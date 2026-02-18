Deviza
Felgyűlt az energia: közel másfélszeresére nőtt Soós Csaba szavazóereje az ENEFI-ben

Márciusban a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Az osztalékelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakítása nyomán Soós Csaba bő 20 százalék helyett majd 33 százalékkal szavazhat. Míg az eddig bő 61 százaléknyi közkéz 51 százalék közelébe süllyed. Kérdéses az is, hogy hány kisrészvényes zarándokol el Eplénybe a közgyűlésre.
Faragó József
2026.02.18, 11:17
Frissítve: 2026.02.18, 13:37

Átalakítható-osztalékelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakításáról döntött az ENEFI igazgatósága. Ennek nyomán a nagytulajdonos Soós Csaba elnök-vezérigazgató  szavazati joga 20,15 százalékról közel 32,9 százalékra nő. Miközben a közkézhányad körülbelül 51,5 százalékra csökken 61,17 százalékról. Ami azért is érdekes, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Az ENEFI (ex-RFV, majd ex-E-Star) korábban Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott. Ma vagyonkezelő cég: jelentős részvénypozíciókkal és az eplényi síarénával. 

ENEFI
Az ENEFI sikersztorija a síaréna / Fotó: Harsanyi Andras / shutterstock

Osztalékelsőbbségi részvényeket alakított át az ENEFI

Kedden piaczárás után közölte a társaság, hogy az igazgatóság az alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján döntött 2 119 966 darab átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény egy az egy arányban, 2 119 966 darab törzsrészvénnyé történő átalakításáról. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik, de a továbbiakban 13 269 966 darab törzsrészvényből fog állni.

A 2 119 966 darab elsőbbségi részvény Soós Csaba tulajdonát képezte, aki korábban 2 247 200 darab törzsrészvénnyel és 20,15 százalékos befolyással rendelkezett, ez most 32,9 százalékra nőtt.    
 

Nincs kőbe vésve a kivezetés

Hetek óta izgalomban tartja az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Tegyük hozzá, bő 51 százalékos közkézhányad mellett a kisrészvényeseknek komoly szava lehet a közgyűlésen. Soós Csaba elnök-vezérigazgató, a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva: 

Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenek felett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.

Mindenesetre, látható, hogy Soós Csaba nem bízza a véletlenre a szavazást. A részvétel mindig bizonytalan, a fórumozó 

kisbefektetők pedig azt is sérelmezik, hogy a nehezen megközelíthető Eplényben lesz a közgyűlés. 

Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Rekordforgalmat könyvelt a síaréna

Az Enefi arról  tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,

 a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezer főt, melyre eddigi húszéves fennállása óta nem volt példa. 

Továbbá a tőkepiaci pillér keretében sikeresen folytatták a 2023-ban megkezdett befektetési tevékenységet:

  • a Mol-részvényeken két hónap alatt közel 350 millió forint profitot realizáltak.
  • Jelenleg kiépítés alatt van egy ismételt Magyar Telekom-pozíció, melynek fő indoka az a spekuláció, hogy a telekommunikációs társaság megtermelt nyereségének akár 100 százalékát is kifizetheti részvényesi javadalmazásként, továbbá hogy ennek részeként az általa megszerezni szándékozott saját részvények száma megközelítheti a húszmillió darabot, miközben koncentrált kézben a tavalyi évhez képest jóval kevesebb részvény található. 
  • Ezentúl 300 ezer darab részvény jegyzésével a társaság jelentős részt vállalt az MBH-részvények nyilvános forgalomba hozatali eljárásában. Ez a pozíció jelenleg veszteséges, azonban hisznek a bank fundamentumaiban rejlő lehetőségekben és a peer group összehasonlításban számottevőnek mondható alulértékeltségében. 
      
