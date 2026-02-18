Már biztos, Orbán Viktor kimondta: futótüzet indítottak el az ukránok Közép-Európában, a kormány első dolga erről dönteni – a Mol kérte

„Ukrajna zsarolja Magyarországot, a Barátság kőolajvezetéken megállította az olajat. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékokhoz” – jelentette ki szerdán a Facebookon közzétett videóüzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába.

Orbán Viktor: hozzá kell nyúlni a stratégiai tartalékokhoz / Fotó: AFP

„Tehát óriási a nyomás az orosz–ukrán háború folytatására Európában, és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy minden Európai ország, így Magyarország is szálljon be a háborúba. Ma még inkább ezzel küzdünk” – mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy a stratégiai tartalékok témája lesz a szerdai kormányülésnek, ez az első napirendi pontja.

Barátság-botrány: a szomszédok is meglépték, szükséghelyzetet hirdettek és a tartalékhoz nyúlnak

Szükséghelyzetet hirdettek Szlovákiában a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, és ezzel egyidejűleg a Fico-kormány az ország stratégiai kőolajkészleteinek felszabadításáról is döntött szerda délelőtti ülésén a Slovnaft finomítója számára – írta a Parameter szlovákiai hírportál.

Az orosz olajat Szlovákiában a Mol-leány Slovnaft pozsonyi finomítója dolgozza fel, amely kérelmezte a szlovák kormánytól az állami tartalékokból származó olaj biztosítását. Erre bólintott rá szerdán hivatalosan is a pozsonyi kabinet. A Mol irányítása alá tartozó, a pozsonyi finomítót üzemeltető Slovnaft 250 ezer tonna kőolajat kap az Állami Tartalékalaptól.

A szlovák gazdasági minisztérium korábbi közlése szerint az országnak 90 napra elegendő stratégiai olajtartaléka van, amit az Állami Tartalékalap kezel.

Nem csak Orbán Viktor, Szijjártó Péter is fontos bejelentést tett

„Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten. A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerinte politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.