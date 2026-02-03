Érkezik a februári pénzeső – most érdemes végre megmozdítani a folyószámlán pihenő megtakarításokat?

Az inflációt bőven meghaladó, akár 6 százalék feletti éves kamat mellett is elhelyezhetik pénzüket azok a háztartások, amelyekhez februárban rendkívüli kormányzati juttatások érkeznek. A megnövekedett megtakarítási lehetőségek idején különösen időszerű a kérdés: bankbetétben vagy lakossági állampapírban kamatozik jobban a friss pénz.

Infláció felett kamatozó megtakarítások: bankbetétek és állampapírok versenye a februári pénzeső idején / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock

Február idén is jelentős többletforrásokat hoz a lakosság egy részének. A fegyveres és rendvédelmi testületeknél dolgozók – 2022 után másodszor – megkapják a fegyverpénz néven ismert juttatást, miközben először érkezik meg a 14. havi nyugdíj első részlete is a már menetrendszerűen folyósított 13. havi nyugdíj mellett. Emellett februártól válik elérhetővé a kétgyermekes, 40 év alatti anyák szja-mentessége is. Összességében e tételek költségvetési hatása megközelíti az 1200 milliárd forintot.

Friss pénz, több lehetőség

A februárban érkező rendkívüli juttatások a megtakarítási piacon is érzékelhető nagyságrendet képviselnek, és az alacsony kockázat mellett érdemi hozamot keresők számára egyszerre nyitják meg a banki és az állampapírpiac kínálatát.

Bár a lekötött forintbetéteknél jellemzően feltétel a friss pénz elhelyezése, a most beérkező összegek ezt a korlátot érdemben feloldják, miközben az állampapírok eleve ilyen megkötések nélkül érhetők el.

A jelenlegi akciók többségénél ráadásul sem a bankbetéteknél, sem az állampapíroknál nem szükséges különösen magas minimumösszeg ahhoz, hogy a megtakarítások már rövid távon is érdemi hozamot termeljenek.

Akciós bankbetétek: rövid távon is erős hozamok

A jelenleg elérhető banki ajánlatok között több, évi 6 százalék feletti kamatozású konstrukció is megtalálható, jellemzően rövidebb, 3–12 hónapos futamidővel. A legfontosabb akciós betétek a következők:

Gránit Bank KamatMax betét: 6 hónapos futamidőre évi 6 százalékos kamat friss pénz elhelyezése esetén.

Gránit Bank eBank betét: 3 hónapra 6,15 százalékos éves kamat, jóváírási feltételek teljesítésével.

OTP Bank Prémium Forint Betét: prémiumbanki ügyfelek számára 6 hónapos futamidőre 6 százalékos kamat, minimum 100 ezer forint elhelyezésével.

MagNet Bank Prizma betét: 3 hónapra 6,62 százalék, 6 hónapra 6,45 százalék éves kamat.

MagNet Bank Hello Betét (új ügyfeleknek): 6 hónapos futamidő, 4,20 százalékos kamat, valamint akár 100 ezer forintos egyszeri bónusz.

Trive Bank eBetét Kamatbónusz: 12 hónapos megújuló lekötéssel akár 8 százalékos, egyszeri lekötésnél akár 7,5 százalékos éves kamat.

CIB Bank Tandem Megtakarítás: 6 hónapra 7 százalékos kamat, míg a Magnifica prémium ügyfelek számára a betéti rész után akár 10 százalékos hozam is elérhető.

A bankbetéti ajánlatok többségénél közös elem, hogy a magas kamat eléréséhez friss pénz elhelyezése, esetenként jóváírási vagy számlahasználati feltételek teljesítése szükséges.

Állampapírok: adómentes, kiszámítható alternatíva

A bankbetétekkel párhuzamosan a lakossági állampapírok továbbra is a kockázatmentes megtakarítási piac meghatározó szereplői. Ezek legnagyobb előnye, hogy az elért hozam kamatadó- és szochomentes, így a nettó megtérülés sok esetben a bankbetétek fölé emelkedik.