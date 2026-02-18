Felgyűlt az energia: közel másfélszeresére nőtt Soós Csaba szavazóereje az ENEFI-ben
Átalakítható-osztalékelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakításáról döntött az ENEFI igazgatósága. Ennek nyomán a nagytulajdonos Soós Csaba elnök-vezérigazgató szavazati joga 20,15 százalékról közel 32,9 százalékra nő. Miközben a közkézhányad körülbelül 51,5 százalékra csökken 61,17 százalékról. Ami azért is érdekes, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Az ENEFI (ex-RFV, majd ex-E-Star) korábban Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott. Ma vagyonkezelő cég: jelentős részvénypozíciókkal és az eplényi síarénával.
Osztalékelsőbbségi részvényeket alakított át az ENEFI
Kedden piaczárás után közölte a társaság, hogy az igazgatóság az alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján döntött 2 119 966 darab átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény egy az egy arányban, 2 119 966 darab törzsrészvénnyé történő átalakításáról. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik, de a továbbiakban 13 269 966 darab törzsrészvényből fog állni.
A 2 119 966 darab elsőbbségi részvény Soós Csaba tulajdonát képezte, aki korábban 2 247 200 darab törzsrészvénnyel és 20,15 százalékos befolyással rendelkezett, ez most 32,9 százalékra nőtt.
Nincs kőbe vésve a kivezetés
Hetek óta izgalomban tartja az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Tegyük hozzá, bő 51 százalékos közkézhányad mellett a kisrészvényeseknek komoly szava lehet a közgyűlésen. Soós Csaba elnök-vezérigazgató, a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva:
Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenek felett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.
Mindenesetre, látható, hogy Soós Csaba nem bízza a véletlenre a szavazást. A részvétel mindig bizonytalan, a fórumozó
kisbefektetők pedig azt is sérelmezik, hogy a nehezen megközelíthető Eplényben lesz a közgyűlés.
Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható.
Rekordforgalmat könyvelt a síaréna
Az Enefi arról tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,
a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezer főt, melyre eddigi húszéves fennállása óta nem volt példa.
Továbbá a tőkepiaci pillér keretében sikeresen folytatták a 2023-ban megkezdett befektetési tevékenységet:
- a Mol-részvényeken két hónap alatt közel 350 millió forint profitot realizáltak.
- Jelenleg kiépítés alatt van egy ismételt Magyar Telekom-pozíció, melynek fő indoka az a spekuláció, hogy a telekommunikációs társaság megtermelt nyereségének akár 100 százalékát is kifizetheti részvényesi javadalmazásként, továbbá hogy ennek részeként az általa megszerezni szándékozott saját részvények száma megközelítheti a húszmillió darabot, miközben koncentrált kézben a tavalyi évhez képest jóval kevesebb részvény található.
- Ezentúl 300 ezer darab részvény jegyzésével a társaság jelentős részt vállalt az MBH-részvények nyilvános forgalomba hozatali eljárásában. Ez a pozíció jelenleg veszteséges, azonban hisznek a bank fundamentumaiban rejlő lehetőségekben és a peer group összehasonlításban számottevőnek mondható alulértékeltségében.