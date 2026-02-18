M1-bővítés: a leállósávban parkolnak a kamionok - repkednek a bírságok

Az M1-es autópálya építkezéssel érintett szakaszain gyakorta lehet olyan kamionosokat látni, akik járműveikkel a leállósávba húzódva veszik ki pihenőidejüket. Az út üzemeltetője helyteleníti ezt, azonban a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint erre a kényszer viszi rá. Enélkül nem tudnák betartani a vezetési és pihenőidőkről szóló jogszabályt. Az MKFE ezért vészkiálló öblök kialakítását javasolja.

Nem tudják a kamionosok szabályosan kitölteni a pihenőidejüket az átépítés alatti M1-es autópályán / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A lehetőségről az egyesület tájékoztatta tagjait, jelezve, hogy a Vezess.hu már foglalkozott a témával. Az internetes lap azt írja, hogy az útüzemeltető amellett, hogy szabálytalanságra hivatkozik, egyben úgy látja, hogy a leállósávban vesztegelő kamionok feltartják a forgalmat. Azonban – mutat rá az MKFE főtitkára, Árvay Tivadar –, a sávelhúzással érintett 46 kilométeres szakaszon a kamionosoknak nincs hol szabályosan megállniuk. Pedig az MKFE már többször egyeztetett a rendőrséggel és a pálya üzemeltetőjével, kérve, hogy alakítsanak ki vészkiálló öblöket a kamionoknak. Márpedig a gépkocsivezetőknek a vezetési időre vonatkozó szabályok betartása nem lehetőség, hanem kötelezettség. Ezért meglehetősen visszás számon kérni őket, vagy úgy beszélni róluk, mint akik szándékosan és szabálytalanul tartják fel a forgalmat. A hatályos jogszabályok szerint a hivatásos gépkocsivezetők naponta legfeljebb 9 órát vezethetnek, de egyhuzamban legfeljebb 4,5 órát, amely után legalább 45 perc szünetet kell tartani.

Ütközik a szabály és a valóság

A kamionosok e szabálytalanságáról, illetve arról, hogy emiatt alakulhat ki torlódás Biatorbágy és Szárliget között néhány helyen, az üzemeltető MKIF Zrt. már értesítette a rendőröket a társaság kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint. Szimicsku László erről még január elején beszélt az Inforádiónak a Vezess.hu hivatkozott cikke szerint. Akkor a helyzetet a masszív havazás is nehezítette. A fő gondot azonban nem a hó okozta akkor sem, hanem a felújítás néhány sajátossága. „Az M1-esen több mint 100 kilométernyi szakaszon vannak sávlezárások, illetve sávelhúzások. Ez alacsonyabb sebességgel jár, és a kamionoknak természetesen figyelniük kell a KRESZ-szabályokra is, ami magában foglalja nappal az előzési tilalom betartását is. Így ők a szélső sávban kell hogy közlekedjenek, és nem ritkán pontosan ott torlódnak fel. Hogy hol és melyik szakaszon, az függ a forgalom dinamikájától is, de a Tatabánya‒Budapest-szakaszon szinte mindennap adódik torlódás” – olvasható.