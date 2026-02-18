Deviza
M1-bővítés: a leállósávban parkolnak a kamionok - repkednek a bírságok

Vészkiálló sávokra lenne szükség az M0-s autópálya átépítés alatti szakaszán, mert a kamionosok szükség esetén jelenleg a leállósávban kénytelenek parkolni. Ez szabálytalan, azonban jelenleg nincs szabályos módja annak, hogy az úton lévő kamionok vezetői szabályosan eltöltsék a pihenőidejüket.
VG
2026.02.18, 10:07
Frissítve: 2026.02.18, 10:53

Az M1-es autópálya építkezéssel érintett szakaszain gyakorta lehet olyan kamionosokat látni, akik járműveikkel a leállósávba húzódva veszik ki pihenőidejüket. Az út üzemeltetője helyteleníti ezt, azonban a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint erre a kényszer viszi rá. Enélkül nem tudnák betartani a vezetési és pihenőidőkről szóló jogszabályt. Az MKFE ezért vészkiálló öblök kialakítását javasolja.

kamion
Nem tudják a kamionosok szabályosan kitölteni a pihenőidejüket az átépítés alatti M1-es autópályán / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A lehetőségről az egyesület tájékoztatta tagjait, jelezve, hogy a Vezess.hu már foglalkozott a témával. Az internetes lap azt írja, hogy az útüzemeltető amellett, hogy szabálytalanságra hivatkozik, egyben úgy látja, hogy a leállósávban vesztegelő kamionok feltartják a forgalmat. Azonban – mutat rá az MKFE főtitkára, Árvay Tivadar –, a sávelhúzással érintett 46 kilométeres szakaszon a kamionosoknak nincs hol szabályosan megállniuk. Pedig az MKFE már többször egyeztetett a rendőrséggel és a pálya üzemeltetőjével, kérve, hogy alakítsanak ki vészkiálló öblöket a kamionoknak. Márpedig a gépkocsivezetőknek a vezetési időre vonatkozó szabályok betartása nem lehetőség, hanem kötelezettség. Ezért meglehetősen visszás számon kérni őket, vagy úgy beszélni róluk, mint akik szándékosan és szabálytalanul tartják fel a forgalmat. A hatályos jogszabályok szerint a hivatásos gépkocsivezetők naponta legfeljebb 9 órát vezethetnek, de egyhuzamban legfeljebb 4,5 órát, amely után legalább 45 perc szünetet kell tartani.

Ütközik a szabály és a valóság

A kamionosok e szabálytalanságáról, illetve arról, hogy emiatt alakulhat ki torlódás Biatorbágy és Szárliget között néhány helyen, az üzemeltető MKIF Zrt. már értesítette a rendőröket a társaság kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint. Szimicsku László erről még január elején beszélt az Inforádiónak a Vezess.hu hivatkozott cikke szerint. Akkor a helyzetet a masszív havazás is nehezítette. A fő gondot azonban nem a hó okozta akkor sem, hanem a felújítás néhány sajátossága. „Az M1-esen több mint 100 kilométernyi szakaszon vannak sávlezárások, illetve sávelhúzások. Ez alacsonyabb sebességgel jár, és a kamionoknak természetesen figyelniük kell a KRESZ-szabályokra is, ami magában foglalja nappal az előzési tilalom betartását is. Így ők a szélső sávban kell hogy közlekedjenek, és nem ritkán pontosan ott torlódnak fel. Hogy hol és melyik szakaszon, az függ a forgalom dinamikájától is, de a Tatabánya‒Budapest-szakaszon szinte mindennap adódik torlódás” – olvasható.

Fizet a kamionos, ha nincs meg a pihenőidő

Függ a pihenőidő kivételének módjától is. A pihenő ugyanis két részre is bontható Árvay Tivadar magyarázata szerint: ha a sofőr először 15 percet áll meg, akkor még 30 percet ki kell vennie a következő 4,5 órás vezetési időszak végéig. Ám mivel egy torlódás miatt a jármű akár 10–12 percet is állhat a forgalomban, egyes sofőrök ilyenkor megtoldják ezt néhány perccel. 

Ezt azonban a tachográf csak akkor érzékeli pihenőidőnek, ha a kamion 15 percet mozdulatlanul tölti el.

E néhány perces mozdulatlanság nélkül tehát nem igazolható a pihenőidő kivétele, a gépjárművezetőt pedig kőkeményen megbüntetik. A kormányrendelet szerint

  • 15‒30 perces túlvezetésért 30 000 forint bírság járhat,
  • 30‒60 percesért akár 60‒100 ezer forint is.

Ráadásul a túlvezetést a tachográf is őrzi 56 napig. Ha külföldön egy rendőr ezt kiszúrja, ő is büntetni fog, akár többször is, a sofőr pedig nem érvelhet azzal, hogy az M1-esen éppen akkor torlódás volt. Az MKFE

  • a vészkiállók szükségességéről már tavaly decemberben egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztériummal,
  • majd a helyzet kezeléséről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal,
  • végül az MKIF-fel is.

El lehetne kerülni a torlódásokat

Vészkiállókkal el lehetne kerülni, hogy a gépkocsivezető a forgalmi sávban toldja meg a 10 percet újabb 5 perccel. Ha van vészkiálló, akkor joggal lehetne megbüntetni azokat, akik mégis a sávban állva blokkolják a forgalmat. Jelen helyzetben azonban meglehetősen visszás számon kérni a szabályok betartását úgy, hogy arra a sofőröknek nincs lehetőségük. Árvay Tivadar azonban arról tájékoztatta a Vezess.hu-t, hogy a rugalmasságra minden érintett fél nyitott lett volna, de az ÉKM elzárkózott. Maga az internetes lap is érdeklődött a szaktárcánál február 9-én, egyelőre nem kapott választ.

Az írás nem tér ki rá, de

  • az ÉKM esetleges vonakodását a vészkiállók létesítésének többletköltsége is okozhatja.
  • Ráadásul e létesítményekre csak az építkezés idején, mindig más-más helyen lenne szükség.
  • Felmerülhet az is, hogy az érintett, több mint 100 kilométeres szakaszt a kamionosok még a kényszerű várakozásokkal is meg tudják tenni azon 4-5 óra alatt, amennyit egyhuzamban is vezethetnek. Vagyis, bár praktikus számukra a 10 perc körüli várakozásaikat néhány perccel megtoldani, hogy meglegyen a 15 perces kötelező pihenőidejük, erre valójában nem kényszerülnek rá.

Végül jó hír, hogy a legfrissebb értesülések szerint az egész beruházás gyorsabban halad a tervezettnél, és hamarabb megszűnnek a forgalomkorlátozások is. Szimicsku László a napokban arról tájékoztatta a Magyar Építőket, hogy az ideiglenes 2+1+1 sávos terelés 2026 szeptemberében már megszűnhet. Ekkor a Budapest felé tartó pályaoldalra kerül át a kétszer két sávos közlekedés, így Győr és Budapest irányába is ezen az oldalon haladhat majd a forgalom két-két sávon. Ezzel párhuzamosan a Hegyeshalom felé vezető pályaoldalon megkezdődik a teljes visszabontás az egész lezárt, bővítendő szakaszon. 

 

