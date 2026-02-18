Lakásvásárlási hullám jöhet: a fiatalok fele három éven belül lépne

A 19–29 éves fiatalok jelentős része lakásvásárláson töri a fejét a K&H ifjúsági index szerint. A 2025 szeptemberében készült felmérés szerint 52 százalékuk biztosan vagy valószínűleg ingatlant vásárolna a következő három évben.

Az Otthon Start program elindulása óta a fiatalok sokkal több pénzt áldoznának lakásvásárlásra, mint korábban / Fotó: Fizkes / Shutterstock

A fiatalok többsége maradna vagy hasonló méret városban élne, mint eddig

A budapesti válaszadók többsége, 55 százaléka továbbra is a fővároson belül tervezi a lakásszerzést, az agglomerációt pedig mindössze 9 százalékuk jelölte meg célpontként. Ez utóbbi adat éles visszaesés a korábban mért 25 százalékos említési arányhoz képest. A fővárosban élők 30 százaléka egyéb belföldi helyszínen vásárolna ingatlant.

A vidéki régiókból való elvándorlási szándék mérsékelt: a megyeszékhelyeken élők 39 százaléka maradna helyben, míg az egyéb városokban lakók 54 százaléka tervez továbbra is kisvárosban élni. A keleti és nyugati országrészben élő fiatalok 14–17 százaléka mérlegeli a budapesti ingatlanvásárlást.

Az Otthon Start program elindulása óta a fiatalok sokkal több pénzt áldoznának lakásvásárlásra, mint korábban

A 19–29 éves fiatalok átlagosan 79 négyzetméteres otthont vásárolnának. A leginkább tipikusnak az 50 és 79 négyzetméter közötti alapterület számít a válaszadók körében. A nemek szerinti bontásban mérhető különbség mutatkozik: a férfiak átlagosan 85, a nők 73 négyzetméteres ingatlannal számolnak.

Az ingatlanok várható értékével kapcsolatos várakozásokban ugrásszerű növekedés tapasztalható. A következő három évben vásárlást tervező fiatalok ugyanis átlagosan 43 millió forintos vételárral kalkulálnak.

Ez az összeg jelentősen meghaladja a korábbi negyedévekben regisztrált 30–34 millió forintos átlagértékeket, ebben a növekedésben szerepet játszhatott az Otthon Start program elindulása, amelynek keretében az elsőlakás-vásárlók kedvezményes, államilag támogatott hitelt vehetnek fel. A településtípus szerinti bontásban

Budapesten 49 millió forint az átlagos tervezett ingatlanérték, míg a megyeszékhelyeken és kisvárosokban ez 40–41 millió forint között mozog.

A lakásvásárlást fontolgató fiatalok mindössze 26 százaléka jelezte, hogy kizárólag saját erőből valósítaná meg a vásárlást. A fennmaradó 74 százalék kisebb-nagyobb mértékű hitelfelvételre kényszerül. A banki kölcsön tipikus aránya a teljes vételáron belül átlagosan 40 százalék a felmérés szerint.

A válaszadók 52 százaléka tervezi, hogy az ingatlan értékének legalább felét hitelből fizeti.

K&H ifjúsági index a fiatalok elégedettségét és jövőbeli várakozásait vizsgálja. A mutató reprezentálja a magyarországi 19–29 éves városi lakosság összetételét nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, gazdasági aktivitás alapján. A felmérésben 300 fő vett részt, a hibahatár maximuma +/– 5,7 százalék. Az adatfelvétel 2025. szeptember 1–11. között történt.