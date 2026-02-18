Halálos veszéllyé váltak a szúnyogok Európában, Magyarország sem fog kimaradni

A Chikungunya-láz nevű, rendkívül fájdalmas trópusi betegség immár a legtöbb európai országban is terjedhet szúnyogok révén – derült ki egy friss brit kutatásból.

A klímaváltozás miatt egyre melegebb időjárás jelentősen megnöveli a fertőzés kockázatát Európában. A kutatás szerint Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, Olaszországban és más dél-európai országokban a szúnyogok által terjesztett fertőzés most már évente több mint hat hónapig lehetséges.

Délkelet-Angliában pedig – bár még korlátozottan – akár két hónapig is fennállhat a veszély minden évben. Ez a hosszabb időszak annak köszönhető, hogy a vírus már alacsonyabb hőmérsékleten, 13–14 Celsius-fok körül is képes kifejlődni a tigrisszúnyogban, ami korábban nem volt ilyen mértékben számításba véve.

Ezt lehet tudni a Chikungunya-lázról

A szakértők szerint a további felmelegedéssel a kockázat északra is egyre jobban kiterjedhet. A Chikungunyát 1952-ben fedezték fel Tanzániában, és hosszú ideig kizárólag trópusi területeken okozott többmilliós fertőzést. A betegség súlyos, elhúzódó ízületi fájdalmakkal jár, amelyek erősen legyengítik a betegeket.

Ugyanakkor a kisgyermekeknél, illetve idősebb felnőtteknél akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Európában az utóbbi években több mint tíz országban jeleztek kisebb számú esetet, azonban tavaly Franciaországban és Olaszországban több száz fertőzésről számoltak be. A kutatók szerint Európa felmelegedése nagyjából kétszer gyorsabb a globális átlagnál, ami jelentősen növelik a kockázatot.

„A betegség északi terjeszkedése csak idő kérdése” – fogalmaztak a Brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) tudósai a tanulmányban. A kutatók hangsúlyozzák a Guardiannek: húsz évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy trópusi betegségek megjelenjenek Európában, mivel a hideg telek mindeddig természetes gátat képeztek.

Bár a klímaváltozás nagy szerepet játszik, Európának még van lehetősége korlátozni a szúnyogok további terjedését: például a tenyészőhelyek (állóvizek) felszámolásával, hosszú, világos ruházat viselésével, rovarriasztó használatával és hatékony megfigyelőrendszerek kiépítésével. A járványokat jellemzően trópusi régiókból visszatérő fertőzött utazók indítják el, akiket helyi tigrisszúnyogok csípnek meg, tovább terjesztik a vírust.