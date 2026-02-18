Felgyűlt az energia: közel másfélszeresére nőtt Soós Csaba szavazóereje az ENEFI-ben

Átalakítható-osztalékelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakításáról döntött az ENEFI igazgatósága. Ennek nyomán a nagytulajdonos Soós Csaba elnök-vezérigazgató szavazati joga 20,15 százalékról közel 32,9 százalékra nő. Miközben a közkézhányad körülbelül 51,5 százalékra csökken 61,17 százalékról. Ami azért is érdekes, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Az ENEFI (ex-RFV, majd ex-E-Star) korábban Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott. Ma vagyonkezelő cég: jelentős részvénypozíciókkal és az eplényi síarénával.

Az ENEFI sikersztorija a síaréna / Fotó: Harsanyi Andras / shutterstock

Osztalékelsőbbségi részvényeket alakított át az ENEFI

Kedden piaczárás után közölte a társaság, hogy az igazgatóság az alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján döntött 2 119 966 darab átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény egy az egy arányban, 2 119 966 darab törzsrészvénnyé történő átalakításáról. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik, de a továbbiakban 13 269 966 darab törzsrészvényből fog állni.

A 2 119 966 darab elsőbbségi részvény Soós Csaba tulajdonát képezte, aki korábban 2 247 200 darab törzsrészvénnyel és 20,15 százalékos befolyással rendelkezett, ez most 32,9 százalékra nőtt.



Nincs kőbe vésve a kivezetés

Hetek óta izgalomban tartja az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Tegyük hozzá, bő 51 százalékos közkézhányad mellett a kisrészvényeseknek komoly szava lehet a közgyűlésen. Soós Csaba elnök-vezérigazgató, a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva:

Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenek felett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.

Mindenesetre, látható, hogy Soós Csaba nem bízza a véletlenre a szavazást. A részvétel mindig bizonytalan, a fórumozó

kisbefektetők pedig azt is sérelmezik, hogy a nehezen megközelíthető Eplényben lesz a közgyűlés.

Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható.