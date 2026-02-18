A fegyvercégek egymást verik, messze lőtt a Rheinmetall, de a brit vetélytárs rávert

Emelkedéssel startoltak el szerdán az európai hadiipari részvények, a Rheinmetall árfolyama például délelőtt 1651 euróig, azaz 2,5 százalékos pluszig jutott, miután kora reggel a szektor brit óriása, a BAE Systems több rekordról is beszámoló 2025-ös gyorsjelentését.

A Eurofighter Typhoon gyártásában is részt vesz a BAE Systems / Fotó: NurPhoto via AFP

Két rekord egy csapásra

A világ egyik vezető védelmi, repülőgépipari és biztonságtechnikai vállalata az értékesítéseit mintegy 10 százalékkal, 30,7 milliárd angol fontra növelte, ami éppúgy történelmi csúcs, mint az év végére felhalmozódott 83,6 milliárd fontos rendelésállomány.

A vállalat tisztított üzemi eredménye eközben 12 százalékkal, 3,3 milliárd fontra bővült, míg egy részvényre jutó korrigált nettó profitja ugyancsak 12 százalékkal, 75,2 pennyre gyarapodott.

A tempóból pedig idén sem igen enged a BAE Systems, hiszen 2026-ban az árbevétel várhatóan 7-9 százalékkal nőhet, míg az egy részvényre jutó nettó nyereség és az üzemi eredmény egyaránt 9-11 százalékkal emelkedhet.

A brit védelmi ipari vállalat – más európai fegyvergyártókhoz hasonlóan – vastagon profitált a kontinens hadi kiadásainak felfuttatásából, illetve a nyugat-európai országok azon törekvésből is, hogy csökkentsék az amerikai hadiipartól való függőségüket.

A megugró keresletre reagálva a BAE Systems amúgy már júliusban megemelte várakozásait, ergo a Bloomberg szerint a részvényesek idén is reménykedhetnek valami hasonlóban.

A menedzsment szerint amúgy a védelmi kiadások „új korszaka” még évekig növekedési pályán tartja a vállalatot.

A fokozódó biztonsági kihívások által jellemzett korszakban kiváló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy az általunk szolgált nemzetek védelméhez szükséges hagyományos fejlett rendszerek, illetve a diszruptív technológiák kiemelt szállítói is legyünk

– hangsúlyozta Charles Woodburn vezérigazgató.

Nagyot mentek a BAE Systems részvényei

A hírre a BAE Systems árfolyama a szerda reggel 3,4 százalékkal, 2,1 fontra emelkedett Londonban, miután a Jefferies elemzői is dicsérték az eredményeket, különösen a 2,16 milliárd fontos szabad cash flow termelést. A brit vállalat részvényeivel együtt drágulni kezdtek a többi európai védelmi vállalat, köztük a Rheinmetall papírjai is. A német hadiipari cég március 11-én publikálja negyedik negyedéves gyorsjelentését.