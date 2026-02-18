Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 376,71 -0,35% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 820 0% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 090,55 +0,62% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 687,98 +0,26% BUX127 376,71 -0,35% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 820 0% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 090,55 +0,62% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 687,98 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
betegség
európa
klímaváltozás
trópusi betegség

Halálos veszéllyé váltak a szúnyogok Európában, Magyarország sem fog kimaradni

A klímaváltozás miatt egyre több európai országban terjedhet a szúnyogok által továbbadott Chikungunya-láz, már a kontinens nagy részén fennáll a fertőzés kockázata. A betegség északi irányú terjedése a további felmelegedéssel szinte elkerülhetetlennek tűnik.
VG
2026.02.18, 12:14
Frissítve: 2026.02.18, 12:24

A Chikungunya-láz nevű, rendkívül fájdalmas trópusi betegség immár a legtöbb európai országban is terjedhet szúnyogok révén – derült ki egy friss brit kutatásból.

Szúnyogok által terjesztett trópusi betegség: egyre több európai terület válik kockázatosabbá a klímaváltozás miatt
Fotó: Mycteria / Shutterstock

A klímaváltozás miatt egyre melegebb időjárás jelentősen megnöveli a fertőzés kockázatát Európában. A kutatás szerint Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, Olaszországban és más dél-európai országokban a szúnyogok által terjesztett fertőzés most már évente több mint hat hónapig lehetséges.

Délkelet-Angliában pedig – bár még korlátozottan – akár két hónapig is fennállhat a veszély minden évben. Ez a hosszabb időszak annak köszönhető, hogy a vírus már alacsonyabb hőmérsékleten, 13–14 Celsius-fok körül is képes kifejlődni a tigrisszúnyogban, ami korábban nem volt ilyen mértékben számításba véve.

Ezt lehet tudni a Chikungunya-lázról

A szakértők szerint a további felmelegedéssel a kockázat északra is egyre jobban kiterjedhet. A Chikungunyát 1952-ben fedezték fel Tanzániában, és hosszú ideig kizárólag trópusi területeken okozott többmilliós fertőzést. A betegség súlyos, elhúzódó ízületi fájdalmakkal jár, amelyek erősen legyengítik a betegeket.

Ugyanakkor a kisgyermekeknél, illetve idősebb felnőtteknél akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Európában az utóbbi években több mint tíz országban jeleztek kisebb számú esetet, azonban tavaly Franciaországban és Olaszországban több száz fertőzésről számoltak be. A kutatók szerint Európa felmelegedése nagyjából kétszer gyorsabb a globális átlagnál, ami jelentősen növelik a kockázatot. 

„A betegség északi terjeszkedése csak idő kérdése” – fogalmaztak a Brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) tudósai a tanulmányban. A kutatók hangsúlyozzák a Guardiannek: húsz évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy trópusi betegségek megjelenjenek Európában, mivel a hideg telek mindeddig természetes gátat képeztek.

Bár a klímaváltozás nagy szerepet játszik, Európának még van lehetősége korlátozni a szúnyogok további terjedését: például a tenyészőhelyek (állóvizek) felszámolásával, hosszú, világos ruházat viselésével, rovarriasztó használatával és hatékony megfigyelőrendszerek kiépítésével. A járványokat jellemzően trópusi régiókból visszatérő fertőzött utazók indítják el, akiket helyi tigrisszúnyogok csípnek meg, tovább terjesztik a vírust.

Lincshangulat: Merz kirángatná a beteg németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt, hogy nőjön a GDP

A német kancellár az elmúlt hetekben többször is azzal érvelt, hogy a németek nem dolgoznak eleget, és túl sok betegszabadságot vesznek ki, ami visszafogja a gazdasági növekedést.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu