Megérkezett Magyarországra az új Suzuki, ilyet még nem láttunk: már nem Esztergomban készül – eldőlt a gyár sorsa
A Suzuki Vitara a magyarországi autópiac egyik népszerű modellje, a magyar családok mobilitásának megbízható célszerszáma. Ha új autó jött szóba, akkor sok vásárló számára felmerül az egyik lehetséges alternetívaként. Mindezt a számok is alátámasztják, ugyanis 2024-ben is ez a modell állhatott a magyar eladási listák legfelső fokára, megelőzve házon belüli riválisát, az S-Crosst is. 2025-ben szintén ez a két modell végzett a lista élén, de fordított sorrendben.
A Vezess.hu értesülései szerint azonban a történet most igazán izgalmas fordulatot vesz. A népszerű nevet kihasználva Vitaraként érkezik a Suzuki első nagy sorozatban gyártott elektromos típusa. Bár a Vitara eddig csak belső égésű motorral, és hibridként volt elérhető, azonban 2025-ben megérkezett az elektromos kivitel.
Bár a név hasonló, az eVitara műszakilag egy teljesen önálló konstrukció, technikailag nincs köze a névrokonhoz. A modell a Toyota és a Suzuki közös fejlesztésének gyümölcse, és nem a mi az esztergomi gyártósorról, hanem Indiából érkezik a hazai kereskedésekbe.
Az elektromos testvér érkezése még nem jelenti az eddigi modellek halálát: az Esztergomban gyártott mild és full hibrid Vitarákat nem küldik nyugdíjba. A jól bevált benzinesek mindaddig a kínálatban maradnak párhuzamosan az új jövevénnyel, amíg a magyar vásárlók igénylik azokat – márpedig igény, az van bőven.
Ennyiért vehetjük meg az első elektromos Suzuki modellt
A hazai piacon az elektromos Suzuki Vitara háromféle felszereltségi szinttel és ugyanennyi hajtáslánc-variációval debütál. Az árlista a 144 lóerős motorral és 49 kilowattórás akkumulátorral szerelt GL alapmodellel indul, amelyért listaáron 14 410 000 forintot kérnek. A kínálat csúcsán a GLX felszereltségű, összkerékhajtású verzió áll 17 860 000 forintos árcédulával (alapszínben). Fontos megjegyezni, hogy a 4×4-es hajtás kizárólag a két magasabb, GL+ és GLX szinthez társítható; előbbi esetében 16 560 000 forint a kezdőösszeg.
A vásárlók számára azonban jó hír, hogy a My Suzuki program keretében minden kivitelre érvényesíthető egy egységes, 1,3 millió forintos árengedmény. Ezt figyelembe véve a tényleges vételár kedvezőbben alakul: a belépőmodell már 12 890 000 forintért elvihető, míg a mindennel felszerelt GLX 4WD változatért a kedvezménnyel 16 340 000 forintot kell fizetni.
A GL, GL+ és GLX szintekre osztott felszereltség már az alapmodellnél is kifejezetten gazdag. Minden eVitarában széria az első és hátsó parkolóradar, az automatikusan sötétedő belső tükör, a kulcs nélküli nyitás, biztonsági oldalon pedig a hat hagyományos légzsákot egy vezetőoldali térdlégzsák egészíti ki.
Számos extrával felszerelték az eVitarákat
A vezetéstámogató rendszerek terén sem spóroltak:
- már a GL szinten alapáras a gyalogosokat és kerékpárosokat felismerő vészfékasszisztens,
- a sávtartó és sávelhagyás-gátló,
- valamint az adaptív tempomat.
- A csomag része továbbá a táblafelismerő,
- a holttérfigyelő,
- a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő,
- valamint a fáradtságérzékelő rendszer is.
Aki kényelmi extrákra vágyik, annak a GL+ szinttől jár az ülés- és kormányfűtés. A legmagasabb, GLX felszereltségben adaptív, kitakarós távfényasszisztens dolgozik, a hagyományos tolatókamerát pedig 360 fokos körkamerarendszer váltja. A modern kor elvárásainak megfelelően a vezeték nélküli (WiFi alapú) Android Auto és Apple CarPlay okostelefon-tükrözés minden változatban felár nélkül elérhető.