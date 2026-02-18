Svájci céggel kutat a Richter – úttörő nőgyógyászati termék lehet az együttműködés gyümölcse

Stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást írt alá a Richter Gedeon a svájci FimmCyte AG biotechnológiai vállalattal – jelentette be szerda reggel a magyar gyógyszeryártó társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az együttműködés célja a FimmCyte úttörőnek számító, FMC2 jelű antitestjének közös fejlesztése az endometriózis kezelésére.

Svájci céggel fejleszt nőgyógyászati gyógyszert a Richter / Fotó: Kallus György

Az együttműködés illeszkedik a Richter bővülő innovatív gyógyszerfejlesztési képességeihez és a nemrégiben létrehozott belgiumi nőgyógyászati K+F központjára épít, amely kulcsszerepet fog játszani a projekt előrehaladásában.

Egyesíti tudását a Richter és a Fimmcyte

A megállapodás értelmében a felek közös kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, amelyek célja az FMC2 antitestének klinikai fejlesztési fázisba történő juttatása. Az FMC2 egy potenciálisan betegségmódosító hatású antitest, ami az első, az endometriózis okát kezelő terápia lehet.

A felek teljes körűen megtárgyaltak és véglegesítettek egy kizárólagos és globális licencmegállapodást, mely az antitest jövőbeni fejlesztésére és forgalomba hozatalára irányul.

A licencmegállapodás automatikusan hatályba lép, amennyiben a Richter a humán klinikai vizsgálatok megkezdését megelőzően bármely időpontban él kizárólagos opciós jogával.

Ez a megállapodási struktúra egyértelmű és hatékony utat biztosít a preklinikai kutatástól a globális kereskedelmi hasznosításig, szükségtelenné téve további licencmegállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat, és lehetővé téve a klinikai fejlesztésbe történő gyors átmenetet. A Fimmcyte a megállapodás alapján fejlesztési és kereskedelmi mérföldkő kifizetésekre, és a nettó árbevétel után járó, sávos jogdíjbevételekre lehet jogosult.