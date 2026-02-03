Érkezik a februári pénzeső – most érdemes végre megmozdítani a folyószámlán pihenő megtakarításokat?
Az inflációt bőven meghaladó, akár 6 százalék feletti éves kamat mellett is elhelyezhetik pénzüket azok a háztartások, amelyekhez februárban rendkívüli kormányzati juttatások érkeznek. A megnövekedett megtakarítási lehetőségek idején különösen időszerű a kérdés: bankbetétben vagy lakossági állampapírban kamatozik jobban a friss pénz.
Február idén is jelentős többletforrásokat hoz a lakosság egy részének. A fegyveres és rendvédelmi testületeknél dolgozók – 2022 után másodszor – megkapják a fegyverpénz néven ismert juttatást, miközben először érkezik meg a 14. havi nyugdíj első részlete is a már menetrendszerűen folyósított 13. havi nyugdíj mellett. Emellett februártól válik elérhetővé a kétgyermekes, 40 év alatti anyák szja-mentessége is. Összességében e tételek költségvetési hatása megközelíti az 1200 milliárd forintot.
Friss pénz, több lehetőség
A februárban érkező rendkívüli juttatások a megtakarítási piacon is érzékelhető nagyságrendet képviselnek, és az alacsony kockázat mellett érdemi hozamot keresők számára egyszerre nyitják meg a banki és az állampapírpiac kínálatát.
Bár a lekötött forintbetéteknél jellemzően feltétel a friss pénz elhelyezése, a most beérkező összegek ezt a korlátot érdemben feloldják, miközben az állampapírok eleve ilyen megkötések nélkül érhetők el.
A jelenlegi akciók többségénél ráadásul sem a bankbetéteknél, sem az állampapíroknál nem szükséges különösen magas minimumösszeg ahhoz, hogy a megtakarítások már rövid távon is érdemi hozamot termeljenek.
Akciós bankbetétek: rövid távon is erős hozamok
A jelenleg elérhető banki ajánlatok között több, évi 6 százalék feletti kamatozású konstrukció is megtalálható, jellemzően rövidebb, 3–12 hónapos futamidővel. A legfontosabb akciós betétek a következők:
- Gránit Bank KamatMax betét: 6 hónapos futamidőre évi 6 százalékos kamat friss pénz elhelyezése esetén.
- Gránit Bank eBank betét: 3 hónapra 6,15 százalékos éves kamat, jóváírási feltételek teljesítésével.
- OTP Bank Prémium Forint Betét: prémiumbanki ügyfelek számára 6 hónapos futamidőre 6 százalékos kamat, minimum 100 ezer forint elhelyezésével.
- MagNet Bank Prizma betét: 3 hónapra 6,62 százalék, 6 hónapra 6,45 százalék éves kamat.
- MagNet Bank Hello Betét (új ügyfeleknek): 6 hónapos futamidő, 4,20 százalékos kamat, valamint akár 100 ezer forintos egyszeri bónusz.
- Trive Bank eBetét Kamatbónusz: 12 hónapos megújuló lekötéssel akár 8 százalékos, egyszeri lekötésnél akár 7,5 százalékos éves kamat.
- CIB Bank Tandem Megtakarítás: 6 hónapra 7 százalékos kamat, míg a Magnifica prémium ügyfelek számára a betéti rész után akár 10 százalékos hozam is elérhető.
A bankbetéti ajánlatok többségénél közös elem, hogy a magas kamat eléréséhez friss pénz elhelyezése, esetenként jóváírási vagy számlahasználati feltételek teljesítése szükséges.
Állampapírok: adómentes, kiszámítható alternatíva
A bankbetétekkel párhuzamosan a lakossági állampapírok továbbra is a kockázatmentes megtakarítási piac meghatározó szereplői. Ezek legnagyobb előnye, hogy az elért hozam kamatadó- és szochomentes, így a nettó megtérülés sok esetben a bankbetétek fölé emelkedik.
A jelenleg elérhető főbb lakossági állampapírok:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP): ötéves futamidő, évi 7 százalékos fix kamat, negyedéves kamatfizetéssel.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP): inflációkövető konstrukció, amely az infláció alakulásától függően hosszabb távon is reálhozamot kínálhat.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz): sávos kamatozású, előre tervezhető hozamot biztosító konstrukció, jelenleg 6,5–7,5 százalék.
- Euró Magyar Állampapír (EMÁP): hároméves futamidő, de változó, háromhavi EURIBOR-hoz kötött kamatozás.
Az állampapírok esetében nincs szükség friss pénz igazolására vagy külön jóváírási feltételek teljesítésére, ugyanakkor hosszabb futamidővel kell számolni, és az értékpapírszámla megléte elengedhetetlen.
Mégis miért marad a pénz lekötés nélkül?
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakossági betétállomány több mint 85 százaléka lekötés nélkül pihen a folyószámlákon. Gergely Péter, a BiztosDöntés szakértője szerint ez rendkívül egészségtelen arány:
a jelenlegi állományból kiindulva a háztartások évente több száz milliárd forintnyi, gyakorlatilag kockázatmentesen elérhető kamatról mondanak le önként.
Papíron betét, valójában döntés kérdése
A jelenlegi kínálat alapján összességében a lakossági állampapírok kerülnek előnyösebb pozícióba a kockázatmentes megtakarítások versenyében.
Nemcsak azért, mert több konstrukció esetében a kamatszint eléri vagy meghaladja a bankbetéti ajánlatokat, hanem azért is, mert a meghirdetett hozam feltételek nélkül, adómentesen érhető el. Nincs szükség friss pénz igazolására, jóváírásokra vagy prémium ügyfélstátuszra, a kamat minden befektető számára azonos.
A bankbetétek ezzel szemben jellemzően rövid távú, akciós megoldások: egy-egy konstrukció valóban kínálhat magas nominális kamatot, ám ezt sok esetben különböző feltételekhez kötik, és lejárat után nem garantált a hasonló hozam.
Rövidebb időtávon, kisebb összegek gyors elhelyezésére így továbbra is lehet létjogosultságuk, különösen azok számára, akik nem szeretnének értékpapírszámlát nyitni. A februári kormányzati juttatásokkal a lakossághoz érkező friss pénz azonban éppen olyan helyzetet teremt, ahol a feltétel nélküli konstrukciók előnye felértékelődik. Ebben a környezetben az állampapírok nemcsak biztonságos alternatívát jelentenek, hanem sok esetben egyszerűbb és kiszámíthatóbb döntést is, mint a feltételekkel terhelt banki akciók.