Már biztos, Orbán Viktor kimondta: futótüzet indítottak el az ukránok Közép-Európában, a kormány első dolga erről dönteni – a Mol kérte
„Ukrajna zsarolja Magyarországot, a Barátság kőolajvezetéken megállította az olajat. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékokhoz” – jelentette ki szerdán a Facebookon közzétett videóüzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába.
„Tehát óriási a nyomás az orosz–ukrán háború folytatására Európában, és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy minden Európai ország, így Magyarország is szálljon be a háborúba. Ma még inkább ezzel küzdünk” – mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy a stratégiai tartalékok témája lesz a szerdai kormányülésnek, ez az első napirendi pontja.
Barátság-botrány: a szomszédok is meglépték, szükséghelyzetet hirdettek és a tartalékhoz nyúlnak
Szükséghelyzetet hirdettek Szlovákiában a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, és ezzel egyidejűleg a Fico-kormány az ország stratégiai kőolajkészleteinek felszabadításáról is döntött szerda délelőtti ülésén a Slovnaft finomítója számára – írta a Parameter szlovákiai hírportál.
Az orosz olajat Szlovákiában a Mol-leány Slovnaft pozsonyi finomítója dolgozza fel, amely kérelmezte a szlovák kormánytól az állami tartalékokból származó olaj biztosítását. Erre bólintott rá szerdán hivatalosan is a pozsonyi kabinet. A Mol irányítása alá tartozó, a pozsonyi finomítót üzemeltető Slovnaft 250 ezer tonna kőolajat kap az Állami Tartalékalaptól.
A szlovák gazdasági minisztérium korábbi közlése szerint az országnak 90 napra elegendő stratégiai olajtartaléka van, amit az Állami Tartalékalap kezel.
Nem csak Orbán Viktor, Szijjártó Péter is fontos bejelentést tett
„Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten. A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerinte politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.
„Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik” – emelte ki a tárcavezető.
A Híradó.hu tudósítása szerint Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral
közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz,
mégpedig az energiaügyi biztoshoz. Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.
Barátság-botrány: a Mol legutóbb nagy tűz után nyúlt a tartalékhoz, most is lehetőség, de a szemek Horvátországra szegeződnek
A Mol Nyrt. kérése nyomán megnyílhat a lehetőség arra, hogy az társaság szükség esetén használjon az ország biztonsági kőolajtartalékából, illetve közvetlenül a piacra dobjon a késztermék-készletből. Az üzemanyag-ellátás nincs veszélyben.