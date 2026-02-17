A nagy AI-csapda: mennyit nyerhetne Európa a kínai mesterséges intelligenciával?

A fordulat egyik szimbolikus pillanata, amikor a kínai Alibaba nyílt forráskódú modellje, a Qwen letaszította a Meta modelljeit a trónról, és a világ legtöbbet letöltött modelljévé vált. Eközben Kínában brutális árháború zajlik: egyes mesterségesintelligencia- (AI) szolgáltatások ára 85-99 százalékkal esett egyetlen év alatt. Amit Nyugaton „diszruptív innovációnak” hívunk, az Kínában tudatos iparpolitika.

Kínai mesterséges intelligencia – mennyit nyerhetne vele Európa? / Fotó: CFoto via AFP

A Peak kutatása szerint ez nem egy véletlen mellékhatás, hanem tudatos stratégia: Kína az Android-modellt követi az AI-piacon. Nem a legdrágább, legcsillogóbb, zárt rendszereket akarja eladni, hanem „elég jó” technológiát, tömegesen, olcsón, nyílt ökoszisztémában. Az USA ezzel szemben az Apple-logikára épít: prémiummodellek, zárt hozzáférés, magas árrés. Mindkettő működhet – de nagyon más következményekkel.

De mennyire jók ezek a kínai modellek valójában?

Az AI-ipar szeret benchmarkokról beszélni, de ezek szinte kivétel nélkül angol nyelvre és nyugati kontextusra szabottak. Ezért a Peaknél egy merész kísérletre vállalkoztunk: megnéztük, mit tudnak az AI-modellek magyar iskolai feladatsorokon. Ugyanazokon, amelyeket a diákok is megírnak a Nemzeti Kompetenciamérésen: szövegértés, matematika, természettudomány, történelem.

Tizenhat modellt ültettünk be ugyanarra a „vizsgára”: az OpenAI, a Google, az Anthropic, az xAI, a Meta, a Mistral – és a kínai versenyzőket. Az eredmény sokkoló volt azoknak, akik még mindig a „kínai AI csak másolat” narratívában élnek.

A Peak tesztjén a kínai Zhipu AI a negyedik helyen végzett, és ami igazán meglepő: éppen csak, de megelőzte az OpenAI GPT-5 modelljét.

Fontos árnyalat, hogy ez a fölény nem „leiskolázás” volt, hanem hajszálnyi különbség. Azok a tipikus pontok voltak ezek, ahol egy modell egy-két válasszal jobban strukturál, pontosabban következtet, vagy kevésbé csúszik el a feladat logikáján. A legerősebb oldala a Zhipu AI-nak kifejezetten a tisztán szöveges, kép nélküli feladatokban jött ki: itt stabilan hozta azt a szintet, ami üzleti környezetben a legtöbbször számít – értelmezni, összefoglalni, érvelni, számolni, magyarázni.