Hivatalos: nem árulják többé ezt az üzemanyagot Magyarország egyik legnagyobb benzinkúthálózatánál – elmagyarázták, miért szüntették be

A cseppfolyósított autógáz iránt megcsappant a kereskedelmi igény. Az OMV magyarországi töltőállomásain megszüntette az LPG forgalmazását. A többi üzemanyagtípus továbbra is elérhető a kutakon.
2026.02.03, 06:24
Frissítve: 2026.02.03, 06:57

Döntött az OMV, és januártól megszüntette az LPG, vagyis a cseppfolyósított autógáz forgalmazását magyarországi töltőállomásain. A lépés elsősorban azokat az autósokat érinti, akik járművüket autógázzal üzemeltetik, vagy korábban átalakíttatták benzin-gáz üzeműre a járműveiket és a társaság hálózatában tankoltak. Ennek az üzemanyagtípusnak a kivezetése az kúthálózathoz tartozó üzleteket érinti.

2026-tól már nem kaphatunk LPG-t az OMV-nél, a többi üzemanyagtípus forgalmazása változatlan / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az OMV a Kemma Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak küldött tájékoztatása alapján az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyed évében indult el, fokozatos ütemezéssel. A folyamat 2025. december 31-én zárult le, vagyis azóta már nem elérhető az OMV magyarországi töltőállomásain az autógáz.

Az osztrák vállalat tájékoztatása szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény. A társaság szerint a lépés a termékportfólió átalakításának része, amelyet a jelenlegi piaci környezet és a vállalat stratégiai irányának átfogó elemzése előzött meg.

A változás az OMV teljes magyarországi töltőállomás-hálózatát érinti, vagyis nincs olyan hazai OMV benzinkút, ahol továbbra is elérhető lenne az LPG. Ez azt jelenti, hogy az autógázt használó járművezetőknek más szolgáltatóknál kell megoldaniuk a tankolást.

Az OMV arról is tájékoztatta a Kemmát, hogy eddig nem érkezett hozzájuk visszajelzés a változással kapcsolatban az LPG-t használó ügyfelektől. Azt azonban hozzátették, hogy az alap- és prémium benzin, valamint a dízelüzemanyag továbbra is változatlanul elérhető maradt a magyarországi töltőállomásokon.

Az LPG kivezetése ugyanakkor fontos változás lehet a hazai autógázos közlekedés szempontjából, hiszen az OMV az egyik jelentős piaci szereplő volt ezen a területen. Az érintett autósoknak érdemes előre megtervezniük tankolásaikat, és tájékozódniuk a környékükön elérhető LPG üzemanyagot kínáló legközelebbi töltőállomásokról.

Megjöttek az üzemanyagárak: mindenki feszülten vár, bármelyik pillanatban szakadhat a húr

Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad. Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árak még változhatnak, ahogy az az elmúlt hétvégén is történt – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál.

Hétfőn az átlagárak a következőképpen alakulnak a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 553 forint/liter,
  • gázolaj: 570 forint/liter.
