztésbe történő gyors átmenetet. A Fimmcyte a megállapodás alapján fejlesztési és kereskedelmi mérföldkő kifizetésekre, és a nettó árbevétel után járó, sávos jogdíjbevételekre lehet jogosult. 

Ez az együttműködés egyesíti a Richter nőgyógyászati szakértelmét a FimmCyte élvonalbeli immunterápiás és saját fejlesztésű antitest-technológiájával annak érdekében, hogy előmozdítsa az innovációt és piacra vigye az endometriózis első potenciálisan a betegség okára fókuszáló kezelését. 

Kétszázmillió nőt érintő problémára adnak választ

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte mintegy 190 millió nőt érint az endometriózis. Annak ellenére, hogy a betegség ilyen széles körben elterjedt, jelenleg nem létezik oki terápia; a rendelkezésre álló kezelések elsősorban a tünetek enyhítésére korlátozódnak. 

A FimmCyte-tal való együttműködés egyedülálló lehetőséget kínál az endometriózis kezelésének újradefiniálására, mely valódi innováción és a betegek igényeit középpontba helyező megoldáson alapul. 

Ez a kutatási együttműködés fontos mérföldkő stratégiánk megvalósításában, és tovább erősíti azon törekvésünket, hogy vezető szerepet töltsünk be a női egészség területén. Az endometriózis – mint olyan terület, ahol jelentős megoldatlan egészségügyi problémák léteznek – innovatív kutatása révén egyidejűleg erősítjük fejlesztési portfóliónkat, miközben olyan, valóban áttörő megoldásokon dolgozunk, amelyek világszerte nők millióinak életminőségét javíthatják

 

– mondta el dr. Turek Péter, a Richter nőgyógyászati üzletágának vezetője.
 

