Deviza
EUR/HUF380,95 0% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,29 +0,06% RON/HUF74,76 +0,01% CZK/HUF15,68 +0,04% EUR/HUF380,95 0% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,29 +0,06% RON/HUF74,76 +0,01% CZK/HUF15,68 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rheinmetall
ukrajna
mh kinizsi pál 30
lynx kf - 41
német

Valami történt januárban: elárasztotta a csúcsmodern német haditechnika a magyar hadsereget — most már megindult Ukrajnába és az olaszokhoz is

Az új Lynx KF-41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra, így a Magyar Honvédség valódi szuperfegyvereket kapott. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik.
VG
2026.02.03, 06:18
Frissítve: 2026.02.03, 06:33

Januárban tömegesen érkeztek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár laktanyájába a Lynx gyalogsági harcjárművek. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök hozzájárulnak hazánk védelmi képességének növeléséhez — közölte a Honvedelem.hu.

safe
A Lynx gyalogsági harcjűrművek hadrendbe álltak Magyarországon. / Fotó: Szigetváry Zsolt

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a német Rheinmetall védelmi konszern bejelentette, hogy az év elején leszállította az első öt Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet (IFV), a következő lépés pedig további járművek beszerzése lesz, beleértve az ukrajnai gyártást is – közölte az Interfax hírügynökség.

Ukrajnába is érkeznek a Lynxek

A Rheinmetall további rendszereket szállít Ukrajnának. Az ország már 2026 elején megkapja az első Lynx KF-41 gyalogsági harci járműveit. A vonatkozó szerződést 2025 decemberében írták alá. Az első öt harci jármű megrendelésének értéke két számjegyű millió euró, a rendszereket a Német Szövetségi Köztársaság finanszírozza

jelentette be a vállalat a honlapján. A Lynx KF-41 mellett hozott döntés Ukrajna haderejének vezetősége részéről alapos tesztelés után született. 

Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért... Köszönjük a német kormány támogatását is. Ez a megrendelés alapvető siker, amely aláhúzza Ukrajna támogatására irányuló folyamatos erőfeszítéseinket

– nyilatkozta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

Hibrid hadviselésre tervezték

A Lynx KF-41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik, így 

jelentős a potenciálja a jövőbeli technológiák integrálása és az új küldetési profilokhoz való alkalmazkodás terén.

Skálázható súlykoncepciója, hatékony hajtáslánca és fejlett védelmi rendszerei ötvözik a nagy mobilitást a maximális biztonsággal. Ezenkívül a Lynx kiemelkedik a legénység ergonómiájára való erős összpontosításával, amely hatékony és kényelmes működést tesz lehetővé még hosszabb küldetések során is. 

Korábban Ukrajna diszkréten átvett egy új, az Egyesült Államokban kifejlesztett légvédelmi rendszert operatív tesztelésre – a Defense Express január 11-én közzétett elemzése szerint. Ez egy nemrég kifejlesztett, rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer, amelyet az amerikai V2X védelmi cég gyárt, és amely AGM-114L Longbow rakétákat alkalmaz légi célok elfogására.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu